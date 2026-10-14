Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα: «Μας επιτέθηκε πρώτος» ισχυρίστηκαν
Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα: «Μας επιτέθηκε πρώτος» ισχυρίστηκαν
Οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 18 και 22 ετών, υποστήριξαν ότι ενήργησαν σε άμυνα και αρνήθηκαν ότι είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νεαροί, ηλικίας 18 και 22 ετών, που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου, την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι, που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, φέρονται να υποστήριξαν ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που τους επιτέθηκε πρώτος, κρατώντας μαχαίρι.
Οι δύο νεαροί αρνήθηκαν ότι είχαν σκοπό να τραυματίσουν τον 32χρονο, περιγράφοντας τη συμπλοκή ως περιστατικό κατά το οποίο επιχείρησαν να αμυνθούν απέναντι στην επίθεση που, όπως ισχυρίστηκαν, δέχθηκαν από το θύμα.
Όπως φέρεται να ανέφερε στην απολογία του, ήταν ο ίδιος που τραυμάτισε τον 32χρονο στα πόδια, επιμένοντας ωστόσο ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.
«Όχι με πρόθεση να του αφαιρέσω τη ζωή, αλλά για άμυνα και κυρίως για να μπορέσω να πάρω από τα χέρια του τον φίλο μου, γιατί γνώριζα ότι ο 32χρονος είναι επαγγελματίας πυγμάχος και φοβήθηκα», φέρεται να υποστήριξε.
«Έγινε μια συμπλοκή. Το μαχαίρι το είχε ο 32χρονος. Πάνω στη συμπλοκή έπεσε το μαχαίρι του και έγινε ό,τι έγινε», φέρεται να ανέφερε στην απολογία του.
Παρά τους ισχυρισμούς τους ότι ενήργησαν σε άμυνα, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους.
Οι δύο νεαροί αρνήθηκαν ότι είχαν σκοπό να τραυματίσουν τον 32χρονο, περιγράφοντας τη συμπλοκή ως περιστατικό κατά το οποίο επιχείρησαν να αμυνθούν απέναντι στην επίθεση που, όπως ισχυρίστηκαν, δέχθηκαν από το θύμα.
«Τον χτύπησα στα πόδια για να σώσω τον φίλο μου», είπε ο 18χρονοςΣύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος αναφέρθηκε σε διαπληκτισμό με τον 32χρονο, υποστηρίζοντας ότι ο τελευταίος «χτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο τον φίλο μου».
Όπως φέρεται να ανέφερε στην απολογία του, ήταν ο ίδιος που τραυμάτισε τον 32χρονο στα πόδια, επιμένοντας ωστόσο ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.
«Όχι με πρόθεση να του αφαιρέσω τη ζωή, αλλά για άμυνα και κυρίως για να μπορέσω να πάρω από τα χέρια του τον φίλο μου, γιατί γνώριζα ότι ο 32χρονος είναι επαγγελματίας πυγμάχος και φοβήθηκα», φέρεται να υποστήριξε.
«Το μαχαίρι το είχε ο 32χρονος», ισχυρίστηκε ο 22χρονοςΑπό την πλευρά του, ο 22χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προσπάθησε να προστατευτεί όταν ο 32χρονος του επιτέθηκε και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι κανένας από τους δύο νεαρούς δεν είχε μαζί του μαχαίρι, ούτε υπήρχε πρόθεση να επιτεθούν σε κάποιον.
«Έγινε μια συμπλοκή. Το μαχαίρι το είχε ο 32χρονος. Πάνω στη συμπλοκή έπεσε το μαχαίρι του και έγινε ό,τι έγινε», φέρεται να ανέφερε στην απολογία του.
Παρά τους ισχυρισμούς τους ότι ενήργησαν σε άμυνα, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους.
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