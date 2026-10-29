«Πέρασε με το αυτοκίνητο πάνω από τα πόδια μου», συγκλονίζει γυναίκα που επέζησε από επίθεση του δολοφόνου της Σούζαν Ίτον

Ο 34χρονος δολοφόνος της Σούζαν Ίτον καταδικάστηκε σε 16 έτη κάθειρξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας τριών ακόμη γυναικών





Ο άνδρας κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο στο Ρέθυμνο, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Οι επιθέσεις που εξετάστηκαν παρουσιάζουν ομοιότητες με τον τρόπο δράσης του στην υπόθεση της Σούζαν Ίτον, η δολοφονία της οποίας είχε συγκλονίσει την Κρήτη.







«Επέστρεφα από τη δουλειά μου στην Κίσαμο, περίπου στις 23:00 το βράδυ, πεζή. Έφυγα από το ξενοδοχείο όπου εργαζόμουν και, όταν ήμουν στο κέντρο της Κισάμου, είδα το αυτοκίνητό του. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτοκίνητο και το συγκράτησα.



Συνέχισα στον δρόμο μου, είχα φτάσει στα όρια της πόλης. Από εκεί και έπειτα επικρατεί σκοτάδι στον δρόμο. Εκεί τον είδα ξανά. Κατάλαβε ότι κατευθυνόμουν στον δρόμο που δεν είχε φως. Εγώ, συνέχισα τη διαδρομή μου και, όταν βρισκόμουν στη μέση του πουθενά τον είδα πάλι. Αναρωτήθηκα τι συμβαίνει και αν με ακολουθεί.







Σκέφτηκα ότι προλαβαίνω να τρέξω προς το σπίτι όπου έμενα εγώ και έτσι έκανα. Ξαφνικά, όσο έτρεχα, μέσα στην απόλυτη ησυχία, άκουσα πίσω μου ένα αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και τον χαρακτηριστικό ήχο που έκανε το αυτοκίνητό του. Τότε, με χτύπησε. Έκανα τούμπα στον αέρα και κατέληξα στον δρόμο. Ξεκίνησα να του φωνάζω. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και εγώ μπροστά από αυτό, πεσμένη δίπλα σε ένα συρματόπλεγμα. Αυτός, πέρασε με το αυτοκίνητό του πάνω από τα πόδια μου. Ξεκίνησα να φωνάζω και αποφάσισα ότι εκείνη είναι μία στιγμή ζωής και θανάτου.



Αποφάσισα, αντί να ξεκινήσω το τρέξιμο, να πηδήξω τον φράχτη και να περάσω στο διπλανό αμπέλι να κρυφτώ. Αν έτρεχα σίγουρα θα με έπιανε και θα είχαν τελειώσει όλα. Δεν ήθελα να καλέσω κάποιον γιατί θα άναβε η οθόνη του κινητού και θα φαινόμουν. Εκείνος περίμενε να δει τι θα συμβεί, ενώ κάποια στιγμή τον άκουσα να πετάει κάτι προς το μέρος μου.



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Μαζί, ψάξαμε το αυτοκίνητο του δράστη στους δρόμους της Κισάμου αλλά δεν το βρήκαμε πουθενά και, τελικά, πήγαμε στην αστυνομία».



Η επίθεση που περιέγραψε η άτυχη γυναίκα, μαζί με ακόμη δύο επιθέσεις σε ανυποψίαστες γυναίκες, αναβίωσαν στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνης, με τον 34χρονο να καταδικάζεται, τελικά, σε 16 έτη κάθειρξης χωρίς αναστολή, για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στον άνδρα δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.



Η γυναίκα παρέστη στο δικαστήριο ως μάρτυρας υπεράσπισης κατηγορίας, ενώ οι άλλες δύο γυναίκες δεν έδωσαν το παρών στη δίκη, με το δικαστήριο να διαβάζει τις προανακριτικές καταθέσεις τους.



Τις στιγμές τρόμου που έζησε όταν δέχθηκε επίθεση με αυτοκίνητο από τον δολοφόνο της Αμερικανίδας βιολόγου Σούζαν Ίτον περιγράφει μια γυναίκα στα Χανιά , η οποία κατάφερε να σωθεί κρυμμένη σε ένα αμπέλι. Η μαρτυρία της έρχεται στη δημοσιότητα μετά τη νέα καταδίκη του 34χρονου σε κάθειρξη 16 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος τριών γυναικών.Ο άνδρας κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο στο Ρέθυμνο, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Οι επιθέσεις που εξετάστηκαν παρουσιάζουν ομοιότητες με τον τρόπο δράσης του στην υπόθεση της Σούζαν Ίτον, η δολοφονία της οποίας είχε συγκλονίσει την Κρήτη.Μιλώντας στο Flashnews.gr , η γυναίκα περιέγραψε ότι επέστρεφε πεζή από τη δουλειά της σε ξενοδοχείο στην Κίσαμο, περίπου στις 11 το βράδυ, όταν παρατήρησε ένα χαρακτηριστικό αυτοκίνητο να κινείται στην περιοχή.«Επέστρεφα από τη δουλειά μου στην Κίσαμο, περίπου στις 23:00 το βράδυ, πεζή. Έφυγα από το ξενοδοχείο όπου εργαζόμουν και, όταν ήμουν στο κέντρο της Κισάμου, είδα το αυτοκίνητό του. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτοκίνητο και το συγκράτησα.Συνέχισα στον δρόμο μου, είχα φτάσει στα όρια της πόλης. Από εκεί και έπειτα επικρατεί σκοτάδι στον δρόμο. Εκεί τον είδα ξανά. Κατάλαβε ότι κατευθυνόμουν στον δρόμο που δεν είχε φως. Εγώ, συνέχισα τη διαδρομή μου και, όταν βρισκόμουν στη μέση του πουθενά τον είδα πάλι. Αναρωτήθηκα τι συμβαίνει και αν με ακολουθεί.Δεν αισθάνθηκα ασφαλής. Σταμάτησα σε ένα σπίτι και υποκρίθηκα ότι προσπάθησα να μπω, σαν να ήταν δικό μου, ώστε να με δει και να φύγει. Στεκόμουν εκεί, μπροστά στο σπίτι και τον είδα ξανά! Έστριψε κάπου, κατευθύνθηκε προς το κέντρο της Κισάμου και με είδε ότι βρισκόμουν στην εξώπορτα του σπιτιού.Σκέφτηκα ότι προλαβαίνω να τρέξω προς το σπίτι όπου έμενα εγώ και έτσι έκανα. Ξαφνικά, όσο έτρεχα, μέσα στην απόλυτη ησυχία, άκουσα πίσω μου ένα αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και τον χαρακτηριστικό ήχο που έκανε το αυτοκίνητό του. Τότε, με χτύπησε. Έκανα τούμπα στον αέρα και κατέληξα στον δρόμο. Ξεκίνησα να του φωνάζω. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και εγώ μπροστά από αυτό, πεσμένη δίπλα σε ένα συρματόπλεγμα. Αυτός, πέρασε με το αυτοκίνητό του πάνω από τα πόδια μου. Ξεκίνησα να φωνάζω και αποφάσισα ότι εκείνη είναι μία στιγμή ζωής και θανάτου.Αποφάσισα, αντί να ξεκινήσω το τρέξιμο, να πηδήξω τον φράχτη και να περάσω στο διπλανό αμπέλι να κρυφτώ. Αν έτρεχα σίγουρα θα με έπιανε και θα είχαν τελειώσει όλα. Δεν ήθελα να καλέσω κάποιον γιατί θα άναβε η οθόνη του κινητού και θα φαινόμουν. Εκείνος περίμενε να δει τι θα συμβεί, ενώ κάποια στιγμή τον άκουσα να πετάει κάτι προς το μέρος μου.Έπιασα το κινητό μου και πήρα το αγόρι μου να έρθει, ωστόσο όταν έφτασε, εκείνος είχε ήδη φύγει. Το αγόρι μου, ερχόμενος σε εμένα, πέρασε δίπλα από το αυτοκίνητο που με χτύπησε, το οποίο οδηγούσε ο δράστης προς την αντίθετη κατεύθυνση.Μαζί, ψάξαμε το αυτοκίνητο του δράστη στους δρόμους της Κισάμου αλλά δεν το βρήκαμε πουθενά και, τελικά, πήγαμε στην αστυνομία».Η επίθεση που περιέγραψε η άτυχη γυναίκα, μαζί με ακόμη δύο επιθέσεις σε ανυποψίαστες γυναίκες, αναβίωσαν στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνης, με τον 34χρονο να καταδικάζεται, τελικά, σε 16 έτη κάθειρξης χωρίς αναστολή, για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στον άνδρα δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.Η γυναίκα παρέστη στο δικαστήριο ως μάρτυρας υπεράσπισης κατηγορίας, ενώ οι άλλες δύο γυναίκες δεν έδωσαν το παρών στη δίκη, με το δικαστήριο να διαβάζει τις προανακριτικές καταθέσεις τους.

Στον κατηγορούμενο ορίστηκε από το δικαστήριο η δικηγόρος κ. Αναστασία Κυραμαριού για την υπεράσπισή του, η οποία με το πέρας της διαδικασίας, έστειλε την παρακάτω ανακοίνωση:



«Γνώμη της υπεράσπισης είναι ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εξάντλησε την αυστηρότητα του. Ασκηθηκε έφεση και η υπόθεση θα αξιολογηθεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό, όπου θα αναπτυχθούν πλήρως οι θέσεις της υπεράσπισης, τόσο ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων όσο και ως προς την επιβληθείσα ποινή.



Ευελπιστούμε ότι θα παραστούν όλοι οι μάρτυρες, ώστε να εξεταστούν διά ζώσης ενώπιον του Δικαστηρίου. Είναι σημαντικό η κρίση να διαμορφωθεί με βάση τα στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης, χωρίς να επηρεάζεται από προηγούμενη δικαστική πορεία του κατηγορουμένου.



Σεβόμαστε απόλυτα τη δικαστική κρίση. Εντούτοις, η δικαστική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και, ως εκ τούτου, θεωρούμε ορθό να αναμένουμε την κρίση του αρμόδιου δικαστηρίου σε δεύτερο βαθμό, χωρίς πρόωρα συμπεράσματα».

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