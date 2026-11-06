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Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας: Το αστείο του Μάικλ Τζ. Φοξ για τις διακοπές τους στην Ελλάδα
Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας: Το αστείο του Μάικλ Τζ. Φοξ για τις διακοπές τους στην Ελλάδα
Ο 65χρονος δημοσιογράφος και παρουσιαστής του «Good Morning America» τιμήθηκε για την πολυετή προσφορά του στην τηλεόραση, ενώ ο ηθοποιός τον τίμησε με την ομιλία του
Το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας απέκτησε ο Τζορτζ Στεφανόπουλος, με την οικογένεια και στενούς φίλους του να ταξιδεύουν στο Λος Άντζελες για να παραστούν στην τελετή βράβευσής του.
Ο 65χρονος δημοσιογράφος και παρουσιαστής του «Good Morning America» τιμήθηκε για την πολυετή προσφορά του στην τηλεόραση και τη δημοσιογραφία, ενώ από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η ομιλία του στενού του φίλου, Μάικλ Τζ. Φοξ, ο οποίος θυμήθηκε με χιούμορ τις κοινές διακοπές των οικογενειών τους στην Ελλάδα.
Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, τιμήθηκε επίσης με δικό της αστέρι η συμπαρουσιάστριά του στο «Good Morning America», Ρόμπιν Ρόμπερτς.
Στο πλευρό του Στεφανόπουλου βρέθηκαν η σύζυγός του, Άλι Γουέντγουορθ, και οι δύο κόρες τους, η 24χρονη Έλιοτ και η 21χρονη Χάρπερ. Ανάμεσα στους διάσημους φίλους που έδωσαν το «παρών» ήταν ο Μάικλ Τζ. Φοξ, ο Μάικλ Στράχαν και η Νίσι Νας-Μπετς.
Ο ηθοποιός δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί με τις καθημερινές συνήθειες του δημοσιογράφου. «Ένα από τα αστεία πράγματα που έχω διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια με τον Τζορτζ είναι ότι, όταν σε παίρνει τηλέφωνο στις 7 το πρωί, το κάνει για να κανονίσει να βγείτε για μεσημεριανό. Το βραδινό είναι στις 5:30 και στις 6 έχει ήδη φύγει τρέχοντας. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι ένα κόλπο για να μην πληρώνει τον λογαριασμό», είπε, προκαλώντας γέλια.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα κοινά χαρακτηριστικά τους, επισημαίνοντας ότι και οι δύο είναι «άντρες μεσαίου αναστήματος» και «απαίσιοι παίκτες του γκολφ».
Ο Φοξ εξήγησε ακόμη ότι η σύζυγός του, Τρέισι Πόλαν, διατηρεί στενή φιλία με την Άλι Γουέντγουορθ, ενώ πολύ καλές σχέσεις έχουν και τα παιδιά τους. «Οι οικογένειές μας πηγαίνουν μαζί διακοπές. Έχουμε πάει δύο φορές στην Ελλάδα. Αν θέλετε ποτέ να γίνετε αόρατοι, πηγαίνετε στην Ελλάδα με τον Τζορτζ Στεφανόπουλο. Κανείς δεν πρόκειται να σας προσέξει», ανέφερε αστειευόμενος.
Ο 65χρονος δημοσιογράφος και παρουσιαστής του «Good Morning America» τιμήθηκε για την πολυετή προσφορά του στην τηλεόραση και τη δημοσιογραφία, ενώ από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η ομιλία του στενού του φίλου, Μάικλ Τζ. Φοξ, ο οποίος θυμήθηκε με χιούμορ τις κοινές διακοπές των οικογενειών τους στην Ελλάδα.
Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, τιμήθηκε επίσης με δικό της αστέρι η συμπαρουσιάστριά του στο «Good Morning America», Ρόμπιν Ρόμπερτς.
Στο πλευρό του Στεφανόπουλου βρέθηκαν η σύζυγός του, Άλι Γουέντγουορθ, και οι δύο κόρες τους, η 24χρονη Έλιοτ και η 21χρονη Χάρπερ. Ανάμεσα στους διάσημους φίλους που έδωσαν το «παρών» ήταν ο Μάικλ Τζ. Φοξ, ο Μάικλ Στράχαν και η Νίσι Νας-Μπετς.
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ και οι κοινές διακοπές στην ΕλλάδαΟ Μάικλ Τζ. Φοξ ανέλαβε να μιλήσει για τον φίλο του, ξεκινώντας την ομιλία του με μια αναφορά στη μακροχρόνια συνεργασία τους. Όπως εξήγησε, ο Τζορτζ Στεφανόπουλος συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος Michael J. Fox Foundation από την ίδρυσή του, το 2000.
Ο ηθοποιός δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί με τις καθημερινές συνήθειες του δημοσιογράφου. «Ένα από τα αστεία πράγματα που έχω διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια με τον Τζορτζ είναι ότι, όταν σε παίρνει τηλέφωνο στις 7 το πρωί, το κάνει για να κανονίσει να βγείτε για μεσημεριανό. Το βραδινό είναι στις 5:30 και στις 6 έχει ήδη φύγει τρέχοντας. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι ένα κόλπο για να μην πληρώνει τον λογαριασμό», είπε, προκαλώντας γέλια.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα κοινά χαρακτηριστικά τους, επισημαίνοντας ότι και οι δύο είναι «άντρες μεσαίου αναστήματος» και «απαίσιοι παίκτες του γκολφ».
Ο Φοξ εξήγησε ακόμη ότι η σύζυγός του, Τρέισι Πόλαν, διατηρεί στενή φιλία με την Άλι Γουέντγουορθ, ενώ πολύ καλές σχέσεις έχουν και τα παιδιά τους. «Οι οικογένειές μας πηγαίνουν μαζί διακοπές. Έχουμε πάει δύο φορές στην Ελλάδα. Αν θέλετε ποτέ να γίνετε αόρατοι, πηγαίνετε στην Ελλάδα με τον Τζορτζ Στεφανόπουλο. Κανείς δεν πρόκειται να σας προσέξει», ανέφερε αστειευόμενος.
Ο ηθοποιός μίλησε επίσης για τη σοβαρότητα με την οποία ο Στεφανόπουλος αντιμετωπίζει τη δουλειά του στο «Good Morning America». Όπως είπε, ο φίλος του είναι ιδιαίτερα υπερήφανος για το έργο που επιτελεί και ενδιαφέρεται πραγματικά για τους ανθρώπους που τον παρακολουθούν καθημερινά.
«Αγαπά τους ανθρώπους που τον παρακολουθούν κάθε μέρα. Τον έχω δει πολλές φορές να σταματά και να συζητά μαζί τους, αφήνοντάς τους πιο χαρούμενους απ' ό,τι ήταν πριν τον συναντήσουν», ανέφερε για να προσθέσει με χιούμορ: «Εκτός κι αν είναι Έλληνες. Τότε του σκίζουν τα ρούχα και του κόβουν τούφες από τα μαλλιά. Και έχει πολλά μαλλιά!».
Κλείνοντας την ομιλία του, ο Μάικλ Τζ. Φοξ έκανε ένα ακόμη αστείο, υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός λόγος της παρουσίας του στην τελετή ήταν να ανακοινώσει την υποψηφιότητα του Στεφανόπουλου για τις προεδρικές εκλογές του 2028. «Σκεφτείτε το, θα μπορούσε να πετύχει, θα μπορούσε!», είπε.
«Συγχαρητήρια, Τζορτζ. Συνέχισε να ζεις μια ευλογημένη ζωή. Σε αγαπώ, αγαπώ την οικογένειά σου και δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο χαρούμενος που σε βλέπω να αποκτάς το δικό σου αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας», κατέληξε.
Παίρνοντας τον λόγο, ο Τζορτζ Στεφανόπουλος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα χρόνια που έχει περάσει στο «Good Morning America», αλλά και για την ευκαιρία να συνεργάζεται με τη Ρόμπιν Ρόμπερτς και τον Μάικλ Στράχαν.
Η συγκίνηση του Τζορτζ Στεφανόπουλου
«Αυτή είναι μία από εκείνες τις στιγμές που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ζούσα. Αλλά, στην πραγματικότητα, δουλεύοντας στο "Good Morning America", αισθάνομαι κάπως έτσι σχεδόν κάθε μέρα», δήλωσε.
Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη σημασία της δουλειάς του και στην ευθύνη που συνεπάγεται η καθημερινή ενημέρωση εκατομμυρίων τηλεθεατών.
«Το να έχεις την ευκαιρία να καλύπτεις τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ειδήσεις της εποχής μας, να παίρνεις συνεντεύξεις από τους πιο ενδιαφέροντες και εμπνευσμένους ανθρώπους, να μπορείς να λες καλημέρα σε ολόκληρη τη χώρα κάθε πρωί, χωρίς να γνωρίζεις τι περνά ο καθένας, αλλά προσπαθώντας να τον βοηθήσεις με τις πληροφορίες και τις συμβουλές που χρειάζεται για να ξεκινήσει την ημέρα του και, ίσως, να του χαρίσεις και ένα χαμόγελο, είναι ένα σπουδαίο δώρο», τόνισε.
Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος είχε διατελέσει σύμβουλος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, κατά την πρώτη προεδρική του θητεία. Το 1996 εντάχθηκε στο δυναμικό του ABC News, ενώ από το 2009 βρίσκεται στην παρουσίαση του «Good Morning America».
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