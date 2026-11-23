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Γυναίκα στον Πύργο απειλούσε να πέσει από το παράθυρο του σπιτιού της, οι αστυνομικοί ανέβηκαν με σκάλα στο μπαλκόνι για να τη σώσουν
Γυναίκα στον Πύργο απειλούσε να πέσει από το παράθυρο του σπιτιού της, οι αστυνομικοί ανέβηκαν με σκάλα στο μπαλκόνι για να τη σώσουν
Η γυναίκα βρισκόταν σε κλειδωμένο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην περιοχή Χαλικιάτικα.
Συναγερμό σήμανε σε αστυνομία και πυροσβεστική στον Πύργο της Ηλείας το βράδυ της Κυριακής όταν δέχθηκαν τηλεφώνημα από μια γυναίκα 40 ετών που ανέφερε σκοπεύει να βάλει τέλος στη ζωή της.
Σύμφωνα με το patrisnews.com η γυναίκα βρισκόταν σε κλειδωμένο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην περιοχή Χαλικιάτικα.
Στην περιοχή έσπευσαν τέσσερις αστυνομικοί και τρεις πυροσβέστες που διαπίστωσαν ότι η πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη.
Έτσι αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν σκάλα με την οποία έφτασαν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, από όπου κατάφεραν να περάσουν στο εσωτερικό του σπιτιού από ανασφάλιστο παράθυρο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν μπήκαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τη γυναίκα να προσεύχεται πριν να την πείσουν να μην βάλει τέλος στη ζωή της.
Σύμφωνα με το patrisnews.com η γυναίκα βρισκόταν σε κλειδωμένο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην περιοχή Χαλικιάτικα.
Στην περιοχή έσπευσαν τέσσερις αστυνομικοί και τρεις πυροσβέστες που διαπίστωσαν ότι η πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη.
Έτσι αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν σκάλα με την οποία έφτασαν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, από όπου κατάφεραν να περάσουν στο εσωτερικό του σπιτιού από ανασφάλιστο παράθυρο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν μπήκαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τη γυναίκα να προσεύχεται πριν να την πείσουν να μην βάλει τέλος στη ζωή της.
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