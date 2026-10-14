ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα: «Μας επιτέθηκε πρώτος» ισχυρίστηκαν
ΕΛΛΑΔΑ
Ελευσίνα Επίθεση με μαχαίρι Προφυλάκιση

Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα: «Μας επιτέθηκε πρώτος» ισχυρίστηκαν

Οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 18 και 22 ετών, υποστήριξαν ότι ενήργησαν σε άμυνα και αρνήθηκαν ότι είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση

Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα: «Μας επιτέθηκε πρώτος» ισχυρίστηκαν
8 ΣΧΟΛΙΑ
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νεαροί, ηλικίας 18 και 22 ετών, που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου, την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι, που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, φέρονται να υποστήριξαν ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που τους επιτέθηκε πρώτος, κρατώντας μαχαίρι.

Οι δύο νεαροί αρνήθηκαν ότι είχαν σκοπό να τραυματίσουν τον 32χρονο, περιγράφοντας τη συμπλοκή ως περιστατικό κατά το οποίο επιχείρησαν να αμυνθούν απέναντι στην επίθεση που, όπως ισχυρίστηκαν, δέχθηκαν από το θύμα.

«Τον χτύπησα στα πόδια για να σώσω τον φίλο μου», είπε ο 18χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος αναφέρθηκε σε διαπληκτισμό με τον 32χρονο, υποστηρίζοντας ότι ο τελευταίος «χτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο τον φίλο μου».
Όπως φέρεται να ανέφερε στην απολογία του, ήταν ο ίδιος που τραυμάτισε τον 32χρονο στα πόδια, επιμένοντας ωστόσο ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.

«Όχι με πρόθεση να του αφαιρέσω τη ζωή, αλλά για άμυνα και κυρίως για να μπορέσω να πάρω από τα χέρια του τον φίλο μου, γιατί γνώριζα ότι ο 32χρονος είναι επαγγελματίας πυγμάχος και φοβήθηκα», φέρεται να υποστήριξε.

«Το μαχαίρι το είχε ο 32χρονος», ισχυρίστηκε ο 22χρονος

Από την πλευρά του, ο 22χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προσπάθησε να προστατευτεί όταν ο 32χρονος του επιτέθηκε και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι κανένας από τους δύο νεαρούς δεν είχε μαζί του μαχαίρι, ούτε υπήρχε πρόθεση να επιτεθούν σε κάποιον.

«Έγινε μια συμπλοκή. Το μαχαίρι το είχε ο 32χρονος. Πάνω στη συμπλοκή έπεσε το μαχαίρι του και έγινε ό,τι έγινε», φέρεται να ανέφερε στην απολογία του.

Παρά τους ισχυρισμούς τους ότι ενήργησαν σε άμυνα, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης