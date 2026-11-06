Σε άθλιες συνθήκες ζούσαν ηλικιωμένοι στο παράνομο γηροκομείο ημιυπόγειου στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε άθλιες συνθήκες ζούσαν ηλικιωμένοι στο παράνομο γηροκομείο ημιυπόγειου στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συνελήφθη ο 56χρονος ιδιοκτήτης του χώρου και μια 48χρονη Γεωργιανή
Σε απάνθρωπες συνθήκες φέρεται να διαβιούσαν πέντε ηλικιωμένοι, οι οποίοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς σε ημιυπόγειο διαμέρισμα στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε στηθεί παράνομος χώρος φιλοξενίας ηλικιωμένων από έναν ζευγάρι.
Σύμφωνα με το voria.gr, συγγενής ηλικιωμένου που βρισκόταν στο διαμέρισμα-γηροκομείο επί της Ορέστου 47 φέρεται να ειδοποίησε τις αρχές για τη λειτουργία του, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν αιφνιδιαστική έφοδο το πρωί της Πέμπτης μετά από σχετική εισαγγελική παραγγελία, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης.
Ο 56χρονος ιδιοκτήτης του χώρου μαζί με την 48χρονη Γεωργιανή σύζυγό του είχαν μετατρέψει τόσο το συγκεκριμένο διαμέρισμα όσο και έναν παρακείμενο χώρο με ξεχωριστή είσοδο σε άτυπη δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων. Συνελήφθησαν καθώς δεν είχαν άδεια λειτουργίας αφού φιλοξενούσαν τους ηλικιωμένους οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζαν προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης, μέσα σε απαράδεκτες συνθήκες, προχωρώντας σε πλήθος υγειονομικών και άλλων παραβάσεων.
«Για εμένα είναι απαράδεκτο ο ηλικιωμένος να καταντάει έτσι. Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν κι αυτοί που εκμεταλλεύονται. Αν αυτοί οι ηλικιωμένοι είχαν παιδιά, δεν έβλεπαν; Έβλεπαν. Αν δεν είχαν παιδιά, τότε απάνθρωποι είναι αυτοί που τους κοίταζαν, που τους είχαν να ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.
Σε βάρος του 56χρονου και της 48χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης κατά συναυτουργία. Το ζευγάρι συνελήφθη και η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Παράλληλα, οι χώροι σφραγίστηκαν, ενώ ακολουθεί η επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι συγγενείς των ηλικιωμένων τούς έχουν παραλάβει από τον παράνομο οίκο ευγηρίας.
Δείτε φωτογραφίες:
Σύμφωνα με το voria.gr, συγγενής ηλικιωμένου που βρισκόταν στο διαμέρισμα-γηροκομείο επί της Ορέστου 47 φέρεται να ειδοποίησε τις αρχές για τη λειτουργία του, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν αιφνιδιαστική έφοδο το πρωί της Πέμπτης μετά από σχετική εισαγγελική παραγγελία, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης.
Ο 56χρονος ιδιοκτήτης του χώρου μαζί με την 48χρονη Γεωργιανή σύζυγό του είχαν μετατρέψει τόσο το συγκεκριμένο διαμέρισμα όσο και έναν παρακείμενο χώρο με ξεχωριστή είσοδο σε άτυπη δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων. Συνελήφθησαν καθώς δεν είχαν άδεια λειτουργίας αφού φιλοξενούσαν τους ηλικιωμένους οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζαν προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης, μέσα σε απαράδεκτες συνθήκες, προχωρώντας σε πλήθος υγειονομικών και άλλων παραβάσεων.
«Για εμένα είναι απαράδεκτο ο ηλικιωμένος να καταντάει έτσι. Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν κι αυτοί που εκμεταλλεύονται. Αν αυτοί οι ηλικιωμένοι είχαν παιδιά, δεν έβλεπαν; Έβλεπαν. Αν δεν είχαν παιδιά, τότε απάνθρωποι είναι αυτοί που τους κοίταζαν, που τους είχαν να ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.
Σε βάρος του 56χρονου και της 48χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης κατά συναυτουργία. Το ζευγάρι συνελήφθη και η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Παράλληλα, οι χώροι σφραγίστηκαν, ενώ ακολουθεί η επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι συγγενείς των ηλικιωμένων τούς έχουν παραλάβει από τον παράνομο οίκο ευγηρίας.
Δείτε φωτογραφίες:
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