Προφυλακιστέος ο 36χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του στις Σέρρες, δήλωσε αθώος
ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες Προφυλακιστέος Δολοφονία Πατροκτόνος

Προφυλακιστέος ο 36χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του στις Σέρρες, δήλωσε αθώος

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του 67χρονου προήλθε από εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, η οποία πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από χτύπημα με θλαστικό όργανο

Προφυλακιστέος ο 36χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του στις Σέρρες, δήλωσε αθώος
Στράτος Λούβαρης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 36χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του την 1η Αυγούστου, μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη μετά από σχετικό ένταλμα που εκτελέστηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης, επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι δεν ήταν εκείνος που αφαίρεσε τη ζωή του 67χρονου. Μάλιστα, φαίνεται πως υποστήριξε ότι υπήρξε ο ίδιος θύμα καθώς ο πατέρας του βιοπραγούσε σε βάρος του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 67χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός από τον γιο του και αμέσως διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του 67χρονου προήλθε από εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, η οποία πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από χτύπημα με θλαστικό όργανο.

Στράτος Λούβαρης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης