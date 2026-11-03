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Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε πολίτη στη Θεσσαλονίκη, δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων λόγω της κακοκαιρίας στη Βόρεια Ελλάδα
Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε πολίτη στη Θεσσαλονίκη, δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων λόγω της κακοκαιρίας στη Βόρεια Ελλάδα
Από τις 7 το πρωί μέχρι στις 10 το βράδυ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 3 κοπές δέντρων και 27 αντλήσεις υδάτων
Στην μεταφορά ενός ατόμου σε ασφαλές σημείο προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, ενώ τόσο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη όσο και στην Κεντρική Μακεδονία δέχτηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων.
Συγκεκριμένα, από τις 7 το πρωί μέχρι στις 10 το βράδυ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 3 κοπές δέντρων και 27 αντλήσεις υδάτων.
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν πραγματοποιηθεί:
- Στη Θεσσαλονίκη, 7 αντλήσεις υδάτων 5 κοπές δέντρων, 1 αφαίρεση αντικειμένου και 1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο,
- Στις Σέρρες, 1 άντληση υδάτων και 1 κοπή δέντρου
- Στην Ημαθία, 3 αντλήσεις υδάτων και
- Στην Χαλκιδική, 3 αντλήσεις υδάτων και 2 κοπές δέντρων.
Συγκεκριμένα, από τις 7 το πρωί μέχρι στις 10 το βράδυ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 3 κοπές δέντρων και 27 αντλήσεις υδάτων.
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν πραγματοποιηθεί:
- Στη Θεσσαλονίκη, 7 αντλήσεις υδάτων 5 κοπές δέντρων, 1 αφαίρεση αντικειμένου και 1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο,
- Στις Σέρρες, 1 άντληση υδάτων και 1 κοπή δέντρου
- Στην Ημαθία, 3 αντλήσεις υδάτων και
- Στην Χαλκιδική, 3 αντλήσεις υδάτων και 2 κοπές δέντρων.
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