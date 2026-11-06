Πώς θα ανακαλύψετε το προσωπικό σας Wellness Age™ και θα κατανοήσετε καλύτερα τη φυσική σας κατάσταση μέσα από το Technogym Checkup.
Παλαιό Φάληρο: Χωρίς άδεια λειτουργούσε επιχείρηση που διαφήμιζε ενέσιμες θεραπείες botox - Τι αποκάλυψε ο έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Παλαιό Φάληρο: Χωρίς άδεια λειτουργούσε επιχείρηση που διαφήμιζε ενέσιμες θεραπείες botox - Τι αποκάλυψε ο έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενήργησε έλεγχο κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας σε ιδιωτική επιχείρηση στο Παλαιό Φάληρο, με αντικείμενο τη διαπίστωση παροχής αισθητικών υπηρεσιών και διενέργειας ιατρικών πράξεων από άτομα που δεν διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα.
Συγκεκριμένα το καταγγελλόμενο φυσικό πρόσωπο είχε προβεί σε αναρτήσεις σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε φωτογραφίες από το χώρο της επιχείρησης, για διενέργεια αισθητικών υπηρεσιών και ενέσιμων θεραπειών.
Κατά τον επιτόπιο έλεγχο των ελεγκτών διαπιστώθηκε ότι:
- Στην αναφερόμενη στην καταγγελία διεύθυνση, δεν υπήρχε αναρτημένη πινακίδα ή άλλη σήμανση, από την οποία να προκύπτει η λειτουργία ιατρείου, οδοντιατρείου ή κέντρου αισθητικής παρά μόνο το όνομα του/της καταγγελλόμενου/ης σε κουδούνι της εισόδου του κτιρίου
- Για την καταγγελλόμενη επιχείρηση δεν είχε εκδοθεί άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής από την αρμόδια Δ/νση της οικείας ΠΕ της Περιφέρειας Αττικής
- Ο/Η καταγγελλόμενος/η δεν ήταν γιατρός, ούτε οδοντίατρος, εγγεγραμμένος στο Μητρώο οιουδήποτε Ιατρικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, αντίστοιχα και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιείτο να διαφημίζει και να διενεργεί τέτοιου είδους θεραπείες (botox).
Συγκεκριμένα το καταγγελλόμενο φυσικό πρόσωπο είχε προβεί σε αναρτήσεις σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε φωτογραφίες από το χώρο της επιχείρησης, για διενέργεια αισθητικών υπηρεσιών και ενέσιμων θεραπειών.
Κατά τον επιτόπιο έλεγχο των ελεγκτών διαπιστώθηκε ότι:
- Στην αναφερόμενη στην καταγγελία διεύθυνση, δεν υπήρχε αναρτημένη πινακίδα ή άλλη σήμανση, από την οποία να προκύπτει η λειτουργία ιατρείου, οδοντιατρείου ή κέντρου αισθητικής παρά μόνο το όνομα του/της καταγγελλόμενου/ης σε κουδούνι της εισόδου του κτιρίου
- Για την καταγγελλόμενη επιχείρηση δεν είχε εκδοθεί άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής από την αρμόδια Δ/νση της οικείας ΠΕ της Περιφέρειας Αττικής
- Ο/Η καταγγελλόμενος/η δεν ήταν γιατρός, ούτε οδοντίατρος, εγγεγραμμένος στο Μητρώο οιουδήποτε Ιατρικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, αντίστοιχα και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιείτο να διαφημίζει και να διενεργεί τέτοιου είδους θεραπείες (botox).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα