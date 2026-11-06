Έκρυβε κοκαΐνη στο εσώρουχό του και σε ειδική κρύπτη αυτοκινήτου, συνελήφθη 27χρονος στην Καλλιθέα
ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιθέα Σύλληψη Αστυνομία

Έκρυβε κοκαΐνη στο εσώρουχό του και σε ειδική κρύπτη αυτοκινήτου, συνελήφθη 27χρονος στην Καλλιθέα

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν συνολικά 29 συσκευασίες κοκαΐνης, εκ των οποίων οι 25 ήταν κρυμμένες στο όχημα του συλληφθέντος

Έκρυβε κοκαΐνη στο εσώρουχό του και σε ειδική κρύπτη αυτοκινήτου, συνελήφθη 27χρονος στην Καλλιθέα
Στη σύλληψη ενός 27χρονου, ο οποίος είχε κρύψει συσκευασίες κοκαΐνης τόσο στο εσώρουχό του όσο και σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη του αυτοκινήτου του, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην Καλλιθέα, το βράδυ της Πέμπτης (5/11).

Οι αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή εντόπισαν τον νεαρό να κινείται με το όχημά του και, καθώς τον θεώρησαν ύποπτο, τον σταμάτησαν για έλεγχο.

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο ανακάλυψαν ειδική κρύπτη, μέσα στην οποία βρίσκονταν 25 νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης, έτοιμες προς διακίνηση.

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ 27χρονος ημεδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών


Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 27χρονος είχε κρύψει ακόμη τέσσερις συσκευασίες της ίδιας ναρκωτικής ουσίας μέσα στο εσώρουχό του, επιχειρώντας να τις κρατήσει μακριά από τα βλέμματα των Αρχών.

Συνολικά κατασχέθηκαν 29 συσκευασίες κοκαΐνης, καθώς και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Ο 27χρονος οδηγήθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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