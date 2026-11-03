Μήνυμα του Μάριου Θεμιστοκλέους για την πρόληψη της παχυσαρκίας: «άσκηση σημαίνει ζωή»

Κλείσιμο

Με ένα βίντεο που αναδεικνύει την αξία της σωματικής άσκησης για την υγεία και την πρόληψη της παχυσαρκίας, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στέλνει το μήνυμα «Άσκηση σημαίνει ζωή», επιχειρώντας να ενθαρρύνει τους πολίτες να εντάξουν περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά τους. Στο βίντεο συμμετέχουν επίσης η Μαρία Αντωνά και ο Θάνος Πετρέλης, στηρίζοντας την πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης και μεταφέροντας το κοινό μήνυμα ότι η συστηματική σωματική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.Η παρέμβαση του υφυπουργού Υγείας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η παχυσαρκία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας. Στην Ελλάδα, περισσότεροι από ένας στους δύο ενήλικες είναι υπέρβαροι ή ζουν με παχυσαρκία, με τις συνέπειες να εκτείνονται πέρα από το ατομικό επίπεδο, επιβαρύνοντας και το σύστημα υγείας. Η πρωτοβουλία συνδέεται με την ευρύτερη κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της πρόληψης και την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται και το εθνικό πρόγραμμα «Προλαμβάνω», το οποίο περιλαμβάνει δράσεις προσυμπτωματικού ελέγχου και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.Το μήνυμα που αναδεικνύει ο Μάριος Θεμιστοκλέους είναι ότι άσκηση δεν προϋποθέτει απαραίτητα γυμναστήριο, εξειδικευμένο εξοπλισμό ή έντονη αθλητική δραστηριότητα. Το περπάτημα, το ποδήλατο, το τρέξιμο, ακόμη και το παιχνίδι με τα παιδιά μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας πιο δραστήριας καθημερινότητας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι ενήλικες συνιστάται να πραγματοποιούν 150 έως 300 λεπτά αερόβιας δραστηριότητας μέτριας έντασης την εβδομάδα. Η συστηματική άσκηση, σε συνδυασμό με την ισορροπημένη διατροφή, συμβάλλει στον έλεγχο του σωματικού βάρους και στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων.Μέσα από τη συμμετοχή αναγνωρίσιμων προσώπων, η πρωτοβουλία επιδιώκει να μεταφέρει το μήνυμα της πρόληψης σε ένα ευρύτερο κοινό, δίνοντας έμφαση σε μικρές, ρεαλιστικές αλλαγές που μπορούν να γίνουν καθημερινή συνήθεια. Άλλωστε, αυτή είναι και η βασική ιδέα πίσω από το «Άσκηση σημαίνει ζωή», η προστασία της υγείας δεν αρχίζει μόνο στο ιατρείο ή στο νοσοκομείο, αλλά και από τις επιλογές της καθημερινότητας.Facebook: https://www.facebook.com/share/r/1Dgn9cQTZw/?mibextid=wwXIfrX: https://x.com/mthemisto/status/2117531746409275463?a=J3trCNCmex-YNtPqYUc&s=46Instagram: https://www.instagram.com/reel/DfRZqPMC1Es/?vrfl=MXRiODVwZWZhem53cA==TikTok: https://vm.tiktok.com/ZN8yPpb4C/LinkedIn: https://lnkd.in/p/dDB2Y8_Z