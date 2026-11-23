Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Μεσογείων και Κηφισίας, πού υπάρχουν προβλήματα
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Μεσογείων και Κηφισίας, πού υπάρχουν προβλήματα
UPD:
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Δευτέρας (23/11), με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού, τη Μεσογείων και την Κηφισίας.
Ειδικότερα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, καθώς και στους δρόμους πέριξ του Συντάγματος, αλλά και στο Μεταξουργείο στην πλατεία Καραϊσκάκη.
Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι το ύψος του Ελληνικού, αλλά και στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη και τη Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Ειδικότερα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, καθώς και στους δρόμους πέριξ του Συντάγματος, αλλά και στο Μεταξουργείο στην πλατεία Καραϊσκάκη.
Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι το ύψος του Ελληνικού, αλλά και στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη και τη Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 23, 2026
άνω των 30΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
15΄-20΄από Μαραθώνος έως Κηφισίας,
15΄-20΄Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/DjeWAzoXKB
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