Μήνυμα 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Θεσπρωτία, Κέρκυρα και Παξούς - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στις παραπάνω περιοχές από σήμερα το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες της Τρίτης, ενώ οι Αρχές είναι σε επιφυλακή καθώς έχει κηρυχθεί κόκκινος συναγερμός σε μεγάλο μέρος της χώρας





Παράλληλα, στο μήνυμα του 112 επισημαίνεται στους κατοίκους των περιοχών αυτών «να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών».





⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Στην περιφερειακή ενότητα #Θεσπρωτίας, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026 Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα ανακοινώθηκε ότι όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους δήμους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας θα παραμείνουν κλειστά αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, λόγω των έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.



Την απόφαση για τον δήμο Κεντρικής Κέρκυρας έλαβε ο δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος, λαμβάνοντας υπόψη τον κόκκινο συναγερμό (Red Code) που έχει εκδοθεί από την Πολιτική Προστασία και τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αντίστοιχη απόφαση ελήφθη και από τον δήμο Νότιας Κέρκυρας.







⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Στα νησιά #Κέρκυρα, #Παξών, #Αντιπαξών & #Διαπoντίων_Νήσων, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026 Είχε πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη Πολιτικής Προστασίας στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων, με τη συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και εθελοντικών ομάδων, για τον συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψει της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται από τις 04:00 έως τις 07:00 το πρωί.



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Συνεχίζονται και αύριο τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο» Μεγάλο μέρος της χώρας αναμένεται να επηρεαστεί και αύριο Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, από την κακοκαιρία Agneta, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, θέτοντας αρκετές περιοχές σε κόκκινη προειδοποίηση.



Ειδικότερα, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν τις πρώτες πρωινές ώρες η Κέρκυρα, οι Παξοί και η Ήπειρος, ενώ στη συνέχεια τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται κατά διαστήματα να είναι έντονα.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Τρίτη Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Μήνυμα 112 στάλθηκε το λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ της Δευτέρας (2/11) στους κατοίκους της Θεσπρωτίας και των νησιών Κέρκυρα, Παξοί, Αντίπαξοι και Διαπόντια Νησιά, το οποίο τους καλούσε να «περιορίσουν τις μετακινήσεις τους» εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων που αναμένεται να εκδηλωθούν στις παραπάνω περιοχές από σήμερα το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες της Τρίτης.Παράλληλα, στο μήνυμα του 112 επισημαίνεται στους κατοίκους των περιοχών αυτών «να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών».Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα ανακοινώθηκε ότι όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους δήμους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας θα παραμείνουν κλειστά αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, λόγω των έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.Την απόφαση για τον δήμο Κεντρικής Κέρκυρας έλαβε ο δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος, λαμβάνοντας υπόψη τον κόκκινο συναγερμό (Red Code) που έχει εκδοθεί από την Πολιτική Προστασία και τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αντίστοιχη απόφαση ελήφθη και από τον δήμο Νότιας Κέρκυρας.Την είδηση επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ενώ όπως είπε «αναμένεται να ανακοινωθεί εάν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στον δήμο Βόρειας Κέρκυρας».Είχε πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη Πολιτικής Προστασίας στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων, με τη συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και εθελοντικών ομάδων, για τον συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψει της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται από τις 04:00 έως τις 07:00 το πρωί.Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και η πυροσβεστική, ενώ οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων και δέντρων.Μεγάλο μέρος της χώρας αναμένεται να επηρεαστεί και αύριο Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, από την κακοκαιρία Agneta, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, θέτοντας αρκετές περιοχές σε κόκκινη προειδοποίηση.Ειδικότερα, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν τις πρώτες πρωινές ώρες η Κέρκυρα, οι Παξοί και η Ήπειρος, ενώ στη συνέχεια τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται κατά διαστήματα να είναι έντονα.Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο, κυρίως στις παράκτιες περιοχές, θα διατηρηθεί η κόκκινη προειδοποίηση έως τις πρωινές ώρες. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να παρουσιάσουν στη συνέχεια σταδιακή εξασθένηση.



Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι, με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση.



Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να διατηρηθούν έως το απόγευμα.



Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη βόρεια Ελλάδα, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα προβλέπονται κατά τόπους επικίνδυνα φαινόμενα αρχικά στη δυτική και σταδιακά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία.



Στις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση περιλαμβάνονται επίσης η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, συγκεκριμένα η Λήμνος, ο Άγιος Ευστράτιος και η Λέσβος.



Στα Δωδεκάνησα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.



Βροχές και καταιγίδες στην Αττική - Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός Άστατος θα είναι ο καιρός και στην Αττική την Τρίτη, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας και το μεσημέρι.



Σύμφωνα με την πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα φαινόμενα ενδέχεται πρόσκαιρα να αποκτήσουν ένταση και να συνοδευτούν ακόμη και από χαλαζόπτωση.



Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με τις βροχοπτώσεις να περιορίζονται.



Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 5 έως 6 μποφόρ και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ στα θαλάσσια τμήματα.



Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 14 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.



Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές κατά διαστήματα, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις, έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ και νέα πτώση της θερμοκρασίας Εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι και οι ενισχυμένοι άνεμοι στα πελάγη.



Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο αναμένονται νοτιοανατολικοί άνεμοι 5 έως 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι αντίστοιχης έντασης.



Στο Ιόνιο οι νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά τα 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι αναμένεται να εξασθενήσουν και να στραφούν σε βορειοδυτικούς.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές να κυμαίνονται μεταξύ 16 και 20 βαθμών Κελσίου.



Στη δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κινηθεί από 2 έως 12 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα της Μακεδονίας και στη Θράκη από 4 έως 18 βαθμούς.



Στη Θεσσαλία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 17 βαθμούς και στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από 6 έως 20 βαθμούς.



Στα νησιά του Ιονίου οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 10 έως 16 βαθμούς, ενώ στα νοτιότερα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη θα φτάσουν έως τους 21 βαθμούς Κελσίου.



Παράλληλα, αυξημένες αναμένεται να παραμείνουν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου και στην Κρήτη.



Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιοχές όπου προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις.



Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, είτε πεζή είτε με οχήματα, ακόμη και αρκετές ώρες μετά την υποχώρηση των βροχοπτώσεων.



Παράλληλα, συνιστάται να περιορίζονται οι υπαίθριες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, να ασφαλίζονται αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους και να αποφεύγεται η κίνηση σε πλημμυρισμένους δρόμους.



Σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, οι πολίτες πρέπει να αναζητούν προστασία σε ασφαλή κτίρια ή οχήματα και να αποφεύγουν την παραμονή κάτω από ψηλά δέντρα ή κοντά σε μεταλλικές κατασκευές.



Πότε θα υποχωρήσει η κακοκαιρία Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να αρχίσουν να περιορίζονται από το απόγευμα της Τρίτης, αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια στις υπόλοιπες περιοχές.



Έως το βράδυ, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να εντοπίζονται κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και σε τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.



Σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται από την Τετάρτη, ωστόσο, η στροφή των ανέμων σε βόρειους θα συνοδευτεί από περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, με το κρύο να γίνεται περισσότερο αισθητό κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.



Οι μετεωρολογικές αρχές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την εξέλιξη του βαρομετρικού συστήματος, ενώ οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τα επικαιροποιημένα δελτία της ΕΜΥ, ιδιαίτερα στις περιοχές για τις οποίες ισχύουν κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις.