Υπόθεση «Παιδική Χαρά»: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος των Φιρινίδη - Μανησιώτη, διαφώνησαν για την υπερασπιστική γραμμή
Υπόθεση «Παιδική Χαρά»: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος των Φιρινίδη - Μανησιώτη, διαφώνησαν για την υπερασπιστική γραμμή
Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος δηλώνει ότι δεν εξακολουθεί να είναι συνήγορος υπεράσπισης και δεν εκπροσωπεί εφεξής τους κατηγορουμένους στην υπόθεση της ΜΚΟ
Παραιτήθηκε ο συνήγορος υπεράσπισης του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της Βασιλικής Μανησιώτη που κατηγορούνται για την υπόθεση υπεξαίρεσης 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από φιλανθρωπικούς εράνους της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» για άρρωστα παιδιά
Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος δηλώνει ότι δεν εξακολουθεί να είναι συνήγορος υπεράσπισης και δεν εκπροσωπεί εφεξής τους κατηγορουμένους στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών των ανωτέρω ενώπιον του κ. ανακριτή σηματοδότησε και την περάτωση της μέχρι σήμερα συνεργασίας και τούτο διότι προέκυψε διαφωνία ως προς τη χάραξη της περαιτέρω υπερασπιστικής γραμμής, καθώς και ως προς τον τρόπο δημόσιας έκφρασής της, σύμφωνα με τον κ. Τσάκο.
Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος δηλώνει ότι δεν εξακολουθεί να είναι συνήγορος υπεράσπισης και δεν εκπροσωπεί εφεξής τους κατηγορουμένους στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών των ανωτέρω ενώπιον του κ. ανακριτή σηματοδότησε και την περάτωση της μέχρι σήμερα συνεργασίας και τούτο διότι προέκυψε διαφωνία ως προς τη χάραξη της περαιτέρω υπερασπιστικής γραμμής, καθώς και ως προς τον τρόπο δημόσιας έκφρασής της, σύμφωνα με τον κ. Τσάκο.
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