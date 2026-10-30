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Tα πανάκριβα αυτοκίνητα του Mr Χωριάτικο που κατασχέθηκαν
Tα πανάκριβα αυτοκίνητα του Mr Χωριάτικο που κατασχέθηκαν
Συνολικά, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την κατάσχεση 12 αυτοκινήτων και έξι δικύκλων, στο πλαίσιο της επιχείρησης που οδήγησε σε 59 συλλήψεις, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει 149 κατηγορουμένους.
UPD:
Τα οχήματα αποτελούν μέρος των περιουσιακών στοιχείων που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα για την υπόθεση.
Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν ένα ετερόκλητο σύνολο: από σπορ κουπέ και μεγάλα SUV μέχρι πιο καθημερινά μοντέλα. Καθώς δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι ακριβείς εκδόσεις και οι χρονολογίες όλων των αυτοκινήτων, τα χαρακτηριστικά της γκάμας τους και οι τιμές αντίστοιχων μεταχειρισμένα...
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UPD:
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