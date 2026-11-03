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Πυροβολισμοί έξω από μπαρ στον Κορυδαλλό τα ξημερώματα, συνελήφθη 28χρονος
Πυροβολισμοί έξω από μπαρ στον Κορυδαλλό τα ξημερώματα, συνελήφθη 28χρονος
Βρέθηκαν 4 κάλυκες έξω από το κατάστημα - Εντοπίστηκε και η καραμπίνα που φέρεται να χρησιμοποίησε ο 28χρονος
Κινητοποίηση της αστυνομίας προκάλεσε περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από καφέ-μπαρ στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας στον Κορυδαλλό τα ξημερώματα της Τρίτης.
Κατά πληροφορίες οι πυροβολισμοί έπεσαν στον αέρα αλλά και προς ένα σταθμευμένο μηχανάκι
Αστυνομικοί που βρέθηκαν στην περιοχή εντόπισαν στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου, σε μικρή απόσταση από το μπαρ, έναν 28χρονο και τον συνέλαβαν ως τον δράστη των πυροβολισμών.
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στη συνέχεια εντοπίστηκε στην οδό Αδριανουπόλεως και η καραμπίνα με την οποία φέρεται να άνοιξε πυρ ο 28χρονος.
Στο σημείο των πυροβολισμών οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλεξαν συνολικά τέσσερις κάλυκες.
Ο 28χρονος οδηγήθηκε στο τοπικό τμήμα ασφαλείας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για τους λόγους που τον οδήγησαν να πυροβολήσει.
Κατά πληροφορίες οι πυροβολισμοί έπεσαν στον αέρα αλλά και προς ένα σταθμευμένο μηχανάκι
Αστυνομικοί που βρέθηκαν στην περιοχή εντόπισαν στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου, σε μικρή απόσταση από το μπαρ, έναν 28χρονο και τον συνέλαβαν ως τον δράστη των πυροβολισμών.
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στη συνέχεια εντοπίστηκε στην οδό Αδριανουπόλεως και η καραμπίνα με την οποία φέρεται να άνοιξε πυρ ο 28χρονος.
Στο σημείο των πυροβολισμών οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλεξαν συνολικά τέσσερις κάλυκες.
Ο 28χρονος οδηγήθηκε στο τοπικό τμήμα ασφαλείας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για τους λόγους που τον οδήγησαν να πυροβολήσει.
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