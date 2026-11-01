Θεσσαλονίκη: 38 προσαγωγές για να αποφευχθεί συνάντηση ακροδεξιών με αναρχικούς
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Προσαγωγές Αναρχικοί Ακροδεξιοί Ανήλικοι

Θεσσαλονίκη: 38 προσαγωγές για να αποφευχθεί συνάντηση ακροδεξιών με αναρχικούς

Οι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Ευκαρπίας, στο πλαίσιο των αστυνομικών μέτρων που είχαν ληφθεί για την πρόληψη και την αποτροπή επεισοδίων

Θεσσαλονίκη: 38 προσαγωγές για να αποφευχθεί συνάντηση ακροδεξιών με αναρχικούς
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Σε 38 προσαγωγές ατόμων, ανάμεσα στους οποίους και 15 ανήλικοι, προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής (1/11), προκειμένου να μη συναντηθούν ακροδεξιοί με αντιεξουσιαστές που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Ελευθερίας, στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Ευκαρπίας, στο πλαίσιο των αστυνομικών μέτρων που είχαν ληφθεί για την πρόληψη και την αποτροπή επεισοδίων, προκειμένου τα άτομα να μη κινηθούν προς την πλατεία.

Η συγκέντρωση των αναρχικών έγινε τις μεσημεριανές ώρες, ύστερα από σχετικά καλέσματα συλλογικοτήτων, ενώ για το απόγευμα φαίνεται ότι είχε προγραμματιστεί στο ίδιο σημείο και συγκέντρωση ατόμων που ανήκουν στον εθνικιστικό χώρο.
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