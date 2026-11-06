Κλιμακώνει ο πρίγκιπας Χάρι τη δικαστική κόντρα με τη Daily Mail: Θα ασκήσει έφεση στην απόφαση απόρριψης της αγωγής του
Κλιμακώνει ο πρίγκιπας Χάρι τη δικαστική κόντρα με τη Daily Mail: Θα ασκήσει έφεση στην απόφαση απόρριψης της αγωγής του
Ο Χάρι είχε κάνει αγωγή κατά του βρετανικού μέσου τον περασμένο Ιούλιο, μαζί με άλλους celebrities, για παράνομη συλλογή προσωπικών πληροφοριών από την εταιρεία, η οποία όμως απορρίφθηκε
Ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας έχει υποβάλει αίτημα για άδεια άσκησης έφεσης κατά της απόφασης δικαστηρίου του Λονδίνου, με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή του κατά της εφημερίδας Daily Mail, επιδιώκοντας να αναβιώσει τη δικαστική του διαμάχη με τον βρετανικό Τύπο, δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος του.
Μαζί με τον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου, την αγωγή κατά της Associated Newspapers Limited, εκδότριας της εφημερίδας Daily Mail, είχαν καταθέσει ο τραγουδιστής Έλτον Τζον, ο σύζυγός του Ντέιβιντ Φέρνις, οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ, η ακτιβίστρια Ντορίν Λόρενς και ο πρώην βουλευτής Σάιμον Χιουζ.
Τον Ιούλιο, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι ενάγοντες δεν μπόρεσαν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους περί παράνομης συλλογής προσωπικών πληροφοριών από την εταιρεία, απορρίπτοντας την αγωγή.
Μαζί με τον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου, την αγωγή κατά της Associated Newspapers Limited, εκδότριας της εφημερίδας Daily Mail, είχαν καταθέσει ο τραγουδιστής Έλτον Τζον, ο σύζυγός του Ντέιβιντ Φέρνις, οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ, η ακτιβίστρια Ντορίν Λόρενς και ο πρώην βουλευτής Σάιμον Χιουζ.
Τον Ιούλιο, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι ενάγοντες δεν μπόρεσαν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους περί παράνομης συλλογής προσωπικών πληροφοριών από την εταιρεία, απορρίπτοντας την αγωγή.
BREAKING: Prince Harry and other household names to appeal judge's decision dismissing their privacy lawsuit against Daily Mail publisher Read more here https://t.co/xaAZXVO5jC https://t.co/qxR1KWmKRJ— Sky News (@SkyNews) November 6, 2026
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