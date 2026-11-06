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Τέλος εποχής για το βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» στη Θεσσαλονίκη, κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου
Τέλος εποχής για το βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» στη Θεσσαλονίκη, κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου
Έως τότε, χιλιάδες βιβλία και άλλα είδη, καθώς και ο εξοπλισμός του καταστήματος θα προσφέρονται σε τιμές εκποίησης
Ήρθε η στιγμή να ρίξει «αυλαία» το κεντρικό βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» στη Θεσσαλονίκη (Δημητρίου Γούναρη 39, απέναντι από την Καμάρα) στις 31 Δεκεμβρίου. Έως τότε, χιλιάδες βιβλία και άλλα είδη, καθώς και ο εξοπλισμός του καταστήματος θα προσφέρονται σε τιμές εκποίησης.
Η διεύθυνση του καταστήματος ευχαρίστησε θερμά τους φίλους και πελάτες του Οργανισμού Mαλλιάρης-Παιδεία για τη στήριξη και τη συνεργασία τόσων ετών στον εμβληματικό αυτό χώρο.
Οι φίλοι του Οργανισμού μπορούν να εξυπηρετούνται στο μέγα βιβλιοπωλείο της Ευκαρπίας (25ης Μαρτίου 51), σε έναν χώρο 2.500 τ.μ. με πάρκινγκ. Παράλληλα, συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους τόσο οι εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία όσο και το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο.
Ο Οργανισμός Μαλλιάρης - Παιδεία ιδρύθηκε από το 1961, από την πρώτη γενιά και το έργο του συνεχίζεται σήμερα με τη δεύτερη και τρίτη γενιά. Εξελίχθηκε με 40 άτομα, ως μόνιμο προσωπικό στα βιβλιοπωλεία και στον εκδοτικό οίκο, ενώ συνεργάζεται με δεκάδες επιστήμονες, συγγραφείς, λογοτέχνες, μεταφραστές, τυπογράφους κ.α.
Μέχρι σήμερα οι εκδόσεις έχουν φθάσει στους 3.000 τίτλους, με όλες σχεδόν τις κατηγορίες βιβλίων, όπως: λογοτεχνικά, παιδικά, ιστορικά, λεξικά, εγκυκλοπαιδικά, αρχιτεκτονικής, μαγειρικής, τεχνητής νοημοσύνης κ.α.
Στο χώρο των βιβλιοπωλείων πρωτοεμφανίστηκε με το πρώτο βιβλιοπωλείο στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αγίου Μηνά 11, το 1971, στη συνέχεια, από το 1986 έως το 2004 στο πενταόροφο κτίριο της οδού Αριστοτέλους 9 και από το 2004 μέχρι το 2026 στην Δημητρίου Γούναρη 39, όπου μεταφέρθηκε, σε χώρο που λειτουργούσε ο παλιός κινηματογράφος «Ανατόλια».
Από το 2011 λειτουργεί το μέγα βιβλιοπωλείο στη Νέα Ευκαρπία, σε ιδιόκτητο χώρο έκτασης 2.500 τ.μ. όπου είναι και η έδρα του Οργανισμού.
Η διεύθυνση του καταστήματος ευχαρίστησε θερμά τους φίλους και πελάτες του Οργανισμού Mαλλιάρης-Παιδεία για τη στήριξη και τη συνεργασία τόσων ετών στον εμβληματικό αυτό χώρο.
Οι φίλοι του Οργανισμού μπορούν να εξυπηρετούνται στο μέγα βιβλιοπωλείο της Ευκαρπίας (25ης Μαρτίου 51), σε έναν χώρο 2.500 τ.μ. με πάρκινγκ. Παράλληλα, συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους τόσο οι εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία όσο και το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο.
Ο Οργανισμός Μαλλιάρης - Παιδεία ιδρύθηκε από το 1961, από την πρώτη γενιά και το έργο του συνεχίζεται σήμερα με τη δεύτερη και τρίτη γενιά. Εξελίχθηκε με 40 άτομα, ως μόνιμο προσωπικό στα βιβλιοπωλεία και στον εκδοτικό οίκο, ενώ συνεργάζεται με δεκάδες επιστήμονες, συγγραφείς, λογοτέχνες, μεταφραστές, τυπογράφους κ.α.
Μέχρι σήμερα οι εκδόσεις έχουν φθάσει στους 3.000 τίτλους, με όλες σχεδόν τις κατηγορίες βιβλίων, όπως: λογοτεχνικά, παιδικά, ιστορικά, λεξικά, εγκυκλοπαιδικά, αρχιτεκτονικής, μαγειρικής, τεχνητής νοημοσύνης κ.α.
Στο χώρο των βιβλιοπωλείων πρωτοεμφανίστηκε με το πρώτο βιβλιοπωλείο στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αγίου Μηνά 11, το 1971, στη συνέχεια, από το 1986 έως το 2004 στο πενταόροφο κτίριο της οδού Αριστοτέλους 9 και από το 2004 μέχρι το 2026 στην Δημητρίου Γούναρη 39, όπου μεταφέρθηκε, σε χώρο που λειτουργούσε ο παλιός κινηματογράφος «Ανατόλια».
Από το 2011 λειτουργεί το μέγα βιβλιοπωλείο στη Νέα Ευκαρπία, σε ιδιόκτητο χώρο έκτασης 2.500 τ.μ. όπου είναι και η έδρα του Οργανισμού.
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