139 ομάδες από 70 συλλόγους συμμετείχαν στη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την Ευρώπη





Στη διοργάνωση συγκεντρώθηκαν 139 ομάδες από 70 συλλόγους σε ένα διήμερο γεμάτο χορογραφίες, ακροβατικά και εντυπωσιακές ομαδικές επιδόσεις, με την ομαδικότητα να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.













Η δυναμική ελληνική παρουσία Η ελληνική παρουσία υπήρξε ιδιαίτερα δυναμική, με 686 αθλητές και αθλήτριες από 14 συλλόγους της χώρας (Αμαζόνες, Ελληνικό Αστέρι, Αποσπερίδες, Υάδες, ΑΓΟΠ Μυρτάλη, Χοροκίνηση Ναυπλίου, Ολυμπιάδες, Εν Κινήσει Νέας Ιωνίας, Μωβ Κινήσεις, Μεσογειακό Αστέρι, Αρίων 2005, Πυραμίδα, Αμπελόκηποι και Αρμονία Θήβας).



Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η Τελετή Έναρξης του Σαββάτου, με την παρέλαση των 21 εθνικών αποστολών υπό τους ήχους της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού, τη συμμετοχή της σοπράνο Αναστασίας Ζαννή και παραδοσιακούς χορούς από τον Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Τρικάλων «Ο Ασκληπιός», σε ζωντανή παγκόσμια μετάδοση από το Olympic Channel.



Κλείσιμο «Είμαστε υπερδύναμη στην Ευρώπη» Μιλώντας στο Orange Press Agency, το μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading – Αθλητικού Ομαδικού Χορού (ΕΟΤ-ΑΟΧ), Κώστας Αθανασιάδης, σημείωσε ότι «έχουμε αρκετά χρόνια πλέον που σιγά σιγά συστηνόμαστε στο κοινό της Ελλάδας. Το cheerleading είναι άθλημα ολυμπιακά αναγνωρισμένο. Ελπίζουμε σύντομα ότι θα είναι και ενταγμένο στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, το 2032 στο Μπρίσμπεϊν».



Όπως εξήγησε, μέσα από τις τέσσερις κατηγορίες του συνδυάζει τη γυμναστική με τον χορό για όλες τις ηλικίες, με «συμπεριληπτικό χαρακτήρα τρομερό».





Μια μεγάλη και «πολύχρωμη» αθλητική γιορτή φιλοξενήθηκε το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Νοεμβρίου στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας. Περισσότεροι από 2.500 αθλητές και αθλήτριες από 21 χώρες συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Cheerleading 2026, σε μια διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την Ευρώπη.Στη διοργάνωση συγκεντρώθηκαν 139 ομάδες από 70 συλλόγους σε ένα διήμερο γεμάτο χορογραφίες, ακροβατικά και εντυπωσιακές ομαδικές επιδόσεις, με την ομαδικότητα να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.Πέρα από τον έντονο συναγωνισμό για τα μετάλλια, η διοργάνωση ανέδειξε και τον συμπεριληπτικό χαρακτήρα του αθλήματος. Στην Παιανία συμμετείχαν αθλητές και αθλήτριες διαφορετικών ηλικιών και σωματότυπων, καθώς στο cheerleading η εξωτερική εμφάνιση δεν αποτελεί κριτήριο συμμετοχής. Αντιθέτως, για να εκτελεστούν οι ασκήσεις χρειάζονται όλοι οι σωματότυποι.Ταυτόχρονα, το κλίμα στις κερκίδες και τους αγωνιστικούς χώρους χαρακτηρίστηκε από αλληλεγγύη: οι αποστολές αντάλλαξαν αναμνηστικά αντικείμενα από τις χώρες τους σε ειδική εκδήλωση γνωριμίας, ενώ οι αθλητές χειροκροτούσαν θερμά κάθε ομάδα που αγωνιζόταν, ανεξαρτήτως εθνικότητας.Η ελληνική παρουσία υπήρξε ιδιαίτερα δυναμική, με 686 αθλητές και αθλήτριες από 14 συλλόγους της χώρας (Αμαζόνες, Ελληνικό Αστέρι, Αποσπερίδες, Υάδες, ΑΓΟΠ Μυρτάλη, Χοροκίνηση Ναυπλίου, Ολυμπιάδες, Εν Κινήσει Νέας Ιωνίας, Μωβ Κινήσεις, Μεσογειακό Αστέρι, Αρίων 2005, Πυραμίδα, Αμπελόκηποι και Αρμονία Θήβας).Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η Τελετή Έναρξης του Σαββάτου, με την παρέλαση των 21 εθνικών αποστολών υπό τους ήχους της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού, τη συμμετοχή της σοπράνο Αναστασίας Ζαννή και παραδοσιακούς χορούς από τον Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Τρικάλων «Ο Ασκληπιός», σε ζωντανή παγκόσμια μετάδοση από το Olympic Channel.Μιλώντας στο Orange Press Agency, το μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading – Αθλητικού Ομαδικού Χορού (ΕΟΤ-ΑΟΧ), Κώστας Αθανασιάδης, σημείωσε ότι «έχουμε αρκετά χρόνια πλέον που σιγά σιγά συστηνόμαστε στο κοινό της Ελλάδας. Το cheerleading είναι άθλημα ολυμπιακά αναγνωρισμένο. Ελπίζουμε σύντομα ότι θα είναι και ενταγμένο στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, το 2032 στο Μπρίσμπεϊν».Όπως εξήγησε, μέσα από τις τέσσερις κατηγορίες του συνδυάζει τη γυμναστική με τον χορό για όλες τις ηλικίες, με «συμπεριληπτικό χαρακτήρα τρομερό».

Όπως ανέφερε ο κ. Αθανασιάδης, το cheerleading συγκαταλέγεται πλέον στα πιο ραγδαία αναπτυσσόμενα αθλήματα διεθνώς.



«Νομίζω ότι πρέπει να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή πάνω από τους 8.000 αθλητές σε πανελλήνιο επίπεδο. 56 εκατομμύρια αθλητές είναι το νούμερο που ανακοίνωσε μόλις προχθές η Παγκόσμια Ομοσπονδία ότι ασχολούνται πλέον σε όλο τον πλανήτη με το cheerleading» υπογράμμισε, αποδίδοντας την άνοδο της Ελλάδας σε συστηματική δουλειά: «Υπάρχει πλάνο, οργάνωση, σχεδιασμός και εκτέλεση από την Ελληνική Ομοσπονδία. Δεν είναι τυχαίο. Έχει πέσει πολλή δουλειά από όλους τους συλλόγους, όλους τους αθλητές και όλους τους παράγοντες της Ομοσπονδίας. Είμαστε πλέον υπερδύναμη στην Ευρώπη, θεωρούμαστε κορυφή και έχουμε μπει πολύ δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κάτι που νομίζω ότι σήμερα το αποδείξαμε».



Μιλώντας για τις ελληνικές διακρίσεις ανέφερε με χαμόγελο ότι «έχω χάσει το μέτρημα των χρυσών μεταλλίων. Το είδατε και στο βάθρο με τους περισσότερους αθλητές όταν ανέβηκαν στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο μέχρι τώρα διεξαγόταν στην Κορέα και γίνεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Η επιτυχία είναι τεράστια και της Ελληνικής Ομοσπονδίας αλλά και της Παγκόσμιας στο κομμάτι της διοργάνωσης».



Ο κ. Αθανασιάδης υπογράμμισε ότι για να συνεχιστεί αυτή η ταχεία ανάπτυξη του Cheerleading στην Ελλάδα χρειάζεται η έμπρακτη στήριξη από την πολιτεία και τους χορηγούς. Επιπλέον, επισήμανε ότι ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό είναι οι μικτές ομάδες αγοριών και κοριτσιών:



«Πρέπει να το καταλάβουμε στην Ελλάδα ότι είναι μικτό άθλημα. Μπορώ να πω ότι είναι και το μόνο μικτό άθλημα σε όλες τις κατηγορίες. Μπορούν να συμμετέχουν παντού αγόρια και κορίτσια όλων των ηλικιών, χωρίς καμία διάκριση σε σωματότυπο, σε τίποτα από όλα αυτά που χωρίζουν σε πολλά άλλα αθλήματα. Είμαστε το άθλημα της συμπερίληψης. Είμαστε το άθλημα του χαμόγελου πάνω απ’ όλα».



«To cheerleading φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά» Τη δική τους εμπειρία από τη συμμετοχή στη διοργάνωση μετέφεραν στο Orange Press Agency δύο αθλήτριες του αθλητικού συλλόγου «Υάδες» από το Πολύγωνο, η Έλενα και η Δέσποινα - Γλυκερία.



«Ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο cheerleading και έλαβαν μέρος 21 χώρες, οι οποίες συνολικά έστειλαν 2.500 αθλητές» ανέφερε η Δέσποινα - Γλυκερία, με την Έλενα να προσθέτει πως «ήταν πραγματικά πολύ ωραίο. Είναι η πρώτη φορά που και εμείς ως πιο καινούργιοι αθλητές συμμετέχουμε σε κάτι τέτοιο στην Αθήνα και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό που γίνεται εδώ πέρα, διότι το άθλημα έχει εξελιχθεί τελευταία πολύ και στην Ελλάδα και είναι σημαντικό ο κόσμος να το γνωρίζει».



Μιλώντας για όσα προσφέρει το άθλημα, η Δέσποινα - Γλυκερία σημείωσε:



«Εγώ ασχολούμαι με τον πρωταθλητισμό από πολύ μικρή ηλικία και η αλήθεια είναι ότι με το που ξεκίνησα το cheerleading ένιωσα πολύ πιο σίγουρη για τον εαυτό μου. Ήταν ένα άθλημα το οποίο λόγω και της ομαδικής του φύσης φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και είναι κυρίως για τους ανθρώπους».



Ακόμη και ένας παρατηρητής που δεν έχει σχέση με το άθλημα μπορούσε να διακρίνει ότι κάθε ομάδα λειτουργεί ως ένα ενιαίο «σώμα». Κάθε μέλος υποστηρίζει τους υπόλοιπους, έχει τον νου του στον διπλανό ή τη διπλανή του και σπεύδει να τον συγκρατήσει όταν χάνει την ισορροπία του. Η προσπάθεια συνεχίζεται με την ίδια θετική διάθεση, ακόμη και όταν κάτι δεν πάει όπως έχει σχεδιαστεί.



Από την πλευρά της, η Έλενα τόνισε ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία για την αναγνώριση του αθλήματος σε περισσότερα πρωταθλήματα, επισημαίνοντας ότι «είναι ένα πολύ όμορφο άθλημα, από τα μόνα που συνδέουν τον πρωταθλητισμό με την ομαδικότητα —εννοώ, όπως στην ενόργανη, δεν είναι ατομικό άθλημα. Οπότε πιστεύω ότι όλοι πρέπει να αρχίσουν να το μαθαίνουν πιο πολύ και να το αναγνωρίζουν».



Όσο για το τι χρειάζεται κανείς για να προχωρήσει στο cheerleading, η Δέσποινα - Γλυκερία υποστήριξε ότι «το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει ένας αθλητής του cheerleading είναι θέληση, επειδή ακόμα και αν έχει ταλέντο μπορεί να μην καταφέρει να πετύχει. Πρέπει να το κυνηγήσει. Είναι η προσπάθεια και η ψυχή που θα δώσει πάνω σε αυτό. Όλο αυτό θέλει ένα κίνητρο το οποίο έρχεται από μέσα μας και από τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουμε όλοι μαζί, τους προπονητές μας και τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας, οι οποίοι μας στηρίζουν». Το μήνυμα της Έλενας συνόψισε τη φιλοσοφία των αγώνων: «Πάνω απ’ όλα ομαδικότητα, δύναμη, θέληση, προσπάθεια και όλοι να θυμούνται ότι η προσωπική εξέλιξη είναι πάντα πιο σημαντική από το μετάλλιο».



Τι είναι το Cheerleading Αγωνιστικά, το σύγχρονο Cheerleading (Αθλητικός Ομαδικός Χορός) περιλαμβάνει δύο βασικούς κλάδους: το Cheerleading, με τις κατηγορίες All Girls (αποκλειστικά για κορίτσια) και Coed (μικτή κατηγορία αγοριών και κοριτσιών), και το Performance Cheer, που έχει εντονότερο καλλιτεχνικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει τα αγωνίσματα Freestyle Pom, Hip Hop, Jazz και High Kicks.



Στο Cheerleading, οι αθλητές συνδυάζουν γυμναστικές ασκήσεις εδάφους, άλματα, πετάγματα και ανθρώπινες πυραμίδες με δυναμικές χορογραφίες. Στο Performance Cheer, το βάρος πέφτει περισσότερο στον χορό και την καλλιτεχνική έκφραση, μέσα από διαφορετικά είδη και τεχνικές.



Σύμφωνα με την Ελληνική Ομοσπονδία, το cheerleading δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ομαδικότητα και την αθλητική συμπεριφορά. Στα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονται στοιχεία όπως η υποστήριξη μεταξύ των μελών της ομάδας και η θετική στάση απέναντι στους συναθλητές και τις αντίπαλες ομάδες.



Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του αθλήματος είναι ότι αθλητές με διαφορετικά σωματικά χαρακτηριστικά μπορούν να αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους στις ανθρώπινες πυραμίδες και τις χορογραφίες. Αυτή η ποικιλομορφία αποτελεί ένα από τα στοιχεία που προβάλλουν οι άνθρωποι του αθλήματος ως παράδειγμα αποδοχής της διαφορετικότητας και αντιμετώπισης των στερεοτύπων γύρω από την εξωτερική εμφάνιση.



Τέλος, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, στις εθνικές ομάδες μπορούν να συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες που διαμένουν στη χώρα για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους.