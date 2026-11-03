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Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Μεσογείων
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Μεσογείων

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Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Μεσογείων
Αυξημένη κίνηση επικρατεί για ακόμα μια ημέρα στους δρόμους της Αττικής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται κυρίως στο τμήμα από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στις οδούς Αρδηττού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. 

Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Μεσογείων


Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατεβαίνουν τη λεωφόρο Θηβών από το Ίλιον προς το Περιστέρι, την Αχαρνών από τη Νέα Χαλκηδόνα προς τα Κάτω Πατήσια, καθώς και τη Μεσογείων, κατά μήκος του Χολαργού.

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