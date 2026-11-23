Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαρακτήρισε τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ως έναν μεγάλο Έλληνα

Ο Δήμαρχος Σπάρτης, Μιχάλης Βακαλόπουλος, απένειμε στον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και στον Κωστή Χατζηδάκη, τιμητικά δώρα για την παρουσία και την προσφορά τους

, γι’ αυτό και η είδηση της εκδημίας του συγκίνησε, όπως είπε, όλους τους Έλληνες, που αναγνώρισαν την προσφορά του και την προσωπικότητά του. Ήταν αναντίρρητα ένας βασικός πυλώνας του μεγαλύτερου κόμματος της χώρας μετά την μεταπολίτευση, αλλά και ένας από τους πιο διακεκριμένους Έλληνες πολιτικούς, πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο «ειδικό βάρος» που είχε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης ως πολιτικός και επιφανής πολιτικός άντρας, που λάμπρυνε επί σειρά δεκαετιών τον πολιτικό βίο της χώρας. Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος θεωρούσε ότι αποτελεί υποχρέωσή του να λέει ξεκάθαρα τη γνώμη του, αλλά ήταν, ταυτόχρονα, πάντα ανοιχτός στους νέους ανθρώπους, σε νέες σκέψεις, ιδέες και απόψεις. Δεν υπήρξε ποτέ δημαγωγός ή λαϊκιστής, αλλά άνθρωπος του διαλόγου, της μετριοπάθειας με βαθιά θεσμική προσήλωση. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα παιδιά του, με την δική τους διαδρομή, θα είναι άξιοι συνεχιστές του και ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Δήμο Σπάρτης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.Ολοκληρώνοντας τον κύκλο των ομιλητών, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης εξέφρασε εκ μέρους της οικογένειας τη χαρά και τη συγκίνησή τους για την εκδήλωση τιμής και μνήμης του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Μετέφερε ευχαριστίες για την τιμή αυτή προς τον Δήμαρχο Σπάρτης και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και όλους όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση και αναφέρθηκε στους δεσμούς που σφυρηλάτησε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης με τη Λακωνία και στις προσπάθειες για την ανάδειξή της και τη δημιουργία υποδομών.«Για εμάς ο Μυστράς, η Σπάρτη είναι ένα μεγάλο κομμάτι της οικογενειακής μας ιστορίας, αλλά είναι και ένα κομμάτι του εαυτού μας», όπως είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η οικογένεια θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Σπάρτης και της Λακωνίας για να αποκτήσει αυτός ο τόπος αυτά που του αξίζουν.Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης,, απένειμε στον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και στον Κωστή Χατζηδάκη,Στην εκδήλωση τιμής και μνήμης του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης, Πέλοπας Λάσκος, ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Λακωνίας και Διοικητής του ΚΕΕΜ Σπάρτης, Ταξίαρχος Γεώργιος Ζορμπάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, Στέφανος Βρεττάκος, οι Αντιδήμαρχοι Σπάρτης Άγγελος Αντωνάκος, Παναγιώτης Τριτάκης και Θεοφάνης Λάζαρης, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ευγενία Παπαστάθη-Σοφού, το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και τέως Δήμαρχος Ευάγγελος Βαλιώτης, το μέλος του Δ.Σ. Σπάρτης, Νίκος Τσούκλερης, οι Αντιδήμαρχοι Μονεμβασίας, Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης και Ευρώτα, Αθανάσιος Γρεβενίτης, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Λακωνίας, Ζαχαρίας Αγρανιώτης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης, Δημήτρης Μαραβέλιας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας, Ελευθερία Τοκατλίδη, ο Διοικητής & Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ασκληπιείου Βούλας, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ο τέως Δήμαρχος Σπάρτης, Σταύρος Αργειτάκος, τα παιδιά του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, Θωμάς, Κωνσταντίνος και Ελένη, φίλοι της οικογένειας Βαρβιτσιώτη, εκπρόσωποι Συλλόγων & Φορέων, καθώς και πλήθος κόσμου. Την εκδήλωση παρουσίασε ο δημοσιογράφος Πάνος Κολοκοτρώνης.Photo Credits: Δήμος Σπάρτης, LaconiaTV, Lakones.gr.