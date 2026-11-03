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Απολογείται ο 53χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του μετά από καβγά στην Ανατολική Μάνη
ΕΛΛΑΔΑ
Δολοφονία Απολογία Ανατολική Μάνη Πυροβολισμοί

Απολογείται ο 53χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του μετά από καβγά στην Ανατολική Μάνη

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία

Απολογείται ο 53χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του μετά από καβγά στην Ανατολική Μάνη
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Απολογείται στην ανακρίτρια Γυθείου ο 53χρονος που το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (31/10) πυροβόλησε και σκότωσε τον 57χρονο αδερφό του στην Ανατολική Μάνη, έπειτα από καβγά για κτηματικές διαφορές.

Η αντιπαράθεση αφορούσε ένα χωράφι, για το οποίο υπήρχε οικογενειακή διαφωνία, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο 53χρονος φέρεται να πυροβόλησε τρεις φορές τον αδελφό του, προκαλώντας τον θάνατό του.

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία.

Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση και το ενδεχόμενο προφυλάκισής του.

Ο 53χρονος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως μετά τη δολοφονία στο αστυνομικό τμήμα Αρεόπολης, όπου και συνελήφθη.
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