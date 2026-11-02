Στην Ευελπίδων ο Παναγιώτης Γιαννάκης, καταθέτει για το σκάνδαλο με τα στημένα στο μπάσκετ

Ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης φέρεται να έδωσε αναίτια δύο τεχνικές ποινές στον Παναγιώτη Γιαννάκη σε αγώνα του Άρη με τον Φάρο το 2018 ως «ευχαριστώ» για χρήματα που έλαβε ως «δώρο»

Παναγιώτης Γιαννάκης, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας στην υπόθεση χειραγώγησης αγώνων και δωροδοκίας διαιτητών.



Ο Παναγιώτης Γιαννάκης ζητεί την τιμωρία εκείνων που έστηναν αγώνες. Σύμφωνα με την κατάθεση βασικού μάρτυρα της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης φέρεται να έδωσε αναίτια δύο τεχνικές ποινές στον Παναγιώτη Γιαννάκη σε αγώνα του Άρη με τον Φάρο το 2018 ως «ευχαριστώ» για χρήματα που έλαβε ως «δώρο».







Έχει χαρακτηρίσει «μυθοπλασίες» και «αποκυήματα φαντασίας» τα όσα έχει καταθέσει αναφορικά με τις τεχνικές ποινές στον Παναγιώτη Γιαννάκη, σημειώνοντας ότι «ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και ουδέποτε θα έκανα κάτι για να τον βλάψω».





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Το ιστορικό Το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη περιλαμβάνεται στη δικογραφία, καθώς το 2018, όταν βρισκόταν στον πάγκο του Άρη, είχε αποβληθεί με δεύτερη τεχνική ποινή σε αναμέτρηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης με τον Φάρο Κερατσινίου στις 17 Μαρτίου 2018.



Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ο Παναγιώτης Γιαννάκης διαμαρτυρήθηκε για διαιτητικές αποφάσεις, με αποτέλεσμα να δεχθεί δύο τεχνικές ποινές και να αποβληθεί.



Η δεύτερη τεχνική ποινή καταλογίστηκε μόλις πέντε δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.



Η αποβολή είχε καταγραφεί από τα αθλητικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ο Γιαννάκης αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο υπό το χειροκρότημα φιλάθλων της γηπεδούχου ομάδας.



Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρίσκεται ήδη ο παλαιός καλαθοσφαιριστής και προπονητήςπροκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας στην υπόθεση χειραγώγησης αγώνων και δωροδοκίας διαιτητών.Ο Παναγιώτης Γιαννάκης ζητεί την τιμωρία εκείνων που έστηναν αγώνες. Σύμφωνα με την κατάθεση βασικού μάρτυρα της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης φέρεται να έδωσε αναίτια δύο τεχνικές ποινές στον Παναγιώτη Γιαννάκη σε αγώνα του Άρη με τον Φάρο το 2018 ως «ευχαριστώ» για χρήματα που έλαβε ως «δώρο».Ο Τάσος Πηλοΐδης, ο οποίος είναι σε κατ´ οίκον περιορισμό, αρνείται το περιστατικό που περιγράφει ο μάρτυρας και έχει υποβάλει μήνυση εναντίον του για ψευδή κατάθεση.Έχει χαρακτηρίσει «μυθοπλασίες» και «αποκυήματα φαντασίας» τα όσα έχει καταθέσει αναφορικά με τις τεχνικές ποινές στον Παναγιώτη Γιαννάκη, σημειώνοντας ότι «ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και ουδέποτε θα έκανα κάτι για να τον βλάψω».Το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη περιλαμβάνεται στη δικογραφία, καθώς το 2018, όταν βρισκόταν στον πάγκο του Άρη, είχε αποβληθεί με δεύτερη τεχνική ποινή σε αναμέτρηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης με τον Φάρο Κερατσινίου στις 17 Μαρτίου 2018.Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ο Παναγιώτης Γιαννάκης διαμαρτυρήθηκε για διαιτητικές αποφάσεις, με αποτέλεσμα να δεχθεί δύο τεχνικές ποινές και να αποβληθεί.Η δεύτερη τεχνική ποινή καταλογίστηκε μόλις πέντε δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.Η αποβολή είχε καταγραφεί από τα αθλητικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ο Γιαννάκης αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο υπό το χειροκρότημα φιλάθλων της γηπεδούχου ομάδας.

Η συγκεκριμένη αγωνιστική αναμέτρηση επανέρχεται στην επικαιρότητα μετά από 8 χρόνια και μετά από όσα φέρεται να έχει καταθέσει μάρτυρας στη δικαστική έρευνα.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι είχε προηγηθεί συνάντηση με διαιτητή, κατά την οποία παραδόθηκε ποσό 5.000 ευρώ, στο πλαίσιο καταγγελλόμενης προσπάθειας χειραγώγησης του αγώνα.



Ο ίδιος περιγράφει ότι ο διαιτητής είχε προαναγγείλει μια ιδιαίτερη ενέργεια κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, την οποία ο μάρτυρας συνδέει με την αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη.



Κατά την ίδια μαρτυρία, η αποβολή του προπονητή με δύο τεχνικές ποινές δεν ήταν μια συνηθισμένη αγωνιστική εξέλιξη, αλλά μέρος των καταγγελλόμενων μεθοδεύσεων.



Πάντως, πρόκειται για ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται σε μαρτυρική κατάθεση και αξιολογούνται από τις δικαστικές αρχές. Δεν έχει αποδειχθεί δικαστικά ότι η αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη ήταν προσχεδιασμένη ή προϊόν δωροδοκίας.



Ήδη για την υπόθεση αυτή των στημένων αγώνων του μπάσκετ έχουν προφυλακιστεί οι Βαγγέλη Λιόλιο, Πέτρο Παπαπέτρου, Γιώργο Μαυραγάνη και Ηλία Κορομηλά, ενώ στην Βασιλική Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»), καθώς και απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.