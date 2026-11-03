Απολογείται ο 53χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του μετά από καβγά στην Ανατολική Μάνη
Απολογείται ο 53χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του μετά από καβγά στην Ανατολική Μάνη
Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία
Απολογείται στην ανακρίτρια Γυθείου ο 53χρονος που το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (31/10) πυροβόλησε και σκότωσε τον 57χρονο αδερφό του στην Ανατολική Μάνη, έπειτα από καβγά για κτηματικές διαφορές.
Η αντιπαράθεση αφορούσε ένα χωράφι, για το οποίο υπήρχε οικογενειακή διαφωνία, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο 53χρονος φέρεται να πυροβόλησε τρεις φορές τον αδελφό του, προκαλώντας τον θάνατό του.
Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία.
Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση και το ενδεχόμενο προφυλάκισής του.
Ο 53χρονος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως μετά τη δολοφονία στο αστυνομικό τμήμα Αρεόπολης, όπου και συνελήφθη.
Η αντιπαράθεση αφορούσε ένα χωράφι, για το οποίο υπήρχε οικογενειακή διαφωνία, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο 53χρονος φέρεται να πυροβόλησε τρεις φορές τον αδελφό του, προκαλώντας τον θάνατό του.
Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία.
Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση και το ενδεχόμενο προφυλάκισής του.
Ο 53χρονος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως μετά τη δολοφονία στο αστυνομικό τμήμα Αρεόπολης, όπου και συνελήφθη.
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