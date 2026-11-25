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Δίκη Σκρέκα: Κόντρα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη μαρτυρία Τυχεροπούλου
Δίκη Σκρέκα: Κόντρα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη μαρτυρία Τυχεροπούλου
Το δικαστήριο απέρριψε τις αιτιάσεις της υπεράσπισης περί αναρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – Για «σκόπιμες ανακρίβειες» έκανε λόγο η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου – Στην επόμενη συνεδρίαση η απόφαση για την εξέταση της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μάρτυρα
Σειρά νομικών ζητημάτων που έθεσε η πλευρά των κατηγορουμένων βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο της δίκης με κατηγορούμενο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα και ακόμη πέντε πρόσωπα, τα ποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων. Οι αντιρρήσεις της υπεράσπισης επικεντρώθηκαν τόσο στο εύρος των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσο και στη δυνατότητα να εξεταστεί ως μάρτυρας στο ακροατήριο η υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου.
Αρχικά, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα του κατηγορητηρίου, ζητώντας από το δικαστήριο να απευθυνθεί με προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό επιχείρημά τους ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει αρμοδιότητα να χειριστεί την υπόθεση, καθώς η οικονομική ζημία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Το αίτημα, ωστόσο, δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο το οποίο το απέρριψε υιοθετώντας την σχετική πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου.
Ακολούθως νέο πεδίο αντιπαράθεσης αποτέλεσε η παρουσία της κ. Τυχεροπούλου στον κατάλογο των μαρτύρων. Η υπεράσπιση κατέθεσε ένσταση απόλυτης ακυρότητας, υποστηρίζοντας ότι η υπάλληλος είχε ήδη εμπλακεί στη διαδικασία της προανάκρισης, όχι ως απλή μάρτυρας, αλλά με την ιδιότητα της ειδικής επιστήμονα, αναλαμβάνοντας παράλληλα καθήκοντα προανακριτικού υπαλλήλου. Κατά την άποψη των συνηγόρων, τα δεδομένα αυτά δημιουργούν ζήτημα ως προς τη νομιμότητα της εξέτασής της στο ακροατήριο.
Στην σχετική τοποθέτησή της η κ. Παπανδρέου ζήτησε να απορριφθεί η ένσταση, αντιδρώντας έντονα στις αιτιάσεις της υπεράσπισης. Έκανε λόγο για «σκόπιμες ανακρίβειες» και υπεραμύνθηκε των χειρισμών της, επισημαίνοντας ότι οι ενέργειες των εντεταλμένων εισαγγελέων τελούν υπό θεσμική εποπτεία και υπόκεινται στον έλεγχο ευρωπαϊκού οργάνου, το οποίο έχει τον τελικό λόγο. «Συγγνώμη για την ένταση αλλά έχω ακούσει πολλά για τις ενέργειές μου σε αυτή την υπόθεση. Να σημειώσω ότι υπάρχει εποπτεία των εντεταλμένων εισαγγελέων και οι κινήσεις και οι κρίσεις τους επικυρώνονται από ένα ενωσιακό όργανο, που αυτό έχει την τελική κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Παπανδρέου τονίζοντας με έμφαση ότι οι αποφάσεις και οι κρίσεις των εντεταλμένων εισαγγελέων επικυρώνονται στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ευρωπαϊκής διαδικασίας.
Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με την παρέμβαση του συνηγόρου υπεράσπισης Θέμη Σοφού, ο οποίος επέμεινε στις ενστάσεις του και ζήτησε να του δοθεί η δυνατότητα να απαντήσει αναλυτικά στην εισαγγελική τοποθέτηση κατά την επόμενη συνεδρίαση. Μάλιστα, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο διατυπώθηκε η εισαγγελική πρόταση, σημείωσε ότι «το ύφος και ο τόνος της πρότασης δείχνουν συχνά και την ένδεια των επιχειρημάτων».
Το δικαστήριο – Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών- δεν έλαβε οριστική απόφαση επί της ένστασης απόλυτης ακυρότητας, επιφυλασσόμενο να τοποθετηθεί κατά την επόμενη συνεδρίαση του.
Να σημειωθεί ότι νωρίτερα σήμερα η έδρα αποφάσισε να αποβάλλει από την υποστήριξη της κατηγορίας το Ελληνικό Δημόσιο με τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτος που το εκπροσωπεί να αντιδρά και να προσφεύγει κατά της απόφασης περί αποβολής.
Εν τέλει, το δικαστήριο με απόφασή του -έπειτα και από σχετική πρόταση της κ. Παπανδρέου- απέρριψε την προσφυγή του Δημοσίου κατά της απόφασης για την αποβολή του από την υποστήριξη της κατηγορίας.
Αρχικά, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα του κατηγορητηρίου, ζητώντας από το δικαστήριο να απευθυνθεί με προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό επιχείρημά τους ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει αρμοδιότητα να χειριστεί την υπόθεση, καθώς η οικονομική ζημία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Το αίτημα, ωστόσο, δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο το οποίο το απέρριψε υιοθετώντας την σχετική πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου.
Ακολούθως νέο πεδίο αντιπαράθεσης αποτέλεσε η παρουσία της κ. Τυχεροπούλου στον κατάλογο των μαρτύρων. Η υπεράσπιση κατέθεσε ένσταση απόλυτης ακυρότητας, υποστηρίζοντας ότι η υπάλληλος είχε ήδη εμπλακεί στη διαδικασία της προανάκρισης, όχι ως απλή μάρτυρας, αλλά με την ιδιότητα της ειδικής επιστήμονα, αναλαμβάνοντας παράλληλα καθήκοντα προανακριτικού υπαλλήλου. Κατά την άποψη των συνηγόρων, τα δεδομένα αυτά δημιουργούν ζήτημα ως προς τη νομιμότητα της εξέτασής της στο ακροατήριο.
Στην σχετική τοποθέτησή της η κ. Παπανδρέου ζήτησε να απορριφθεί η ένσταση, αντιδρώντας έντονα στις αιτιάσεις της υπεράσπισης. Έκανε λόγο για «σκόπιμες ανακρίβειες» και υπεραμύνθηκε των χειρισμών της, επισημαίνοντας ότι οι ενέργειες των εντεταλμένων εισαγγελέων τελούν υπό θεσμική εποπτεία και υπόκεινται στον έλεγχο ευρωπαϊκού οργάνου, το οποίο έχει τον τελικό λόγο. «Συγγνώμη για την ένταση αλλά έχω ακούσει πολλά για τις ενέργειές μου σε αυτή την υπόθεση. Να σημειώσω ότι υπάρχει εποπτεία των εντεταλμένων εισαγγελέων και οι κινήσεις και οι κρίσεις τους επικυρώνονται από ένα ενωσιακό όργανο, που αυτό έχει την τελική κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Παπανδρέου τονίζοντας με έμφαση ότι οι αποφάσεις και οι κρίσεις των εντεταλμένων εισαγγελέων επικυρώνονται στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ευρωπαϊκής διαδικασίας.
Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με την παρέμβαση του συνηγόρου υπεράσπισης Θέμη Σοφού, ο οποίος επέμεινε στις ενστάσεις του και ζήτησε να του δοθεί η δυνατότητα να απαντήσει αναλυτικά στην εισαγγελική τοποθέτηση κατά την επόμενη συνεδρίαση. Μάλιστα, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο διατυπώθηκε η εισαγγελική πρόταση, σημείωσε ότι «το ύφος και ο τόνος της πρότασης δείχνουν συχνά και την ένδεια των επιχειρημάτων».
Το δικαστήριο – Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών- δεν έλαβε οριστική απόφαση επί της ένστασης απόλυτης ακυρότητας, επιφυλασσόμενο να τοποθετηθεί κατά την επόμενη συνεδρίαση του.
Να σημειωθεί ότι νωρίτερα σήμερα η έδρα αποφάσισε να αποβάλλει από την υποστήριξη της κατηγορίας το Ελληνικό Δημόσιο με τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτος που το εκπροσωπεί να αντιδρά και να προσφεύγει κατά της απόφασης περί αποβολής.
Εν τέλει, το δικαστήριο με απόφασή του -έπειτα και από σχετική πρόταση της κ. Παπανδρέου- απέρριψε την προσφυγή του Δημοσίου κατά της απόφασης για την αποβολή του από την υποστήριξη της κατηγορίας.
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