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Άγρια συμπλοκή Μαροκινών στα Χανιά, τον δάγκωσε στο αυτί και έκοψε κομμάτι
Άγρια συμπλοκή Μαροκινών στα Χανιά, τον δάγκωσε στο αυτί και έκοψε κομμάτι
Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 39χρονου ενώ ο 42χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων
Άγρια συμπλοκή μεταξύ δυο αλλοδαπών σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/11) στο Βαμβακόπουλο Χανίων, με αποτέλεσμα ο ένας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και ο άλλος να καταλήξει με χειροπέδες.
Oι δυο άνδρες με καταγωγή από το Μαρόκο ήρθαν στα χέρια και πολύ γρήγορα η ένταση κλιμακώθηκε και ο 39χρονος δάγκωσε στο αυτί τον 42χρονο ενώ φέρεται να του έκοψε κομμάτι, σύμφωνα με το flashnews.gr.
Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 39χρονου ενώ ο 42χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Μέχρι στιγμής η αφορμή που οδήγησε στην άγρια συμπλοκή μεταξύ των δυο αλλοδαπών παραμένει άγνωστη.
Oι δυο άνδρες με καταγωγή από το Μαρόκο ήρθαν στα χέρια και πολύ γρήγορα η ένταση κλιμακώθηκε και ο 39χρονος δάγκωσε στο αυτί τον 42χρονο ενώ φέρεται να του έκοψε κομμάτι, σύμφωνα με το flashnews.gr.
Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 39χρονου ενώ ο 42χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Μέχρι στιγμής η αφορμή που οδήγησε στην άγρια συμπλοκή μεταξύ των δυο αλλοδαπών παραμένει άγνωστη.
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