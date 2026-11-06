Καιρός: Ισχυροί βοριάδες με ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα σε Λασίθι και Τήνο
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Καιρός: Ισχυροί βοριάδες με ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα σε Λασίθι και Τήνο

Οι 8 περιοχές με τις μεγαλύτερες ριπές ανέμου την Παρασκευή

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες με ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα σε Λασίθι και Τήνο
Πολύ ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι πνέουν την Παρασκευή (6/11) στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στις Κυκλάδες και στην ανατολική Κρήτη.

Οι ισχυρότερες ριπές, οι οποίες ξεπέρασαν μάλιστα τα 100 χλμ/ώρα, καταγράφηκαν στα Σχινοκάψαλα Λασιθίου (132 χλμ/ώρα) και στο Πόρτο Τήνου (103 χλμ/ώρα).

Στον χάρτη παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των μεγίστων ριπών ανέμου έως τις 16:15 της Παρασκευής 06/11, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες με ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα σε Λασίθι και Τήνο

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