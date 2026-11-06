Πέθανε ο Τζέι Ροκφέλερ σε ηλικία 89 ετών: Ο κληρονόμος μιας αμύθητης περιουσίας που πήγε κόντρα στο DNA του και επέλεξε να υπηρετήσει τους φτωχούς

Γερουσιαστής στην Ουάσιγκτον και τα $21 εκατ. σε πολιτικές εκστρατείες

Former U.S. Sen. Jay Rockefeller addresses West Virginia in his retirement speech on the Senate floor in 2014. Rockefeller died Friday at the age of 89. STORY: https://t.co/TGdKYk8Fhk https://t.co/7cMLggSESn — WCHS-TV (@wchstv) November 6, 2026

Former U.S. Sen. and West Virginia Democrat John D. “Jay” Rockefeller IV, who advocated for healthcare for the poor and criticized former President George W. Bush’s conduct during the Iraq War, died Friday at the age of 89. https://t.co/1PAjSteIWM — McGill Media (@GoMcGillMedia) November 6, 2026

Ο σημερινός κυβερνήτης της πολιτείας, Πάτρικ Μόρισι, δήλωσε ότι ο Ροκφέλερ συνέβαλε στη διαμόρφωση της πολιτείας και άφησε. «Από το πρώιμο έργο του σε μερικές από τις πιο μειονοτικές κοινότητες της πολιτείας μας έως τις προσπάθειές του για την ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης, την προστασία των ανθρακωρύχων και των οικογενειών τους, καθώς και την υποστήριξη των βετεράνων μας, ο γερουσιαστής Ροκφέλερ επέδειξε βαθιά αφοσίωση στους κατοίκους της Δυτικής Βιρτζίνια» ανέφερε ο Μόρισι.Αφού ο Ροκφέλερ νίκησε τον Άρτς Μουρ σε μια επαναληπτική αναμέτρηση το 1980, κέρδισε μια έδρα στη Γερουσία των ΗΠΑ το 1984, μετά την αποχώρηση του μακροχρόνιου Δημοκρατικού, Τζένινγκς Ράντολφ. Αυτό συνέβη παρά τη συντριπτική νίκη που σημείωσε εκείνη τη χρονιά ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος,Ο Ροκφέλερ και η σύζυγός του, Σάρον, κόρη του πρώην Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή, Τσαρλς Πέρσι, από το Ιλινόις, εντάχθηκαν εύκολα στην κοινωνική σκηνή της αμερικανικής πρωτεύουσας, αγοράζοντας μια έπαυλη αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για την οικογένειά τους. Χωρίς ποτέ να ντρέπεται ή να απολογείται για το γεγονός ότι χρησιμοποιούσεγια να κερδίσει τις εκλογικές του αναμετρήσεις,Ο τεράστιος πλούτος του Ροκφέλερ ήταν πάντα θέμα συζήτησης και ένα υποβόσκον στοιχείο στις πολιτικές του εκλογικές αναμετρήσεις. Ξόδεψε τουλάχιστον, συμπεριλαμβανομένων 9 εκατομμυρίων δολαρίων για να κερδίσει μια σφιχτή αναμέτρηση για τη Γερουσία το 1984 εναντίον του νεοεισερχόμενου Ρεπουμπλικάνου και συναδέλφου πολυεκατομμυριούχου Τζον Ρέις.Στην εκλογική αναμέτρηση του Ροκφέλερ για τη θέση του κυβερνήτη το 1980 εναντίον του Ρεπουμπλικάνου Άρτς Μουρ Τζούνιορ, εμφανίστηκαν αυτοκόλλητα για αυτοκίνητα που έγραφαν: «Κάν' τον να τα ξοδέψει όλα, Άρτς».Ωςο Ροκφέλερ χάραξε τη δική του πορεία επιρροής κάτω από την τεράστια σκιά του γερουσιαστή Ρόμπερτ Σ. Μπερντ. Ο Μπερντ πέθανε το 2010 ως ο γερουσιαστής με τη μεγαλύτερη θητεία στην ιστορία των ΗΠΑ, κερδίζοντας μια διαχρονική φήμη για το γεγονός ότι κατεύθυνε δισεκατομμύρια δολάρια επί πολλές δεκαετίες προκειμένου να ενισχύσει την φτωχή πολιτεία του.Η επιρροή του Ροκφέλερ ήταν λιγότερο επιδεικτική. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, Επιστημών και Μεταφορών της Γερουσίας,, αναβαθμίζοντας την υποδομή ευρυζωνικών συνδέσεων και υποστηρίζοντας ένα νομοσχέδιο που απαγόρευε στις εταιρείες να παρακολουθούν τη διαδικτυακή δραστηριότητα των πελατών τους. Το 1997 συνέταξε, το οποίο βοηθά φτωχές οικογένειες των οποίων τα εισοδήματα είναι πολύ υψηλά για να δικαιούνται Medicaid.Διετέλεσε, επίσης,, ερχόμενος συχνά σε αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδροσχετικά με την εξωτερική πολιτική. Ο Ροκφέλερ παραδέχτηκε ότι μετάνιωσε για την ψήφο του το 2002 υπέρ της έγκρισης του πολέμου κατά του Ιράκ.Ωστόσο, ο Ροκφέλερ διαφώνησε, ακόμη, με τη δημοκρατική κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ,, σχετικά με τους κανονισμούς που αφορούσαν την. Καθώς η πολιτεία του ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός άνθρακα της χώρας, ο Ροκφέλερ ήταν ένας από τους πολλούς αξιωματούχους της Δυτικής Βιρτζίνια που αντιτάχθηκαν στην εποπτεία που ασκούσε η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) της εποχής Ομπάμα σχετικά με τη μέθοδο εξόρυξης «mountaintop removal» (απομάκρυνση κορυφών βουνών).Οι σπουδές του στο πανεπιστήμιο του Τόκιο έθεσαν τα θεμέλια για τις προσπάθειες του Ροκφέλερ να προσελκύσει επιχειρήσεις από την Ιαπωνία στη Δυτική Βιρτζίνια. Γνώριζε την οικογένεια των ιδρυτών της Toyota από τη δεκαετία του 1960 και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσει την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία να επιλέξει ένα χωράφι καλαμποκιού στο Μπάφαλο της Δυτικής Βιρτζίνια για την κατασκευή εργοστασίου εξαρτημάτων κινητήρων το 1996. Το εργοστάσιο, αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, απασχολεί σήμερα περίπου 2.200 εργαζόμενους.