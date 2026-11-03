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Υπ. Παιδείας: Χρηματοδότηση του ΕΚΠΑ για την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υποδομών του
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΠΑ

Υπ. Παιδείας: Χρηματοδότηση του ΕΚΠΑ για την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υποδομών του

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται

Υπ. Παιδείας: Χρηματοδότηση του ΕΚΠΑ για την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υποδομών του
Παρεμβάσεις σε πανεπιστημιακά κτήρια, αμφιθέατρα, εργαστήρια και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 2,15 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση των κτηριακών και τεχνικών υποδομών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που προβλέπει Απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δημόσιων πανεπιστημίων και της βελτίωσης των συνθηκών εκπαίδευσης, έρευνας και ακαδημαϊκής λειτουργίας.

Η εν λόγω Απόφαση αφορά την τροποποίηση της πράξης «Συντηρήσεις και επισκευές των υποδομών και πάσης φύσεως εξοπλισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών περιόδου 2025-2026», η οποία χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Όπως αναφέρεται από πλευράς υπουργείου, η χρηματοδότηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό «για τη συστηματική ενίσχυση των δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με προτεραιότητα τη βελτίωση των υποδομών τους και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για την περίοδο 2026-2030 έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση συνολικού ύψους 115,85 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση, επισκευή και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων Πανεπιστημίων και της ΑΣΠΑΙΤΕ. Πρόκειται για ένα ευρύτερο χρηματοδοτικό πλαίσιο, διακριτό από τη συγκεκριμένη πράξη του ΕΚΠΑ, που αποσκοπεί στη συστηματική αντιμετώπιση των αναγκών των Ιδρυμάτων.

Αναλυτικά, οι παρεμβάσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:

- Συντηρήσεις και επισκευές κτηριακών υποδομών: Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε πανεπιστημιακά κτήρια, αμφιθέατρα, εργαστήρια και λοιπούς χώρους του ΕΚΠΑ, με στόχο τη διατήρηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

- Έλεγχοι και συντηρήσεις ανελκυστήρων: Τακτικοί έλεγχοι, εργασίες προληπτικής συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών στους ανελκυστήρες, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη χρήση τους.

Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων: Συντήρηση και αποκατάσταση προβλημάτων σε ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά συστήματα, καθώς και σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και κλιματισμού, για την ομαλή λειτουργία των πανεπιστημιακών χώρων.

- Συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συστημάτων: Έλεγχος, επισκευή και αποκατάσταση βλαβών σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ηλεκτρονικά συστήματα που υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου.

Κλείσιμο
- Αποκατάσταση τεχνικών προβλημάτων και προστασία των υποδομών: Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φθορών και τεχνικών δυσλειτουργιών, καθώς και για τη διατήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων και των κρίσιμων τεχνικών συστημάτων σε ασφαλή και λειτουργική κατάσταση, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΚΠΑ.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

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