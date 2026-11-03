Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Μεσογείων
Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Μεσογείων
Αυξημένη κίνηση επικρατεί για ακόμα μια ημέρα στους δρόμους της Αττικής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται κυρίως στο τμήμα από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Στο κέντρο της πρωτεύουσας, προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στις οδούς Αρδηττού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατεβαίνουν τη λεωφόρο Θηβών από το Ίλιον προς το Περιστέρι, την Αχαρνών από τη Νέα Χαλκηδόνα προς τα Κάτω Πατήσια, καθώς και τη Μεσογείων, κατά μήκος του Χολαργού.
Στο κέντρο της πρωτεύουσας, προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στις οδούς Αρδηττού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατεβαίνουν τη λεωφόρο Θηβών από το Ίλιον προς το Περιστέρι, την Αχαρνών από τη Νέα Χαλκηδόνα προς τα Κάτω Πατήσια, καθώς και τη Μεσογείων, κατά μήκος του Χολαργού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα