Μετά την κακοκαιρία επιστρέφει το ήπιο φθινόπωρο, πότε εντείνονται ξανά οι βροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Μετά την κακοκαιρία επιστρέφει το ήπιο φθινόπωρο, πότε εντείνονται ξανά οι βροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Για σήμερα, Πέμπτη, αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα
Μετά το κύμα κακοκαιρίας, που προκάλεσε αρκετά προβλήματα, έφερε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και έντυσε στα λευκά αρκετές ορεινές περιοχές, επιστρέφουν σταδιακά οι πιο ήπιες φθινοπωρινές συνθήκες, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια για το prototheme.gr.
Ωστόσο, όπως σημειώνει, οι βροχές δεν θα λείψουν, ενώ η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή, κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, από τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα είναι αισθητή.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί, φτάνοντας τα 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα αγγίξουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μόνο λίγες νεφώσεις. Στον Θερμαϊκό θα πνέει ισχυρός βαρδάρης, που θα φτάνει τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 βαθμούς.
Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει άστατος, χωρίς όμως αξιόλογες βροχές, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.
Την Κυριακή, ωστόσο, οι βροχές θα ενταθούν, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες.
Ωστόσο, όπως σημειώνει, οι βροχές δεν θα λείψουν, ενώ η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή, κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, από τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα είναι αισθητή.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί, φτάνοντας τα 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα αγγίξουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μόνο λίγες νεφώσεις. Στον Θερμαϊκό θα πνέει ισχυρός βαρδάρης, που θα φτάνει τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 βαθμούς.
Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει άστατος, χωρίς όμως αξιόλογες βροχές, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.
Την Κυριακή, ωστόσο, οι βροχές θα ενταθούν, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες.
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