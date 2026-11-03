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Διαθέσιμο το myEOPYY app και σύστημα αξιολόγησης γιατρών: Δίνουμε στον ασφαλισμένο την απόλυτη δύναμη, λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης
Διαθέσιμο το myEOPYY app και σύστημα αξιολόγησης γιατρών: Δίνουμε στον ασφαλισμένο την απόλυτη δύναμη, λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης
Η νέα εφαρμογή φέρνει τον προσωπικό Φάκελο Ασφάλισης Υγείας απευθείας στο smartphone, επιτρέποντας στους πολίτες να ελέγχουν άμεσα την ασφαλιστική τους ικανότητα, ιατρικές επισκέψεις, πράξεις, νοσηλείες και συνταγογραφήσεις
Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «myEOPYY app», καθώς και το σύστημα αξιολόγησης παρόχων υγείας από τους ίδιους τους ασφαλισμένους, παρουσίασε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας και η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.
Η νέα εφαρμογή φέρνει τον προσωπικό Φάκελο Ασφάλισης Υγείας απευθείας στο smartphone, επιτρέποντας στους πολίτες να ελέγχουν άμεσα την ασφαλιστική τους ικανότητα, ιατρικές επισκέψεις, πράξεις, νοσηλείες και συνταγογραφήσεις.
Βασική καινοτομία αποτελεί η ψηφιακή υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης: ο ασφαλισμένος φωτογραφίζει την απόδειξη και τα παραστατικά με το κινητό του, τα ανεβάζει στην εφαρμογή και παρακολουθεί την εκκαθάριση σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας τη φυσική κατάθεση εγγράφων. Παράλληλα, το app επιτρέπει τη διαχείριση παροχών για προστατευόμενα μέλη, καθώς και την έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου για την παραλαβή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), με ενημέρωση για τον μέσο χρόνο αναμονής στα φαρμακεία του Οργανισμού.
Ταυτόχρονα τίθεται σε εφαρμογή το «Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων». Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, οι ασφαλισμένοι θα ειδοποιούνται μέσω SMS και θα μπορούν, μέσα από τον φάκελό τους, να συμπληρώνουν σύντομα ερωτηματολόγια για τις υπηρεσίες που έλαβαν. Σε πρώτη φάση, η αξιολόγηση αφορά συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς, διαγνωστικά εργαστήρια και φυσιοθεραπευτήρια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, 4,6 εκατομμύρια ΑΜΚΑ έχουν ήδη συνδεθεί στον φάκελο, ενώ το 77% των αιτημάτων του τελευταίου μήνα υποβλήθηκε ψηφιακά.
«Από σήμερα θα μπορούν όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ να κατεβάσουν στο κινητό τους τηλέφωνο τη νέα εφαρμογή που εγκαινιάζουμε, μέσω της οποίας θα έχουν την πλήρη εικόνα για τον ασφαλιστικό τους φάκελο. Αντί να πηγαίνουν και να καταθέτουν τα σχετικά έγγραφα για να αποζημιωθούν, θα φωτογραφίζουν με το κινητό τους την απόδειξη, θα την ανεβάζουν στην εφαρμογή και θα γίνεται αυτόματα η εκκαθάριση.
Επιπλέον, θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για να πηγαίνουν σε φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και να παρακολουθούν το μέσο χρόνο αναμονής σε πραγματικό χρόνο. Τέλος, θα μπορούν να αξιολογούν τις ληφθείσες υπηρεσίες υγείας από τον κάθε γιατρό, διαγνωστικό κέντρο, νοσοκομείο και κέντρο υγείας που έχουν επισκεφθεί.
Δίνουμε στον ασφαλισμένο μας την απόλυτη δύναμη και τον έλεγχο όλων των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνει από τον ΕΟΠΥΥ. Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, η σχέση μας με τον ΕΟΠΥΥ αλλά και η αντίληψή μας για το παρεχόμενο έργο από την Ελληνική Δημοκρατία και το Υπουργείο Υγείας σε όλους τους λήπτες πάσης φύσεως υπηρεσιών υγείας, μπαίνει σε μία τελείως καινούρια εποχή».
Η νέα εφαρμογή φέρνει τον προσωπικό Φάκελο Ασφάλισης Υγείας απευθείας στο smartphone, επιτρέποντας στους πολίτες να ελέγχουν άμεσα την ασφαλιστική τους ικανότητα, ιατρικές επισκέψεις, πράξεις, νοσηλείες και συνταγογραφήσεις.
Βασική καινοτομία αποτελεί η ψηφιακή υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης: ο ασφαλισμένος φωτογραφίζει την απόδειξη και τα παραστατικά με το κινητό του, τα ανεβάζει στην εφαρμογή και παρακολουθεί την εκκαθάριση σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας τη φυσική κατάθεση εγγράφων. Παράλληλα, το app επιτρέπει τη διαχείριση παροχών για προστατευόμενα μέλη, καθώς και την έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου για την παραλαβή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), με ενημέρωση για τον μέσο χρόνο αναμονής στα φαρμακεία του Οργανισμού.
Ταυτόχρονα τίθεται σε εφαρμογή το «Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων». Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, οι ασφαλισμένοι θα ειδοποιούνται μέσω SMS και θα μπορούν, μέσα από τον φάκελό τους, να συμπληρώνουν σύντομα ερωτηματολόγια για τις υπηρεσίες που έλαβαν. Σε πρώτη φάση, η αξιολόγηση αφορά συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς, διαγνωστικά εργαστήρια και φυσιοθεραπευτήρια.
Αξιολόγηση γιατρών και διαγνωστικών κέντρων
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, 4,6 εκατομμύρια ΑΜΚΑ έχουν ήδη συνδεθεί στον φάκελο, ενώ το 77% των αιτημάτων του τελευταίου μήνα υποβλήθηκε ψηφιακά.
Άδωνις Γεωργιάδης: «Δίνουμε στον ασφαλισμένο την απόλυτη δύναμη και τον έλεγχο»Παρουσιάζοντας τη λειτουργία των νέων εργαλείων, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Από σήμερα θα μπορούν όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ να κατεβάσουν στο κινητό τους τηλέφωνο τη νέα εφαρμογή που εγκαινιάζουμε, μέσω της οποίας θα έχουν την πλήρη εικόνα για τον ασφαλιστικό τους φάκελο. Αντί να πηγαίνουν και να καταθέτουν τα σχετικά έγγραφα για να αποζημιωθούν, θα φωτογραφίζουν με το κινητό τους την απόδειξη, θα την ανεβάζουν στην εφαρμογή και θα γίνεται αυτόματα η εκκαθάριση.
Επιπλέον, θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για να πηγαίνουν σε φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και να παρακολουθούν το μέσο χρόνο αναμονής σε πραγματικό χρόνο. Τέλος, θα μπορούν να αξιολογούν τις ληφθείσες υπηρεσίες υγείας από τον κάθε γιατρό, διαγνωστικό κέντρο, νοσοκομείο και κέντρο υγείας που έχουν επισκεφθεί.
Δίνουμε στον ασφαλισμένο μας την απόλυτη δύναμη και τον έλεγχο όλων των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνει από τον ΕΟΠΥΥ. Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, η σχέση μας με τον ΕΟΠΥΥ αλλά και η αντίληψή μας για το παρεχόμενο έργο από την Ελληνική Δημοκρατία και το Υπουργείο Υγείας σε όλους τους λήπτες πάσης φύσεως υπηρεσιών υγείας, μπαίνει σε μία τελείως καινούρια εποχή».
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