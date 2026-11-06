Παλαιό Φάληρο: Χωρίς άδεια λειτουργούσε επιχείρηση που διαφήμιζε ενέσιμες θεραπείες botox - Τι αποκάλυψε ο έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
ΕΛΛΑΔΑ
Παλαιό Φάληρο Ιδιωτικό Ιατρείο Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Παλαιό Φάληρο: Χωρίς άδεια λειτουργούσε επιχείρηση που διαφήμιζε ενέσιμες θεραπείες botox - Τι αποκάλυψε ο έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία

Παλαιό Φάληρο: Χωρίς άδεια λειτουργούσε επιχείρηση που διαφήμιζε ενέσιμες θεραπείες botox - Τι αποκάλυψε ο έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
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Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενήργησε έλεγχο κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας σε ιδιωτική επιχείρηση στο Παλαιό Φάληρο, με αντικείμενο τη διαπίστωση παροχής αισθητικών υπηρεσιών και διενέργειας ιατρικών πράξεων από άτομα που δεν διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα.

Συγκεκριμένα το καταγγελλόμενο φυσικό πρόσωπο είχε προβεί σε αναρτήσεις σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε φωτογραφίες από το χώρο της επιχείρησης, για διενέργεια αισθητικών υπηρεσιών και ενέσιμων θεραπειών.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο των ελεγκτών διαπιστώθηκε ότι:

- Στην αναφερόμενη στην καταγγελία διεύθυνση, δεν υπήρχε αναρτημένη πινακίδα ή άλλη σήμανση, από την οποία να προκύπτει η λειτουργία ιατρείου, οδοντιατρείου ή κέντρου αισθητικής παρά μόνο το όνομα του/της καταγγελλόμενου/ης σε κουδούνι της εισόδου του κτιρίου
- Για την καταγγελλόμενη επιχείρηση δεν είχε εκδοθεί άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής από την αρμόδια Δ/νση της οικείας ΠΕ της Περιφέρειας Αττικής
- Ο/Η καταγγελλόμενος/η δεν ήταν γιατρός, ούτε οδοντίατρος, εγγεγραμμένος στο Μητρώο οιουδήποτε Ιατρικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, αντίστοιχα και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιείτο να διαφημίζει και να διενεργεί τέτοιου είδους θεραπείες (botox).
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