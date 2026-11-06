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Επτά περιστατικά δηλητηρίασης από κατανάλωση άγριων μανιταριών μέσα σε μια βδομάδα στο Ηράκλειο Κρήτης
Επτά περιστατικά δηλητηρίασης από κατανάλωση άγριων μανιταριών μέσα σε μια βδομάδα στο Ηράκλειο Κρήτης
Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στα επείγοντα, ωστόσο μόλις υποχώρησαν τα πρώτα συμπτώματα έλαβαν εξιτήριο
Συνολικά επτά κρούσματα δηλητηρίασης από άγρια μανιτάρια έχουν σημειωθεί μέσα σε μία εβδομάδα στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, τις τελευταίες ημέρες τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στα επείγοντα μετά από κατανάλωση άγριων μανιταριών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, έλαβαν τις απαραίτητες οδηγίες από τους γιατρούς και μόλις υποχώρησαν τα πρώτα συμπτώματα έλαβαν εξιτήριο.
Ωστόσο, ένας ασθενής είχε ταλαιπωρηθεί λίγο περισσότερο και αποχώρησε από το νοσοκομείο υπογράφοντας με δική του ευθύνη παρόλο που οι γιατροί του συνέστησαν να παραμένει. Ο ίδιος έλαβε οδηγία να είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους γιατρούς και να επιστρέψει αμέσως στα ΤΕΠ σε περίπτωση που νιώσει αδιαθεσία.
Μόλις πριν από μία εβδομάδα, ακόμη τρία άτομα παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης στο Ηράκλειο μετά από κατανάλωση άγριων μανιταριών.
Σε ανάρτηση που κυκλοφορεί στην ομαδική του Facebook «Μανιταρόφιλους Κρήτης» απεικονίζεται ένα λευκό μανιτάρι της οικογένειας των Αμανιτών (με δακτυλίδι στο σώμα και θήκη στη βάση του), που κρύβει μεγάλους κινδύνους, καθώς περιλαμβάνει μερικά από τα πιο επικίνδυνα μανιτάρια της φύσης, όπως ο Amanita phalloides, που προκαλεί σοβαρές βλάβες στο συκώτι.
Παράλληλα, το μέλος που δημοσίευσε τη φωτογραφία και γνωστοποίησε τα τέσσερα περιστατικά δηλητηρίασης, έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει τι είδους μανιτάρια καταναλώθηκαν από τα τέσσερα άτομα να επικοινωνήσει με έναν γιατρό, ώστε να γίνει άμεση αναγνώριση του είδους μανιταριού και να λάβουν την απαραίτητη βοήθεια. Επίσης, ανέφερε ότι ένας εκ των τεσσάρων αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στο συκώτι του.
Τι πρέπει να προσέχετε για τα άγρια μανιτάρια
Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα συμπτώματα από τα άγρια μανιτάρια μπορεί μερικές φορές να είναι ύπουλα. Ακόμα κι αν αυτός που έχει καταναλώσει δηλητηριώδη μανιτάρια αισθανθεί προσωρινά καλύτερα και τα συμπτώματα υποχωρήσουν, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο οργανισμός του καθάρισε εντελώς, καθώς ορισμένες τοξίνες δρουν με καθυστέρηση.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, τις τελευταίες ημέρες τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στα επείγοντα μετά από κατανάλωση άγριων μανιταριών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, έλαβαν τις απαραίτητες οδηγίες από τους γιατρούς και μόλις υποχώρησαν τα πρώτα συμπτώματα έλαβαν εξιτήριο.
Ωστόσο, ένας ασθενής είχε ταλαιπωρηθεί λίγο περισσότερο και αποχώρησε από το νοσοκομείο υπογράφοντας με δική του ευθύνη παρόλο που οι γιατροί του συνέστησαν να παραμένει. Ο ίδιος έλαβε οδηγία να είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους γιατρούς και να επιστρέψει αμέσως στα ΤΕΠ σε περίπτωση που νιώσει αδιαθεσία.
Μόλις πριν από μία εβδομάδα, ακόμη τρία άτομα παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης στο Ηράκλειο μετά από κατανάλωση άγριων μανιταριών.
Σε ανάρτηση που κυκλοφορεί στην ομαδική του Facebook «Μανιταρόφιλους Κρήτης» απεικονίζεται ένα λευκό μανιτάρι της οικογένειας των Αμανιτών (με δακτυλίδι στο σώμα και θήκη στη βάση του), που κρύβει μεγάλους κινδύνους, καθώς περιλαμβάνει μερικά από τα πιο επικίνδυνα μανιτάρια της φύσης, όπως ο Amanita phalloides, που προκαλεί σοβαρές βλάβες στο συκώτι.
Παράλληλα, το μέλος που δημοσίευσε τη φωτογραφία και γνωστοποίησε τα τέσσερα περιστατικά δηλητηρίασης, έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει τι είδους μανιτάρια καταναλώθηκαν από τα τέσσερα άτομα να επικοινωνήσει με έναν γιατρό, ώστε να γίνει άμεση αναγνώριση του είδους μανιταριού και να λάβουν την απαραίτητη βοήθεια. Επίσης, ανέφερε ότι ένας εκ των τεσσάρων αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στο συκώτι του.
Τι πρέπει να προσέχετε για τα άγρια μανιτάρια
Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα συμπτώματα από τα άγρια μανιτάρια μπορεί μερικές φορές να είναι ύπουλα. Ακόμα κι αν αυτός που έχει καταναλώσει δηλητηριώδη μανιτάρια αισθανθεί προσωρινά καλύτερα και τα συμπτώματα υποχωρήσουν, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο οργανισμός του καθάρισε εντελώς, καθώς ορισμένες τοξίνες δρουν με καθυστέρηση.
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