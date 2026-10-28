Καιρός: Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής σε Μαγνησία και Σποράδες - Πλημμύρες και αποκλεισμένοι δρόμοι σε Σκιάθο και νότιο Πήλιο
Καιρός: Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής σε Μαγνησία και Σποράδες - Πλημμύρες και αποκλεισμένοι δρόμοι σε Σκιάθο και νότιο Πήλιο
Προβλήματα σε Μηλίνα, Πλατανιά, Χόρτο, Μακρινίτσα - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες, η πρόγνωση Τσατραφύλλια
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν σήμερα, Τετάρτη (28/10), αρκετές περιοχές της χώρας, με τη Σκιάθο και το νότιο Πήλιο να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.
Πλημμυρισμένοι δρόμοι και αποκλεισμένοι οικισμοί συνθέτουν την εικόνα στη Μαγνησία και τις Σποράδες, ενώ νωρίτερα, στον Πλατανιά Πηλίου ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους.
Σημαντικές βροχοπτώσεις εκδηλώθηκαν, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική, στην Εύβοια, στην Κρήτη και σε νησιά του Αιγαίου.
Έως τις 17:40 τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Μαγνησία (Πορταριά – 112 χιλιοστά, Ζαγορά – 104 χιλιοστά) και στις Σποράδες (Σκιάθος – 102 χιλιοστά).
Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Σκιάθο, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού. Για λόγους ασφαλείας, ο περιφερειακός και τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου παραμένουν κλειστά, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
Με απόφαση της Αστυνομίας, από τις 13:30 σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο Σκιάθου-Κουκουναριών, από την περιοχή Ακρόπολη έως τις Κουκουναριές. Η απαγόρευση περιλαμβάνει, επίσης, τις περιοχές Βασιλιάς, Αχλαδιές, Αγία Παρασκευή και Τρούλος, καθώς και τις κάθετες οδούς που συνδέονται με το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο.
Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την υποχώρηση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και την αποκατάσταση των συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας.
Πλημμυρισμένοι δρόμοι και αποκλεισμένοι οικισμοί συνθέτουν την εικόνα στη Μαγνησία και τις Σποράδες, ενώ νωρίτερα, στον Πλατανιά Πηλίου ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους.
Σημαντικές βροχοπτώσεις εκδηλώθηκαν, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική, στην Εύβοια, στην Κρήτη και σε νησιά του Αιγαίου.
Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής σε Μαγνησία και Σποράδες
Έως τις 17:40 τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Μαγνησία (Πορταριά – 112 χιλιοστά, Ζαγορά – 104 χιλιοστά) και στις Σποράδες (Σκιάθος – 102 χιλιοστά).
Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Σκιάθο, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού. Για λόγους ασφαλείας, ο περιφερειακός και τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου παραμένουν κλειστά, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
Κλειστοί δρόμοι λόγω της κακοκαιρίας στην Σκιάθο
Με απόφαση της Αστυνομίας, από τις 13:30 σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο Σκιάθου-Κουκουναριών, από την περιοχή Ακρόπολη έως τις Κουκουναριές. Η απαγόρευση περιλαμβάνει, επίσης, τις περιοχές Βασιλιάς, Αχλαδιές, Αγία Παρασκευή και Τρούλος, καθώς και τις κάθετες οδούς που συνδέονται με το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο.
Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την υποχώρηση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και την αποκατάσταση των συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας.
Την ίδια ώρα, δραματική είναι η κατάσταση στον Πλατανιά του νοτίου Πηλίου, ενώ η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε νωρίτερα το 112, καλώντας τους κατοίκους να καταφύγουν σε υψηλότερους ορόφους για να προστατευθούν από τα ορμητικά νερά.
Πλημμύρες στο νότιο Πήλιο
Το ρέμα στον Πλατανιά Πηλίου υπερχείλισε, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του. Ολόκληρο το δεξιό τμήμα του οικισμού έχει αποκοπεί, χωρίς να υπάρχει πλέον καμία πρόσβαση, ενώ ο δήμαρχος της περιοχής, Μιχάλης Μιτζικός, αποκλείστηκε στο χωριό.
Ο κ. Μιτζικός περιέγραψε μια κατάσταση χειρότερη ακόμη και από εκείνη που επικρατούσε την ημέρα που χτύπησε την περιοχή η κακοκαιρία Daniel. Όπως ανέφερε, τα πάντα έχουν πλημμυρίσει και απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους που διαθέτουν διώροφα ή τριώροφα σπίτια να ανέβουν στους επάνω ορόφους για να προστατευθούν από τα νερά.
«Δυστυχώς για ακόμα μια φορά μας χτύπησε η θεομηνία, η κακοκαιρία όπως βλέπετε. Η βροχή ξεκίνησε από χθες αλλά εντάθηκε εντός της ημέρας και από τρεις μεριές ο Πλατανιάς ξαναχτυπήθηκε» ανέφερε ο κ. Μιτζικός.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
«Πριν από δύο ώρες είχαμε εγκλωβιστεί όλοι. Από τρεις πλευρές κατέβαζε πολύ νερό. Ό,τι έργα να είχαν γίνει δε μαζεύεται αυτό το νερό» ενώ υπογράμμισε πως πρόκειται για έναν αντίστοιχο «Daniel». «Κάποια ισόγεια σπίτια έχουν πλημμυρίσει, έχει μαζευτεί μεγάλη ποσότητα νερού βλέπετε το ποτάμι. Μίλησα με τον υδραυλικό δυστυχώς χάθηκαν δύο γεωτρήσεις όπως με τον Daniel» πρόσθεσε.
Προβλήματα παρατηρούνται και στο Χόρτο Πηλίου, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.
Παρόμοια είναι η κατάσταση και στη Μηλίνα Πηλίου, όπου ορμητικά νερά με λάσπες καταλήγουν σε παραλία της περιοχής.
Παράλληλα, άνδρες της ΕΜΑΚ μετέφεραν με βάρκα τραυματισμένο κάτοικο του Πλατανιά στο νότιο Πήλιο, από το ένα τμήμα του οικισμού στο άλλο. Ο άνδρας τραυματίστηκε στο πόδι και ήταν αδύνατη η μετακίνηση καθώς τμήμα του χωριού είναι αποκομμένο λόγω της πλημμύρας.
Δείτε βίντεο:
Προβλήματα σημειώθηκαν και στη Μακρινίτσα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων.
Δείτε βίντεο:
Στο Βόλο έχει πλημμυρίσει ο δρόμος επί της οδού Λαρίσης.
Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει ακόμα, καθώς μέχρι σήμερα αργά το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες και μεγάλη ύψη βροχής κυρίως στη Μαγνησία, στα χωριά του Πηλίου, στις Σποράδες στη Βόρεια Εύβοια και στα Δωδεκάνησα.
Ο καιρός τις επόμενες ώρες, πότε θα τελειώσει η κακοκαιρία
Για τις επόμενες δέκα με δώδεκα ώρες συνιστάται μεγάλη προσοχή στις παραπάνω περιοχές.
Δείτε αναλυτικά:
Πλημμυρικά φαινόμενα και στη ΣύμηΣε ποτάμια μετατράπηκαν και οι δρόμοι της Σύμης το μεσημέρι της Τετάρτης (28/10) λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε το νησί.
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