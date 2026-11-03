Οι δωρεές, η χλιδή και τα στημένα ματς στο κύκλωμα εκατομμυρίων της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» - Σήμερα η απολογία της συντρόφου του Φιρινίδη και ακόμη τριών

Τα 5,8 εκατ. ευρώ που διακινήθηκαν, οι πολυτελείς δαπάνες και τα δύο email που ξετύλιξαν το κουβάρι της υπόθεσης





Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και να περάσουν







Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί από το Σάββατο κακουργηματική δίωξη για τα κατά περίπτωση εγκλήματα της απάτης από κοινού και κατ' εξακολούθηση (τετελεσμένης και σε απόπειρα), της υπεξαίρεσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από δράστες που ενεργούν κατ' επάγγελμα (από κοινού και κατά μόνας), της δωροδοκίας - δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και της συμμορίας.



Το εγκληματικό κύκλωμα, οι επώνυμοι και η επέκταση Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τον Οκτώβριο του 2018 έως το 2026 διακινήθηκαν μέσω των λογαριασμών που εξετάζονται περίπου 5,8 εκατομμύρια ευρώ, με 249.000 τραπεζικές κινήσεις. Από αυτά, περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ



έδιναν πολίτες και επώνυμα πρόσωπα, πιστεύοντας ότι βοηθούν παιδιά με σοβαρές ασθένειες,



Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης επεκτάθηκε, σύμφωνα με τις Αρχές, και στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο 37χρονος επικεφαλής της ΜΚΟ φέρεται να πίστωσε περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, επιχειρώντας να εμφανίσει τα χρήματα των δωρεών ως νόμιμα κέρδη, ενώ φέρεται να εισέπραξε 2,1 εκατομμύρια ευρώ.



Παράλληλα, φέρεται να χρηματοδότησε με 250.000 ευρώ δύο ερασιτεχνικές ομάδες στην Πιερία, με στόχο τη χειραγώγηση αγώνων και τον επηρεασμό διαιτητών. Στην υπόθεση εμπλέκεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, ένας 43χρονος επικεφαλής επιτροπής διαιτησίας, ένας 35χρονος εν ενεργεία διαιτητής και ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας.



Κλείσιμο Τα email που αποκάλυψαν το κύκλωμα πίσω από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»



Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, στις Αρχές έφθασαν δύο πανομοιότυπα email – ένα στις 19 Ιουλίου 2024 και ένα στις 13 Ιανουαρίου 2025.



Τα μηνύματα είχαν τίτλο «Διαφάνεια και Νομιμότητα Μ.Κ.Ο.-Παιδική Χαρά» και σε αυτά εκφράζονταν, μεταξύ άλλων, αμφιβολίες σχετικά με τη διαφάνεια του τρόπου λειτουργίας της ΜΚΟ και συγκεκριμένα της ιστοσελίδας (Παιδική Χαρά), όπου, σύμφωνα με την καταγγελία, αποτυπωνόταν έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τον εν λόγω οργανισμό, τους διευθυντές-διοίκηση, καθώς επίσης και για ένα μέλος του που στην ιστοσελίδα φέρει το όνομα προφίλ «Jessica Brown», για το οποίο αναφερόταν ότι δεν είναι αυθεντικό.



Επίσης, στα email εκφράζονταν ανησυχίες περί του ενδεχομένου ο ανωτέρω οργανισμός ή οι συνδεδεμένοι με αυτόν να εμπλέκονται σε δόλιες δραστηριότητες.



Ξεκινούν οι απολογίες της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας με αρχηγό τον 37χρονο Κωνσταντίνο Φιρινίδη και «μανδύα» την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» , κατηγορούνται ότι αποκόμιζαν εκατομμύρια ευρώ από δωρεές και εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και να περάσουν το «κατώφλι» του ανακριτή η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ, ο 32χρονος αδελφός της, αλλά και δύο παράγοντες διαιτησίας, με τους τελευταίους για να δώσουν εξηγήσεις για το σκέλος που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τα στημένα παιχνίδια τοπικών πρωταθλημάτων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης , θα απολογηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη.Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί από το Σάββατο κακουργηματική δίωξη για τα κατά περίπτωση εγκλήματα της απάτης από κοινού και κατ' εξακολούθηση (τετελεσμένης και σε απόπειρα), της υπεξαίρεσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από δράστες που ενεργούν κατ' επάγγελμα (από κοινού και κατά μόνας), της δωροδοκίας - δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και της συμμορίας.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τον Οκτώβριο του 2018 έως το 2026 διακινήθηκαν μέσω των λογαριασμών που εξετάζονται περίπου 5,8 εκατομμύρια ευρώ, με 249.000 τραπεζικές κινήσεις. Από αυτά, περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ φέρεται να κατέληξε στα παιδιά που είχαν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης , ενώ ποσό περίπου 2,8 εκατομμυρίων ευρώ φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές δαπάνες των εμπλεκομένων.Από την προανάκριση και την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που, πιστεύοντας ότι βοηθούν παιδιά με σοβαρές ασθένειες, κατέληγε τελικά σε πολυτελή ταξίδια , πανάκριβες τσάντες, διαμονές σε ξενοδοχεία και διασκέδαση σε νυχτερινά κέντρα.Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης επεκτάθηκε, σύμφωνα με τις Αρχές, και στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο 37χρονος επικεφαλής της ΜΚΟ φέρεται να πίστωσε περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, επιχειρώντας να εμφανίσει τα χρήματα των δωρεών ως νόμιμα κέρδη, ενώ φέρεται να εισέπραξε 2,1 εκατομμύρια ευρώ.Παράλληλα, φέρεται να, με στόχο τη χειραγώγηση αγώνων και τον επηρεασμό διαιτητών. Στην υπόθεση εμπλέκεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, ένας 43χρονος επικεφαλής επιτροπής διαιτησίας, ένας 35χρονος εν ενεργεία διαιτητής και ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας. Όπως αποκάλυψε το protothema.gr, δυο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ήταν αυτά που αποτέλεσαν την αφορμή για την έρευνα γύρω από τα έργα και τις ημέρες του Κωνσταντίνου Φιρινίδης και της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που χρησιμοποιούσε ως «όχημα» προκειμένου να υφαρπάζει χρήματα που συγκεντρώνονταν από δωρεές και εράνους για παιδιά με βαριές αρρώστιες.Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, στις Αρχές έφθασαν δύο πανομοιότυπα email – ένα στις 19 Ιουλίου 2024 και ένα στις 13 Ιανουαρίου 2025.Τα μηνύματα είχαν τίτλο «Διαφάνεια και Νομιμότητα Μ.Κ.Ο.-Παιδική Χαρά» και σε αυτά εκφράζονταν, μεταξύ άλλων, αμφιβολίες σχετικά με τη διαφάνεια του τρόπου λειτουργίας της ΜΚΟ και συγκεκριμένα της ιστοσελίδας (Παιδική Χαρά), όπου, σύμφωνα με την καταγγελία, αποτυπωνόταν έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τον εν λόγω οργανισμό, τους διευθυντές-διοίκηση, καθώς επίσης και για ένα μέλος του που στην ιστοσελίδα φέρει το όνομα προφίλ «Jessica Brown», για το οποίο αναφερόταν ότι δεν είναι αυθεντικό.Επίσης, στα email εκφράζονταν ανησυχίες περί του ενδεχομένου ο ανωτέρω οργανισμός ή οι συνδεδεμένοι με αυτόν να εμπλέκονται σε δόλιες δραστηριότητες.

Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονταν προβληματισμοί ότι ο σκοπός για τον οποίο έχει ιδρυθεί ο οργανισμός, δηλαδή η συγκέντρωση χρημάτων για τη βοήθεια βαριά αρρώστων παιδιών, να διαφέρει από τον πραγματικό λόγο σύστασής του και τα συγκεντρωθέντα χρήματα να μην έχουν την απαιτούμενη αιτιολόγηση και διαφάνεια.



«Πάρτι» εκατομμυρίων Κατόπιν των ανωτέρω μηνυμάτων ακολούθησε έρευνα από τα στελέχη του ελληνικού FBI και, κάπως έτσι, το κουβάρι της δυσώδους υπόθεσης άρχισε να ξεδιπλώνεται.



Στο επίκεντρο τέθηκαν τα οικονομικά στοιχεία του Σωματείου και οι διαχειριστές του (ο Φιρινίδης και η σύντροφος του). Τα ευρήματα ήταν συγκλονιστικά.



Όπως διαπιστώθηκε, το σύνολο των πιστώσεων μόνο στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων και των καταθέσεων μέσω «Paypal» αντιστοιχεί σε 4.533.227 ευρώ, κατανεμημένο ανά έτος ως εξής: 2018 δεν παρατηρούνται πιστώσεις 2019 πιστώνονται 350 ευρώ, το 2020 πιστώνονται 78.961 ευρώ, το 2021 πιστώνονται 559.500 ευρώ, το 2022 πιστώνονται 593.660 ευρώ, το 2023 πιστώνονται 941.083 ευρώ, το 2024 πιστώνονται 751.637 ευρώ, το 2025 πιστώνονται 900.504 ευρώ και έως 26-08-2026 πιστώνονται 707.520.



Πρόκειται για χρήματα που δόθηκαν από δωρητές για τη βοήθεια παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Αντί όμως τα χρήματα αυτά να καταλήξουν εκεί που έπρεπε, το μεγαλύτερο μέρος αυτών (3.579.183 ευρώ) εκταμιεύθηκαν από τον Φιρινίδη και τη σύντροφό του και έγινα σουίτες και τσάντες.



Επιπλέον τους αποδόθηκαν ακόμη 52.000 ευρώ μετρητά μετά το κλείσιμο ενός εκ των λογαριασμών της ΜΚΟ και, μέχρι και σήμερα, τα χρήματα αυτά αγνοούνται καθώς δεν παρατηρήθηκε η οποιαδήποτε κατάθεση του ανωτέρω ή κάποιου παρεμφερούς ποσού σε κάποιον εκ των λοιπών λογαριασμών του σωματείου ή των ατομικών τους, από όπου συνάγεται ότι τα συγκεκριμένα χρήματα διατηρήθηκαν σε μετρητά.



Επιπλέον, κατά τα έτη 2019-2020 πραγματοποιήθηκε ανάληψη ύψους 10.997 ευρώ από τους Φινιρίδη και τον πρώην Ταμία της ΜΚΟ, όπως επίσης και ανάληψη χρηματικού ποσού ύψους 45.990 ευρώ από Α.Τ.Μ.



Πρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι τόσο χρηματικό ποσό ύψους 89.461,84 ευρώ που πιστώθηκε στους λογαριασμούς του σωματείου-Μ.Κ.Ο. όσο και ποσό ύψους 97.572 ευρώ που πιστώθηκε σε αυτούς μέσω «Paypal» για τους σκοπούς του σωματείου, μεταφέρθηκε μεταγενέστερα διατραπεζικά σε προσωπικούς λογαριασμούς του Φιρινίδη.