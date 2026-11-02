Παναγιώτης Γιαννάκης: Για 40 λεπτά κατέθετε στον Ανακριτή για τα στημένα στο μπάσκετ - «Δεν πρόκειται να συμμετέχω στις εκλογές της ΕΟΚ»
ΕΛΛΑΔΑ
Παναγιώτης Γιαννάκης Στημένοι αγώνες ΕΟΚ

Παναγιώτης Γιαννάκης: Για 40 λεπτά κατέθετε στον Ανακριτή για τα στημένα στο μπάσκετ - «Δεν πρόκειται να συμμετέχω στις εκλογές της ΕΟΚ»

Ο «Δράκος» του ελληνικού μπάσκετ ξεκαθάρισε πως δεν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της ΕΟΚ, δηλώνοντας όμως έτοιμος να συνδράμει όποιον χρειαστεί τη βοήθεια του

Παναγιώτης Γιαννάκης: Για 40 λεπτά κατέθετε στον Ανακριτή για τα στημένα στο μπάσκετ - «Δεν πρόκειται να συμμετέχω στις εκλογές της ΕΟΚ»
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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Για περίπου 40 λεπτά έμεινε στο γραφείο του 9ου τακτικού ανακριτή ο Παναγιώτης Γιαννάκης προκειμένου να καταθέσει στο πλαίσιο της υπόθεσης των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Ο «Δράκος» του ελληνικού μπάσκετ κατέθεσε ως μάρτυρας όσα γνωρίζει για την υπόθεση και το περιστατικό της αποβολής του από αγώνα το 2018 με σφυρίγματα ενός εκ των κατηγορούμενων διαιτητών. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να περιέγραψε όσα συνέβησαν μεταξύ Φάρου και Άρη, του οποίου ήταν προπονητής, κάνοντας λόγο για αλλοίωση αποτελέσματος.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μίλησα για αυτό που συνέβη σε εμένα και τίποτα παραπάνω, γιατί δεν ήξερα και κάτι περισσότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την υπόθεση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας του ελληνικού μπάσκετ.

«Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι μια στεναχώρια για το μπάσκετ. Πάντα έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και θα βρει τον τρόπο να βρει τι μπορούμε να κάνουμε για να θωρακίσουμε το ελληνικό μπάσκετ. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί», τόνισε.

Ερωτηθείς για τη σχέση του με τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο Παναγιώτης Γιαννάκης περιορίστηκε να δηλώσει: «Ο κύριος Λιόλιος ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, τυπικές ήταν οι σχέσεις μας».

Κλείσιμο
Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να διεκδικήσει διοικητικό ρόλο στις επικείμενες εκλογικές διαδικασίες, διατηρώντας ωστόσο το ενδιαφέρον του για το μέλλον του αθλήματος.

«Δεν πρόκειται να συμμετέχω στη διαδικασία των εκλογών σαν διοίκηση. Αγαπώ το μπάσκετ, αν κάποιος θέλει τη γνώμη μου θα την πω και αυτό είναι όλο. Γίνονται διάφορες διαδικασίες, οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει», κατέληξε.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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