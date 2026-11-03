ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συναγερμός για βόμβα σε πτήση Δουβλίνο - Ρώμη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους σε στρατιωτική βάση στη Γαλλία

Άγρια συμπλοκή Μαροκινών στα Χανιά, τον δάγκωσε στο αυτί και έκοψε κομμάτι
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Συμπλοκή Αστυνομία

Άγρια συμπλοκή Μαροκινών στα Χανιά, τον δάγκωσε στο αυτί και έκοψε κομμάτι

Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 39χρονου ενώ ο 42χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων

Άγρια συμπλοκή Μαροκινών στα Χανιά, τον δάγκωσε στο αυτί και έκοψε κομμάτι
28 ΣΧΟΛΙΑ
Άγρια συμπλοκή μεταξύ δυο αλλοδαπών σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/11) στο Βαμβακόπουλο Χανίων, με αποτέλεσμα ο ένας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και ο άλλος να καταλήξει με χειροπέδες.

Oι δυο άνδρες με καταγωγή από το Μαρόκο ήρθαν στα χέρια και πολύ γρήγορα η ένταση κλιμακώθηκε και ο 39χρονος δάγκωσε στο αυτί τον 42χρονο ενώ φέρεται να του έκοψε κομμάτι, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 39χρονου ενώ ο 42χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Μέχρι στιγμής η αφορμή που οδήγησε στην άγρια συμπλοκή μεταξύ των δυο αλλοδαπών παραμένει άγνωστη.
28 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης