Κλιμακώνει ο πρίγκιπας Χάρι τη δικαστική κόντρα με τη Daily Mail: Θα ασκήσει έφεση στην απόφαση απόρριψης της αγωγής του
ΚΟΣΜΟΣ
Πρίγκιπας Χάρι Daily Mail Αγωγή Βρετανία Δικαστήριο

Κλιμακώνει ο πρίγκιπας Χάρι τη δικαστική κόντρα με τη Daily Mail: Θα ασκήσει έφεση στην απόφαση απόρριψης της αγωγής του

Ο Χάρι είχε κάνει αγωγή κατά του βρετανικού μέσου τον περασμένο Ιούλιο, μαζί με άλλους celebrities, για παράνομη συλλογή προσωπικών πληροφοριών από την εταιρεία, η οποία όμως απορρίφθηκε

Κλιμακώνει ο πρίγκιπας Χάρι τη δικαστική κόντρα με τη Daily Mail: Θα ασκήσει έφεση στην απόφαση απόρριψης της αγωγής του
Ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας έχει υποβάλει αίτημα για άδεια άσκησης έφεσης κατά της απόφασης δικαστηρίου του Λονδίνου, με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή του κατά της εφημερίδας Daily Mail, επιδιώκοντας να αναβιώσει τη δικαστική του διαμάχη με τον βρετανικό Τύπο, δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος του.

Μαζί με τον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου, την αγωγή κατά της Associated Newspapers Limited, εκδότριας της εφημερίδας Daily Mail, είχαν καταθέσει ο τραγουδιστής Έλτον Τζον, ο σύζυγός του Ντέιβιντ Φέρνις, οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ, η ακτιβίστρια Ντορίν Λόρενς και ο πρώην βουλευτής Σάιμον Χιουζ.

Τον Ιούλιο, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι ενάγοντες δεν μπόρεσαν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους περί παράνομης συλλογής προσωπικών πληροφοριών από την εταιρεία, απορρίπτοντας την αγωγή.

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