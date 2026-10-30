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ΕΛ.ΑΣ: 436 συλλήψεις και 15.855 έλεγχοι στην περιοχή της Ακρόπολης από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο
ΕΛ.ΑΣ: 436 συλλήψεις και 15.855 έλεγχοι στην περιοχή της Ακρόπολης από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο
Από την αρχή του χρόνου έχουν γίνει 358 συλλήψεις για κλοπές και διαρρήξεις, 35 για ληστείες και 233 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών
Σε 15.855 ελέγχους ατόμων και 436 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στην ευρύτερη περιοχή της Ακρόπολης από την 1η Μαΐου έως τις 29 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 1.049 προσαγωγές, εκ των οποίων 491 αφορούσαν ημεδαπούς και 558 αλλοδαπούς.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην περιοχή αναπτύσσονται καθημερινά αστυνομικές δυνάμεις, με τρεις ομάδες ΔΙ.ΑΣ. ανά βάρδια, κατά τις ώρες 07:00-13:00, 13:00-19:00 και 19:00-01:00. Από αυτές, μία ομάδα ανά βάρδια δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Πλάκα, στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στα Αναφιώτικα, ενισχύοντας την εμφανή αστυνόμευση.
Επιπλέον, ένα ζεύγος μοτοσικλετιστών «Μ», αποτελούμενο από δύο αστυνομικούς με ισάριθμες μοτοσικλέτες, περιπολεί στην ευρύτερη περιοχή του λόφου Φιλοπάππου και της Ακρόπολης, κατά τις ώρες 18:00-00:00 και 00:00-06:00. Παράλληλα, ένα περιπολικό ανά βάρδια, με διαδοχικά ωράρια που καλύπτουν το σύνολο του εικοσιτετραώρου, καλύπτει την περιοχή του Φιλοπάππου, της Αρχαίας Αγοράς, του Μοναστηρακίου, της οδού Ερμού και της πλατείας Συντάγματος.
Κατά την τουριστική περίοδο, η αστυνομική παρουσία ενισχύθηκε με τρεις επιπλέον ομάδες ΔΙ.ΑΣ., οι οποίες κάλυπταν την οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου, το τμήμα προς το Θησείο, καθώς και τις περιοχές της Πλάκας και των Αναφιώτικων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των αστυνομικών υπηρεσιών που επιχειρούν στην περιοχή ευθύνης του Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 καταγράφηκαν 358 συλλήψεις για κλοπές και διαρρήξεις, 35 για ληστείες και 233 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Αναφορικά με τις κλοπές χαλκοσωλήνων, η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι από την αρχή του έτους έως τις 30 Οκτωβρίου έχει καταγραφεί μία καταγγελία, που αφορά απόπειρα κλοπής χαλκοσωλήνα στην οδό Μητροπόλεως.
«Η αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής της Ακρόπολης συνεχίζεται, με έμφαση στην εμφανή αστυνομική παρουσία, στην πρόληψη των αδικημάτων και στην άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά που επηρεάζουν την ασφάλεια κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 1.049 προσαγωγές, εκ των οποίων 491 αφορούσαν ημεδαπούς και 558 αλλοδαπούς.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην περιοχή αναπτύσσονται καθημερινά αστυνομικές δυνάμεις, με τρεις ομάδες ΔΙ.ΑΣ. ανά βάρδια, κατά τις ώρες 07:00-13:00, 13:00-19:00 και 19:00-01:00. Από αυτές, μία ομάδα ανά βάρδια δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Πλάκα, στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στα Αναφιώτικα, ενισχύοντας την εμφανή αστυνόμευση.
Επιπλέον, ένα ζεύγος μοτοσικλετιστών «Μ», αποτελούμενο από δύο αστυνομικούς με ισάριθμες μοτοσικλέτες, περιπολεί στην ευρύτερη περιοχή του λόφου Φιλοπάππου και της Ακρόπολης, κατά τις ώρες 18:00-00:00 και 00:00-06:00. Παράλληλα, ένα περιπολικό ανά βάρδια, με διαδοχικά ωράρια που καλύπτουν το σύνολο του εικοσιτετραώρου, καλύπτει την περιοχή του Φιλοπάππου, της Αρχαίας Αγοράς, του Μοναστηρακίου, της οδού Ερμού και της πλατείας Συντάγματος.
Κατά την τουριστική περίοδο, η αστυνομική παρουσία ενισχύθηκε με τρεις επιπλέον ομάδες ΔΙ.ΑΣ., οι οποίες κάλυπταν την οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου, το τμήμα προς το Θησείο, καθώς και τις περιοχές της Πλάκας και των Αναφιώτικων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των αστυνομικών υπηρεσιών που επιχειρούν στην περιοχή ευθύνης του Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 καταγράφηκαν 358 συλλήψεις για κλοπές και διαρρήξεις, 35 για ληστείες και 233 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Αναφορικά με τις κλοπές χαλκοσωλήνων, η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι από την αρχή του έτους έως τις 30 Οκτωβρίου έχει καταγραφεί μία καταγγελία, που αφορά απόπειρα κλοπής χαλκοσωλήνα στην οδό Μητροπόλεως.
«Η αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής της Ακρόπολης συνεχίζεται, με έμφαση στην εμφανή αστυνομική παρουσία, στην πρόληψη των αδικημάτων και στην άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά που επηρεάζουν την ασφάλεια κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
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