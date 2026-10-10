Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον 22χρονο και τον 18χρονο - Δείτε βίντεο από την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα



Βίντεο από την επίθεση στην Ελευσίνα

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Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 22χρονου παρουσία δικαστικής λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



ένα (1) μαύρο αμάνικο μπουφάν

μία (1) αντιασφυξιογόνα μάσκα

ένα (1)κοντομάνικο μπλουζάκι χρώματος μαύρου, με στάμπα ομάδας

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 22χρονου παρουσία δικαστικής λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:ένα (1) μαύρο αμάνικο μπουφάνμία (1) αντιασφυξιογόνα μάσκαένα (1)κοντομάνικο μπλουζάκι χρώματος μαύρου, με στάμπα ομάδας

δύο (2) μπαλακλάβες τύπου full face,

μία (1) σιδερογροθιά,

ένας (1) αναδιπλούμενος σουγιάς τύπου «πεταλούδα»,

ένα (1) αναδιπλούμενο μαχαίρι συνολικού μήκους 22 εκατοστών,

ένας (1) πυρσός χειρός, τύπου δάδα

ένα (1) μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα «PROPATRIA SUPPORT»,

ένα (1) πράσινο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα ομάδας

ένα (1) μαύρο φούτερ με κουκούλα, με στάμπα ομάδας

ένα (1) μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι, με στάμπα ομάδας

ένα (1) μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα ομάδας

ένα (1) βιβλίο με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»,

ένα (1) φυλλάδιο με τίτλο «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ»,

ένα (1) αυτοκόλλητο με διακριτικά ομάδας με επιγραφή: «AGAINST MODERN WORLD-DEFEND YOUR COUNTRY»,

Ένας λευκός φάκελος που περιείχε τρικάκια με συνθήματα: «ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ-ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ», τα οποία έφεραν, εν είδη υπογραφής, «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ».



Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του 18χρονου παρουσία δικαστικής λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



ένα (1) μακρυμάνικο φούτερ με στάμπα ομάδας,

ένα (1) μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα ομάδας

ένα (1) ζευγάρι γάντια «κοκάλινα» μηχανής,

ένα (1) σορτς χρώματος μπλε,

ένα (1) κράνος μηχανής χρώματος λευκού-μαύρου,

ένα (1) μπουφάν χρώματος μπλε,

μία (1) δάδα χειρός,

ένα (1) αυτοκόλλητο που αναγράφει: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ»

ένα (1) αυτοκόλλητο που αναγράφει περιοχή και ομάδα.