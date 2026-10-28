Καιρός: Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής σε Μαγνησία και Σποράδες - Πλημμύρες και αποκλεισμένοι δρόμοι σε Σκιάθο και νότιο Πήλιο



Πλημμύρες στο νότιο Πήλιο



Ο καιρός τις επόμενες ώρες, πότε θα τελειώσει η κακοκαιρία

Πλημμυρικά φαινόμενα και στη Σύμη

Την ίδια ώρα, δραματική είναι η κατάσταση στον Πλατανιά του νοτίου Πηλίου, ενώ η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε νωρίτερα το 112, καλώντας τους κατοίκους να καταφύγουν σε υψηλότερους ορόφους για να προστατευθούν από τα ορμητικά νερά.Το ρέμα στονυπερχείλισε, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του. Ολόκληρο το δεξιό τμήμα του οικισμού έχει αποκοπεί, χωρίς να υπάρχει πλέον καμία πρόσβαση, ενώ ο δήμαρχος της περιοχής, Μιχάλης Μιτζικός, αποκλείστηκε στο χωριό.Ο κ. Μιτζικός περιέγραψε μια κατάσταση χειρότερη ακόμη και από εκείνη που επικρατούσε την ημέρα που χτύπησε την περιοχή η κακοκαιρία Daniel. Όπως ανέφερε, τα πάντα έχουν πλημμυρίσει και απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους που διαθέτουν διώροφα ή τριώροφα σπίτια να ανέβουν στους επάνω ορόφους για να προστατευθούν από τα νερά.«Δυστυχώς για ακόμα μια φορά μαςη κακοκαιρία όπως βλέπετε. Η βροχή ξεκίνησε από χθες αλλά εντάθηκε εντός της ημέρας και από τρεις μεριές ο Πλατανιάς ξαναχτυπήθηκε» ανέφερε ο κ. Μιτζικός.«Πριν από δύο ώρες είχαμε εγκλωβιστεί όλοι. Από τρεις πλευρές κατέβαζε πολύ νερό. Ό,τι έργα να είχαν γίνει δε μαζεύεται αυτό το νερό» ενώ υπογράμμισε πως πρόκειται για έναν αντίστοιχο «Daniel». «Κάποια ισόγεια σπίτια έχουν πλημμυρίσει, έχει μαζευτεί μεγάλη ποσότητα νερού βλέπετε το ποτάμι. Μίλησα με τον υδραυλικό δυστυχώς χάθηκαν δύο γεωτρήσεις όπως με τον Daniel» πρόσθεσε.Προβλήματα παρατηρούνται και στοΠηλίου, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.Παρόμοια είναι η κατάσταση και στηΠηλίου, όπου ορμητικά νερά με λάσπες καταλήγουν σε παραλία της περιοχής.Παράλληλα, άνδρες της ΕΜΑΚ μετέφεραν με βάρκα τραυματισμένο κάτοικο τουστο νότιο Πήλιο, από το ένα τμήμα του οικισμού στο άλλο. Ο άνδρας τραυματίστηκε στο πόδι και ήταν αδύνατη η μετακίνηση καθώς τμήμα του χωριού είναι αποκομμένο λόγω της πλημμύρας.Προβλήματα σημειώθηκαν καιλόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων.Στο Βόλο έχει πλημμυρίσει ο δρόμος επί της οδού Λαρίσης.Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει ακόμα, καθώς μέχρι σήμερα αργά το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες και μεγάλη ύψη βροχής κυρίως στη Μαγνησία, στα χωριά του Πηλίου, στις Σποράδες στη Βόρεια Εύβοια και στα Δωδεκάνησα.Για τις επόμενες δέκα με δώδεκα ώρες συνιστάται μεγάλη προσοχή στις παραπάνω περιοχές.Δείτε αναλυτικά:Σε ποτάμια μετατράπηκαν και οι δρόμοι της Σύμης το μεσημέρι της Τετάρτης (28/10) λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε το νησί.