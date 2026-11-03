Κακοκαιρία Agneta: Κόκκινη προειδοποίηση και από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, επηρεάζονται Ανατολική Μακεδονία και Θράκη - Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος

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Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, για την εξέλιξη της κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα.Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, η κακοκαιρία θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως σήμερα το απόγευμα, κυρίως στα βορειοανατολικά.Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:* Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, συμπεριλαμβανομένων της Θάσου και της Σαμοθράκης, καθώς και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου -Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο και Λέσβο-, έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).* Στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).* Στα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, από τη Χίο και νοτιότερα, καθώς και στα Δωδεκάνησα, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).Όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.Τέλος, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές και τις ώρες εκδήλωσης των έντονων φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην τήρηση των απαγορεύσεων διέλευσης από επικίνδυνα σημεία.Σημειώνεται ότι την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.