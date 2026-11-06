Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας: Το αστείο του Μάικλ Τζ. Φοξ για τις διακοπές τους στην Ελλάδα



Η συγκίνηση του Τζορτζ Στεφανόπουλου

Ο ηθοποιός μίλησε επίσης για τη σοβαρότητα με την οποία ο Στεφανόπουλος αντιμετωπίζει τη δουλειά του στο «Good Morning America». Όπως είπε, ο φίλος του είναι ιδιαίτερα υπερήφανος για το έργο που επιτελεί και ενδιαφέρεται πραγματικά για τους ανθρώπους που τον παρακολουθούν καθημερινά.«Αγαπά τους ανθρώπους που τον παρακολουθούν κάθε μέρα. Τον έχω δει πολλές φορές να σταματά και να συζητά μαζί τους, αφήνοντάς τους πιο χαρούμενους απ' ό,τι ήταν πριν τον συναντήσουν», ανέφερε για να προσθέσει με χιούμορ: «Εκτός κι αν είναι Έλληνες. Τότε του σκίζουν τα ρούχα και του κόβουν τούφες από τα μαλλιά. Και έχει πολλά μαλλιά!».Κλείνοντας την ομιλία του, ο Μάικλ Τζ. Φοξ έκανε ένα ακόμη αστείο, υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός λόγος της παρουσίας του στην τελετή ήταν να ανακοινώσει την υποψηφιότητα του Στεφανόπουλου για τις προεδρικές εκλογές του 2028. «Σκεφτείτε το, θα μπορούσε να πετύχει, θα μπορούσε!», είπε.«Συγχαρητήρια, Τζορτζ. Συνέχισε να ζεις μια ευλογημένη ζωή. Σε αγαπώ, αγαπώ την οικογένειά σου και δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο χαρούμενος που σε βλέπω να αποκτάς το δικό σου αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας», κατέληξε.Παίρνοντας τον λόγο, ο Τζορτζ Στεφανόπουλος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα χρόνια που έχει περάσει στο «Good Morning America», αλλά και για την ευκαιρία να συνεργάζεται με τη Ρόμπιν Ρόμπερτς και τον Μάικλ Στράχαν.«Αυτή είναι μία από εκείνες τις στιγμές που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ζούσα. Αλλά, στην πραγματικότητα, δουλεύοντας στο "Good Morning America", αισθάνομαι κάπως έτσι σχεδόν κάθε μέρα», δήλωσε.Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη σημασία της δουλειάς του και στην ευθύνη που συνεπάγεται η καθημερινή ενημέρωση εκατομμυρίων τηλεθεατών.«Το να έχεις την ευκαιρία να καλύπτεις τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ειδήσεις της εποχής μας, να παίρνεις συνεντεύξεις από τους πιο ενδιαφέροντες και εμπνευσμένους ανθρώπους, να μπορείς να λες καλημέρα σε ολόκληρη τη χώρα κάθε πρωί, χωρίς να γνωρίζεις τι περνά ο καθένας, αλλά προσπαθώντας να τον βοηθήσεις με τις πληροφορίες και τις συμβουλές που χρειάζεται για να ξεκινήσει την ημέρα του και, ίσως, να του χαρίσεις και ένα χαμόγελο, είναι ένα σπουδαίο δώρο», τόνισε.Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος είχε διατελέσει σύμβουλος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, κατά την πρώτη προεδρική του θητεία. Το 1996 εντάχθηκε στο δυναμικό του ABC News, ενώ από το 2009 βρίσκεται στην παρουσίαση του «Good Morning America».