Ο «χάρτης» πληρωμών από 9 έως 13 Νοεμβρίου από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
Ο «χάρτης» πληρωμών από 9 έως 13 Νοεμβρίου από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
Συνολικά 64,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 59.600 δικαιούχους, για εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης
Συνολικά 64.500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 59.600 δικαιούχους, από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 3.000.000 ευρώ σε 4.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
και
- 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 3.000.000 ευρώ σε 4.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
και
- 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
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