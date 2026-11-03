Υπ. Παιδείας: Νέα επιχορήγηση στο ΑΠΘ για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

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Την επιχορήγηση του(ΑΠΘ) με το ποσό των 1.036.500 ευρώ, για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος στους δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος, ενέκρινε με Aπόφασή της η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου, η χρηματοδότηση προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του για το οικονομικό έτος 2026 και αφορά την οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους που επιβαρύνονται με το κόστος διαμονής σε πόλη διαφορετική από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.Από πλευράς υπουργείου επισημαίνεται η αύξηση του ποσού του επιδόματος που λαμβάνει κάθε δικαιούχος: το 2019 το ετήσιο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανερχόταν σε 1.000 ευρώ. Σήμερα, για τους δικαιούχους φοιτητές που σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη, έχει αυξηθεί στα 1.500 ευρώ, δηλαδή κατά 50%, ενώ σε περίπτωση συγκατοίκησης ανέρχεται στα 2.000 ευρώ, ποσό διπλάσιο σε σχέση με το 2019.«Πρόκειται για μια ουσιαστική αύξηση της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης, η οποία συμβάλλει στην κάλυψη μέρους των στεγαστικών δαπανών και στηρίζει την προσπάθεια των νέων να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου.Η συγκεκριμένη επιχορήγηση εντάσσεται στη συνολικότερη ενίσχυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόσο ως προς τη φοιτητική μέριμνα όσο και ως προς τη λειτουργία και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών του.Από πλευράς υπουργείου Παιδείας σημειώνεται ότι η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Ιδρύματος, η οποία το 2020 ανερχόταν σε περίπου 12,5 εκατ. ευρώ, διαμορφώνεται το 2026 στα 15.621.144 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 25%. Παράλληλα, αναφέρεται ότι έχουν εγκριθεί πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, μεταξύ των οποίων 2.580.727 ευρώ το 2025 για έργα συντήρησης και αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων, επιστημονικών εργαστηρίων και τεχνικών υποδομών, καθώς και 246.400 ευρώ το 2026 για την κάλυψη της μισθοδοσίας εντεταλμένων διδασκόντων κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου.Ακόμη, προστίθεται ότι για το οικονομικό έτος 2026 έχει επιχορήγηση ύψους περίπου 4,8 εκατ. ευρώ για τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών του ΑΠΘ, ενισχύοντας έναν ακόμη βασικό πυλώνα της φοιτητικής μέριμνας.Όσον αφορά στη φοιτητική στέγαση, υπενθυμίζεται ότι στις τέσσερις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, συνολικής δυναμικότητας 1.491 κλινών, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επιμέρους παρεμβάσεις ανακαίνισης δωματίων και χώρων υγιεινής. Επιπλέον, έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 779.118,21 ευρώ για την αποκατάσταση και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, την αντικατάσταση ηλεκτρολογικών υποδομών και την ενίσχυση της πυρασφάλειας.Ταυτόχρονα, και οι τέσσερις εστίες του Αριστοτελείου έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 226,36 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 17 φοιτητικών εστιών σε ολόκληρη τη χώρα. Οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν από το 2027, με στόχο την εκτεταμένη βελτίωση των στεγαστικών υποδομών τα επόμενα χρόνια.