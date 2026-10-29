Μετά την κακοκαιρία επιστρέφει το ήπιο φθινόπωρο, πότε εντείνονται ξανά οι βροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Γιώργος Τσατραφύλλιας Βροχές Πρόγνωση καιρού

Μετά την κακοκαιρία επιστρέφει το ήπιο φθινόπωρο, πότε εντείνονται ξανά οι βροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Για σήμερα, Πέμπτη, αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

Μετά την κακοκαιρία επιστρέφει το ήπιο φθινόπωρο, πότε εντείνονται ξανά οι βροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Γιώργος Τσατραφύλλιας
7 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά το κύμα κακοκαιρίας, που προκάλεσε αρκετά προβλήματα, έφερε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και έντυσε στα λευκά αρκετές ορεινές περιοχές, επιστρέφουν σταδιακά οι πιο ήπιες φθινοπωρινές συνθήκες, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια για το prototheme.gr.

⛈Μετά την κακοκαιρία επιστρέφει το ήπιο φθινόπωρο, Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Ωστόσο, όπως σημειώνει, οι βροχές δεν θα λείψουν, ενώ η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή, κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Πιο αναλυτικά:

Για σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, από τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα είναι αισθητή.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί, φτάνοντας τα 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα αγγίξουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Κλείσιμο
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μόνο λίγες νεφώσεις. Στον Θερμαϊκό θα πνέει ισχυρός βαρδάρης, που θα φτάνει τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 βαθμούς.

Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει άστατος, χωρίς όμως αξιόλογες βροχές, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.

Την Κυριακή, ωστόσο, οι βροχές θα ενταθούν, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες.
Γιώργος Τσατραφύλλιας
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.

Η δύναμη της ευχής

Η AVIN συμβάλει στην εκπλήρωση ακόμα περισσότερων ευχών παιδιών 10πλασιάζοντας κάθε προσφορά που κάνουν οι πελάτες της μέσα από το AVIN Στηρίζω

Το μέλλον του περιβάλλοντος

Αν μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και να κοιτάξουμε τον κόσμο εκεί γύρω στο 2050, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα βλέπαμε έναν πλανήτη αγνώριστο, αλλά έναν κόσμο που θα έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης