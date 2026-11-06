«Δώσε μου 1.500-2.000 ευρώ να τα βάλω στο στοίχημα και θα βγάλουμε πολλά, ξέρω εγώ» έλεγε ο Φιρινίδης σε πατέρα άρρωστου παιδιού
«Δώσε μου 1.500-2.000 ευρώ να τα βάλω στο στοίχημα και θα βγάλουμε πολλά, ξέρω εγώ» έλεγε ο Φιρινίδης σε πατέρα άρρωστου παιδιού
Όπως καταγγέλλει στο protothema.gr ένας από τους γονείς που έπεσαν θύματά του μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο Φιρινίδης εκμεταλλευόταν την ανάγκη των γονιών και τους υποσχόταν κέρδη από στημένους αγώνες
Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την απάτη που είχε στήσει μέσω της ΜΚΟ του, «Παιδική Χαρά» ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης εκμεταλλευόμενος γονείς με παιδιά τα οποία έπασχαν από σοβαρές ασθένειες καθώς στο "μικροσκόπιο" μπαίνει η παρασκηνιακή δράση του στο ερασιτεχνικό ποδοσφαίρο και τα στοιχήματα σε στημένους αγώνες.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 37χρονος, την περίοδο που ήταν πρόεδρος σε ομάδα Γ΄ Εθνικής από τη Βόρεια Ελλάδα, φέρεται να στοιχημάτισε σε τουλάχιστον 62 παιχνίδια σε βάρος της ομάδας του.
Όπως καταγγέλλει μέσα από το protothema.gr ένας από τους γονείς που έπεσαν θύματά του, ο Φιρινίδης δεν δίσταζε να τους προτείνει να παίξουν μεγάλα ποσά στο στοίχημα υποσχόμενός τους σίγουρα κέρδη καθώς γνώριζε από πριν τα αποτελέσματα των αγώνων.
«Με έβαλε σε περιέργεια γιατί από ένα σημείο και μετά με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε κάτι για στοιχήματα σε αγώνες ποδοσφαίρου. Μου έλεγε να του δώσω λεφτά για να παίξουμε και ότι θα κερδίσουμε σίγουρα γιατί τα ματς ήταν "πειραγμένα".
"Δώσε μου 1.500-2.000 να τα βάλω στο στοίχημα και θα βγάλουμε πολλά. Ξέρω εγώ, μην ανησυχείς, το ελέγχω. Είναι σίγουρα τα παιχνίδια. Θα βγάλουμε 5.000-6.000, θα πάρεις και εσύ θα βγάλω και εγώ", μου έλεγε», αναφέρει ο πατέρας του παιδιού για τις θεραπείες του οποίου συγκεντρώθηκαν 73.000 ευρώ από δωρεές αλλά η οικογένεια δεν έλαβε τίποτα.
«Μου έλεγαν ότι διέκοψαν τον ερανικό λογαριασμό γιατί μετά το μήνα θεωρείται αποτυχημένος. Ότι έτσι γίνεται για την καλή φήμη της οργάνωσης. Στην αρχή screenαριζε τα 42.000 ευρώ. Εμείς ποτέ δεν μάθαμε ότι τελικά το ποσό ήταν 75.000.
Αλλά αυτός συνέχιζε να βγάζει χρήματα στο όνομα του παιδιού μου. Μετά μου είπε ότι επειδή δεν είχα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λόγω της κατάστασής μου και της κατάστασης τότε, με τον κορονοϊό, ο λογαριασμός μπλοκαρίστηκε και τα χρήματα δεσμεύτηκαν», λέει ο ίδιος.
Μόλις οι γονείς ζήτησαν τουλάχιστον ένα μέρος των χρημάτων για να καλύψουν τις θεραπείες του παιδιού ο 37χρονος άρχισε να γίνεται απότομος και σταδιακά «εξαφανίστηκε».
«Του ζήτησα κάποια από τα χρήματα και εκείνος άρχισε να αλλάζει ύφος. Μου μιλούσε επιθετικά στο τηλέφωνο. Τον παρακάλεσα να πάρω έστω και τα μισά. Και δεν μιλούσα γιατί ήμουν σε ευάλωτη θέση. Έλεγα μήπως πάρω κάτι για τις ανάγκες του παιδιού.
Το 2023 διέκοψε μαζί μου. Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα , στα μηνύματά μου. Μου έστειλε κάποια στιγμή "θα δω αν μπορώ να κάνω κάτι"».
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 37χρονος, την περίοδο που ήταν πρόεδρος σε ομάδα Γ΄ Εθνικής από τη Βόρεια Ελλάδα, φέρεται να στοιχημάτισε σε τουλάχιστον 62 παιχνίδια σε βάρος της ομάδας του.
Όπως καταγγέλλει μέσα από το protothema.gr ένας από τους γονείς που έπεσαν θύματά του, ο Φιρινίδης δεν δίσταζε να τους προτείνει να παίξουν μεγάλα ποσά στο στοίχημα υποσχόμενός τους σίγουρα κέρδη καθώς γνώριζε από πριν τα αποτελέσματα των αγώνων.
«Με έβαλε σε περιέργεια γιατί από ένα σημείο και μετά με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε κάτι για στοιχήματα σε αγώνες ποδοσφαίρου. Μου έλεγε να του δώσω λεφτά για να παίξουμε και ότι θα κερδίσουμε σίγουρα γιατί τα ματς ήταν "πειραγμένα".
"Δώσε μου 1.500-2.000 να τα βάλω στο στοίχημα και θα βγάλουμε πολλά. Ξέρω εγώ, μην ανησυχείς, το ελέγχω. Είναι σίγουρα τα παιχνίδια. Θα βγάλουμε 5.000-6.000, θα πάρεις και εσύ θα βγάλω και εγώ", μου έλεγε», αναφέρει ο πατέρας του παιδιού για τις θεραπείες του οποίου συγκεντρώθηκαν 73.000 ευρώ από δωρεές αλλά η οικογένεια δεν έλαβε τίποτα.
«Μου έλεγαν ότι διέκοψαν τον ερανικό λογαριασμό γιατί μετά το μήνα θεωρείται αποτυχημένος. Ότι έτσι γίνεται για την καλή φήμη της οργάνωσης. Στην αρχή screenαριζε τα 42.000 ευρώ. Εμείς ποτέ δεν μάθαμε ότι τελικά το ποσό ήταν 75.000.
Αλλά αυτός συνέχιζε να βγάζει χρήματα στο όνομα του παιδιού μου. Μετά μου είπε ότι επειδή δεν είχα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λόγω της κατάστασής μου και της κατάστασης τότε, με τον κορονοϊό, ο λογαριασμός μπλοκαρίστηκε και τα χρήματα δεσμεύτηκαν», λέει ο ίδιος.
Μόλις οι γονείς ζήτησαν τουλάχιστον ένα μέρος των χρημάτων για να καλύψουν τις θεραπείες του παιδιού ο 37χρονος άρχισε να γίνεται απότομος και σταδιακά «εξαφανίστηκε».
«Του ζήτησα κάποια από τα χρήματα και εκείνος άρχισε να αλλάζει ύφος. Μου μιλούσε επιθετικά στο τηλέφωνο. Τον παρακάλεσα να πάρω έστω και τα μισά. Και δεν μιλούσα γιατί ήμουν σε ευάλωτη θέση. Έλεγα μήπως πάρω κάτι για τις ανάγκες του παιδιού.
Το 2023 διέκοψε μαζί μου. Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα , στα μηνύματά μου. Μου έστειλε κάποια στιγμή "θα δω αν μπορώ να κάνω κάτι"».
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