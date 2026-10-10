Μαχαίρια, σιδερογροθιά και κουκούλες full face στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του 32χρονου στην Ελευσίνα
Μαχαίρια, σιδερογροθιά και κουκούλες full face στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του 32χρονου στην Ελευσίνα
Στα σπίτια του 22χρονου και του 18χρονου βρέθηκαν επίσης αντιασφυξιογόνες μάσκες, σουγιάς τύπου «πεταλούδα», αναδιπλούμενο μαχαίρι 22 εκατοστών, καθώς και βιβλία και έντυπο υλικό με νεοναζιστικό περιεχόμενο
Μαχαίρια, σιδερογροθιά, μπαλακλάβες, αντιασφυξιογόνος μάσκα, αλλά και βιβλία και έντυπο υλικό με νεοναζιστικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται στα ευρήματα των αστυνομικών ερευνών στο σπίτι του ενός εκ των δύο νεαρών, που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από την κατοικία του 22χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος νεοναζιστικής οργάνωσης. Ανάμεσά τους βρίσκονται βιβλίο με τίτλο «Εθνικός Σοσιαλισμός - Εγχειρίδιο Εθνικιστικής Κατάρτισης», φυλλάδια με την υπογραφή της «Αυτόνομης Εθνικιστικής Νεολαίας Αθήνας» και τρικάκια με συνθήματα κατά αναρχικών.
Τα ευρήματα έρχονται να προστεθούν στα στοιχεία της έρευνας για την επίθεση, η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο, κατά τη διάρκεια της οποίας ακούγονται οι φράσεις «Φασίστας είμαι» και «σφάξ' τον».
Βίντεο από την επίθεση:
Για την υπόθεση ασκήθηκε σήμερα ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία σε βάρος του 22χρονου και του 18χρονου συγκατηγορουμένου του, ο οποίος παραδόθηκε νωρίτερα στις Αρχές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του 22χρονου, παρουσία δικαστικής λειτουργού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μία σιδερογροθιά, ένας αναδιπλούμενος σουγιάς τύπου «πεταλούδα» και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι συνολικού μήκους 22 εκατοστών.
Οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης δύο μπαλακλάβες τύπου full face, μία αντιασφυξιογόνο μάσκα, έναν πυρσό χειρός τύπου δάδας, καθώς και διάφορα είδη ρουχισμού, κυρίως μαύρες μπλούζες και φούτερ με διακριτικά ομάδων.
Ανάμεσα στα ρούχα που κατασχέθηκαν περιλαμβάνεται και μαύρη μπλούζα με την επιγραφή «PROPATRIA SUPPORT». Ξεχωριστή θέση στα κατασχεθέντα κατέχει το έντυπο υλικό που παραπέμπει σε ακραίες εθνικιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν βιβλίο με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», καθώς και φυλλάδιο με την επιγραφή «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ».
Στην κατοικία του 22χρονου βρέθηκε ακόμη αυτοκόλλητο με το σύνθημα «AGAINST MODERN WORLD-DEFEND YOUR COUNTRY». Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο εντοπισμός λευκού φακέλου που περιείχε τρικάκια με το σύνθημα «ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ-ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ», τα οποία έφεραν ως υπογραφή την «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ».
Πιο συγκεκριμένα, στην οικία του 22χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
ένα (1) μαύρο αμάνικο μπουφάν
μία (1) αντιασφυξιογόνα μάσκα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από την κατοικία του 22χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος νεοναζιστικής οργάνωσης. Ανάμεσά τους βρίσκονται βιβλίο με τίτλο «Εθνικός Σοσιαλισμός - Εγχειρίδιο Εθνικιστικής Κατάρτισης», φυλλάδια με την υπογραφή της «Αυτόνομης Εθνικιστικής Νεολαίας Αθήνας» και τρικάκια με συνθήματα κατά αναρχικών.
Τα ευρήματα έρχονται να προστεθούν στα στοιχεία της έρευνας για την επίθεση, η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο, κατά τη διάρκεια της οποίας ακούγονται οι φράσεις «Φασίστας είμαι» και «σφάξ' τον».
Βίντεο από την επίθεση:
Για την υπόθεση ασκήθηκε σήμερα ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία σε βάρος του 22χρονου και του 18χρονου συγκατηγορουμένου του, ο οποίος παραδόθηκε νωρίτερα στις Αρχές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του 22χρονου, παρουσία δικαστικής λειτουργού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μία σιδερογροθιά, ένας αναδιπλούμενος σουγιάς τύπου «πεταλούδα» και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι συνολικού μήκους 22 εκατοστών.
Οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης δύο μπαλακλάβες τύπου full face, μία αντιασφυξιογόνο μάσκα, έναν πυρσό χειρός τύπου δάδας, καθώς και διάφορα είδη ρουχισμού, κυρίως μαύρες μπλούζες και φούτερ με διακριτικά ομάδων.
Ανάμεσα στα ρούχα που κατασχέθηκαν περιλαμβάνεται και μαύρη μπλούζα με την επιγραφή «PROPATRIA SUPPORT». Ξεχωριστή θέση στα κατασχεθέντα κατέχει το έντυπο υλικό που παραπέμπει σε ακραίες εθνικιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν βιβλίο με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», καθώς και φυλλάδιο με την επιγραφή «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ».
Στην κατοικία του 22χρονου βρέθηκε ακόμη αυτοκόλλητο με το σύνθημα «AGAINST MODERN WORLD-DEFEND YOUR COUNTRY». Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο εντοπισμός λευκού φακέλου που περιείχε τρικάκια με το σύνθημα «ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ-ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ», τα οποία έφεραν ως υπογραφή την «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ».
Πιο συγκεκριμένα, στην οικία του 22χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
ένα (1) μαύρο αμάνικο μπουφάν
μία (1) αντιασφυξιογόνα μάσκα
ένα (1)κοντομάνικο μπλουζάκι χρώματος μαύρου, με στάμπα ομάδας
δύο (2) μπαλακλάβες τύπου full face,
μία (1) σιδερογροθιά,
ένας (1) αναδιπλούμενος σουγιάς τύπου «πεταλούδα»,
ένα (1) αναδιπλούμενο μαχαίρι συνολικού μήκους 22 εκατοστών,
ένας (1) πυρσός χειρός, τύπου δάδα
ένα (1) μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα «PROPATRIA SUPPORT»,
ένα (1) πράσινο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα ομάδας
ένα (1) μαύρο φούτερ με κουκούλα, με στάμπα ομάδας
ένα (1) μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι, με στάμπα ομάδας
ένα (1) μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα ομάδας
ένα (1) βιβλίο με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»,
ένα (1) φυλλάδιο με τίτλο «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ»,
ένα (1) αυτοκόλλητο με διακριτικά ομάδας με επιγραφή: «AGAINST MODERN WORLD-DEFEND YOUR COUNTRY»,
Ένας λευκός φάκελος που περιείχε τρικάκια με συνθήματα: «ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ-ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ», τα οποία έφεραν, εν είδη υπογραφής, «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ».
Αντικείμενα που συνδέονται με την έρευνα εντοπίστηκαν και στην κατοικία του 18χρονου, όπου επίσης πραγματοποιήθηκε έρευνα παρουσία δικαστικής λειτουργού.
Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν κράνος μηχανής λευκού και μαύρου χρώματος, γάντια μηχανής με προστατευτικά, μία δάδα χειρός και διάφορα ρούχα, μεταξύ των οποίων φούτερ και μαύρη μπλούζα με στάμπες ομάδων.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη αυτοκόλλητο με την επιγραφή «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ», καθώς και δεύτερο αυτοκόλλητο, με αναφορά σε περιοχή και ομάδα. Πιο συγκεκριμένα:
ένα (1) μακρυμάνικο φούτερ με στάμπα ομάδας,
ένα (1) μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα ομάδας
ένα (1) ζευγάρι γάντια «κοκάλινα» μηχανής,
ένα (1) σορτς χρώματος μπλε,
ένα (1) κράνος μηχανής χρώματος λευκού-μαύρου,
ένα (1) μπουφάν χρώματος μπλε,
μία (1) δάδα χειρός,
ένα (1) αυτοκόλλητο που αναγράφει: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ»
ένα (1) αυτοκόλλητο που αναγράφει περιοχή και ομάδα.
Τα παραπάνω ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση, με τις Αρχές να καλούνται να διαπιστώσουν τη σημασία τους και τυχόν σύνδεσή τους με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.
Για την επίθεση η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο νεαρών. Συγκεκριμένα, ο 22χρονος και ο 18χρονος κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοκατοχή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ο 22χρονος παραδόθηκε στις Αρχές το βράδυ της Παρασκευής, ενώ ο 18χρονος εμφανίστηκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, παρουσία δικηγόρου.
Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν ενώπιον τακτικού ανακριτή, από τον οποίο έχουν δικαίωμα να ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
δύο (2) μπαλακλάβες τύπου full face,
μία (1) σιδερογροθιά,
ένας (1) αναδιπλούμενος σουγιάς τύπου «πεταλούδα»,
ένα (1) αναδιπλούμενο μαχαίρι συνολικού μήκους 22 εκατοστών,
ένας (1) πυρσός χειρός, τύπου δάδα
ένα (1) μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα «PROPATRIA SUPPORT»,
ένα (1) πράσινο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα ομάδας
ένα (1) μαύρο φούτερ με κουκούλα, με στάμπα ομάδας
ένα (1) μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι, με στάμπα ομάδας
ένα (1) μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα ομάδας
ένα (1) βιβλίο με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»,
ένα (1) φυλλάδιο με τίτλο «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ»,
ένα (1) αυτοκόλλητο με διακριτικά ομάδας με επιγραφή: «AGAINST MODERN WORLD-DEFEND YOUR COUNTRY»,
Ένας λευκός φάκελος που περιείχε τρικάκια με συνθήματα: «ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ-ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ», τα οποία έφεραν, εν είδη υπογραφής, «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ».
Αντικείμενα που συνδέονται με την έρευνα εντοπίστηκαν και στην κατοικία του 18χρονου, όπου επίσης πραγματοποιήθηκε έρευνα παρουσία δικαστικής λειτουργού.
Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν κράνος μηχανής λευκού και μαύρου χρώματος, γάντια μηχανής με προστατευτικά, μία δάδα χειρός και διάφορα ρούχα, μεταξύ των οποίων φούτερ και μαύρη μπλούζα με στάμπες ομάδων.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη αυτοκόλλητο με την επιγραφή «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ», καθώς και δεύτερο αυτοκόλλητο, με αναφορά σε περιοχή και ομάδα. Πιο συγκεκριμένα:
ένα (1) μακρυμάνικο φούτερ με στάμπα ομάδας,
ένα (1) μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα ομάδας
ένα (1) ζευγάρι γάντια «κοκάλινα» μηχανής,
ένα (1) σορτς χρώματος μπλε,
ένα (1) κράνος μηχανής χρώματος λευκού-μαύρου,
ένα (1) μπουφάν χρώματος μπλε,
μία (1) δάδα χειρός,
ένα (1) αυτοκόλλητο που αναγράφει: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ»
ένα (1) αυτοκόλλητο που αναγράφει περιοχή και ομάδα.
Τα παραπάνω ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση, με τις Αρχές να καλούνται να διαπιστώσουν τη σημασία τους και τυχόν σύνδεσή τους με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.
Για την επίθεση η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο νεαρών. Συγκεκριμένα, ο 22χρονος και ο 18χρονος κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοκατοχή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ο 22χρονος παραδόθηκε στις Αρχές το βράδυ της Παρασκευής, ενώ ο 18χρονος εμφανίστηκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, παρουσία δικηγόρου.
Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν ενώπιον τακτικού ανακριτή, από τον οποίο έχουν δικαίωμα να ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
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