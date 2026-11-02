Τσατραφύλλιας για κακοκαιρία Agneta: Στο «κόκκινο» η χώρα τις επόμενες ώρες, πού θα επιμείνουν οι ισχυρές καταιγίδες μέχρι την Τρίτη

Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στα δυτικά, ενώ σημαντική επιβάρυνση θα εξακολουθήσει να δέχεται και η ανατολική νησιωτική χώρα - Ιδιαίτερα δύσκολη αύριο η κατάσταση στη βόρεια Ελλάδα και το βορειοανατολικό Αιγαίο





Το στοιχείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή δεν είναι μόνο η ένταση των καταιγίδων, αλλά και η εμμονή των



Πού χρειάζεται προσοχή τις επόμενες ώρες Από το απόγευμα και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στα δυτικά, ενώ σημαντική επιβάρυνση θα εξακολουθήσει να δέχεται και η ανατολική νησιωτική χώρα.



Στην Κέρκυρα, τους Παξούς και κυρίως στα παράκτια της Ηπείρου, οι βροχές και οι καταιγίδες θα παρουσιάσουν κατά τόπους μεγάλη ένταση. Μάλιστα, από το βράδυ οι συγκεκριμένες περιοχές περνούν σε κόκκινη προειδοποίηση.



Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, στη δυτική Στερεά και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο αναμένονται επίσης ισχυρές βροχές και καταιγίδες.







Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, από τη Χίο και νοτιότερα, καθώς και στα Δωδεκάνησα, για ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα έως τη νύχτα.



Τρίτη 3 Νοεμβρίου: Το επίκεντρο της κακοκαιρίας μετατοπίζεται στα βόρεια Η Τρίτη αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τη βόρεια Ελλάδα και το βορειοανατολικό Αιγαίο, καθώς η κακοκαιρία θα επεκταθεί σε νέες περιοχές.



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Στα δυτικά, τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν κατά τις πρωινές ώρες στην Κέρκυρα, τους Παξούς και κυρίως στα παράκτια της Ηπείρου.





κακοκαιρία Agneta ανεβάζει επικίνδυνα τους τόνους τις επόμενες ώρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες , πιθανές χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Το βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τη νότια Ιταλία προς τη χώρα μας αναμένεται να προκαλέσει ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές μέχρι και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.Το στοιχείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή δεν είναι μόνο η ένταση των καταιγίδων, αλλά και η εμμονή των βροχοπτώσεων , που ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντικά ύψη βροχής μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο, κορεσμένα εδάφη ή αυξημένη πλημμυρική τρωτότητα, ο κίνδυνος τοπικών πλημμυρικών επεισοδίων είναι αυξημένος.Από το απόγευμα και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στα δυτικά, ενώ σημαντική επιβάρυνση θα εξακολουθήσει να δέχεται και η ανατολική νησιωτική χώρα.Στην Κέρκυρα, τους Παξούς και κυρίως στα παράκτια της Ηπείρου, οι βροχές και οι καταιγίδες θα παρουσιάσουν κατά τόπους μεγάλη ένταση. Μάλιστα, από το βράδυ οι συγκεκριμένες περιοχές περνούν σεΣτα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, στη δυτική Στερεά και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο αναμένονται επίσης ισχυρές βροχές και καταιγίδες.Παράλληλα, στις Κυκλάδες και την Κρήτη και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως αργά το απόγευμα.Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, από τη Χίο και νοτιότερα, καθώς και στα Δωδεκάνησα, για ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα έως τη νύχτα.Η Τρίτη αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τη, καθώς η κακοκαιρία θα επεκταθεί σε νέες περιοχές.Από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν αρχικά τη δυτική και βαθμιαία την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Λήμνο και τη Μυτιλήνη.Στα δυτικά, τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν κατά τις πρωινές ώρες στην Κέρκυρα, τους Παξούς και κυρίως στα παράκτια της Ηπείρου.

Στο υπόλοιπο Ιόνιο οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι, ενώ στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το απόγευμα.



Τέλος, στα Δωδεκάνησα και λιγότερο στη δυτική Κρήτη αναμένεται νέος γύρος ισχυρών φαινομένων από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα της Τρίτης.



Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του ECMWF Σύμφωνα με τους προγνωστικούς χάρτες του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις βροχής εντοπίζονται σε τρεις βασικές ζώνες: στη δυτική Ελλάδα, στη βόρεια και βορειοανατολική χώρα και σε τμήματα του ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιμονή των φαινομένων στα δυτικά, καθώς και η ενίσχυση των βροχοπτώσεων την Τρίτη στη Μακεδονία και τη Θράκη. Τοπικά είναι πιθανό να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.



Αξίζει να επισημανθεί ότι η κατανομή της βροχής δεν θα είναι ομοιόμορφη. Σε σχετικά μικρές αποστάσεις ενδέχεται να παρατηρηθούν σημαντικές διαφορές στα ύψη υετού, ανάλογα με την ένταση, τη διάρκεια και την τροχιά των καταιγιδοφόρων πυρήνων.



Τι αναμένεται στην Αττική Με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα της κακοκαιρίας AGNETA αναμένεται να εκδηλωθούν εκτός Αττικής.



Πότε αναμένεται η αποκλιμάκωση Η κακοκαιρία θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα και την Τρίτη, με τα έντονα φαινόμενα να παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες στις περισσότερες περιοχές.



Μέχρι τότε απαιτείται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση, καθώς ο συνδυασμός έντονων καταιγίδων, μεγάλων υψών βροχής και τοπικής εμμονής των φαινομένων μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.