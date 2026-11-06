Προφυλακιστέος ο 36χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του στις Σέρρες, δήλωσε αθώος
Προφυλακιστέος ο 36χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του στις Σέρρες, δήλωσε αθώος
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του 67χρονου προήλθε από εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, η οποία πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από χτύπημα με θλαστικό όργανο
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 36χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του την 1η Αυγούστου, μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη μετά από σχετικό ένταλμα που εκτελέστηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης, επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι δεν ήταν εκείνος που αφαίρεσε τη ζωή του 67χρονου. Μάλιστα, φαίνεται πως υποστήριξε ότι υπήρξε ο ίδιος θύμα καθώς ο πατέρας του βιοπραγούσε σε βάρος του.
Υπενθυμίζεται ότι ο 67χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός από τον γιο του και αμέσως διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του 67χρονου προήλθε από εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, η οποία πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από χτύπημα με θλαστικό όργανο.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη μετά από σχετικό ένταλμα που εκτελέστηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης, επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι δεν ήταν εκείνος που αφαίρεσε τη ζωή του 67χρονου. Μάλιστα, φαίνεται πως υποστήριξε ότι υπήρξε ο ίδιος θύμα καθώς ο πατέρας του βιοπραγούσε σε βάρος του.
Υπενθυμίζεται ότι ο 67χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός από τον γιο του και αμέσως διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του 67χρονου προήλθε από εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, η οποία πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από χτύπημα με θλαστικό όργανο.
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