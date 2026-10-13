Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ελληνικά F-16 στην Κύπρο για τη μεγάλη άσκηση «Ίρις 2026»
Ελληνικά F-16 στην Κύπρο για τη μεγάλη άσκηση «Ίρις 2026»
Δύο ελληνικά F-16 πέταξαν πάνω από το πεδίο βολής Καλού Χωριού στη Λάρνακα της Κύπρου - Tα αεροσκάφη θα συμμετάσχουν και στην τελική φάση της άσκησης την Πέμπτη, με βολές πραγματικών πυρών
Με τη συμμετοχή ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποιείται στην Κύπρο η μεγάλη στρατιωτική άσκηση «Ίρις 2026» της Εθνικής Φρουράς, η οποία περιλαμβάνει βολές πραγματικών πυρών και σενάρια διακλαδικών επιχειρήσεων.
Ζεύγος ελληνικών F-16 πραγματοποίησε σήμερα, διέλευση πάνω από το πεδίο βολής Καλού Χωριού, στην επαρχία Λάρνακας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την τελική φάση της άσκησης.
Τα ελληνικά μαχητικά βρίσκονται στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο και πρόκειται να συμμετάσχουν εκ νέου στις στρατιωτικές δραστηριότητες της Πέμπτης, όταν θα πραγματοποιηθεί η τελική φάση της άσκησης παρουσία του Κύπριου υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα και μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Η συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδας έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συνεκπαίδευση και τον συντονισμό με τις δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής επιχειρησιακών σεναρίων με τη συμμετοχή αεροπορικών και χερσαίων μέσων.
Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών στην Πάφο εντάσσεται στο πλαίσιο της στενής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου, η οποία περιλαμβάνει κοινές ασκήσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιχειρησιακό συντονισμό.
Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), η άσκηση εντάσσεται στον ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό και αποσκοπεί στη δοκιμή σχεδίων και διαδικασιών σε συνθήκες που προσομοιάζουν ένα σύνθετο και σύγχρονο περιβάλλον επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, στη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών μονάδων και στην αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων οπλικών συστημάτων.
Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου πραγματοποιούνται βολές πραγματικών πυρών, ενώ η κορύφωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.
Τότε είχαν δοκιμαστεί διαδικασίες σχεδίασης, εκτέλεσης, διοίκησης και ελέγχου διακλαδικών επιχειρήσεων, ενώ η τελική φάση είχε επίσης πραγματοποιηθεί στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, με πραγματικά πυρά από διάφορα οπλικά συστήματα.
Ζεύγος ελληνικών F-16 πραγματοποίησε σήμερα, διέλευση πάνω από το πεδίο βολής Καλού Χωριού, στην επαρχία Λάρνακας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την τελική φάση της άσκησης.
Τα ελληνικά μαχητικά βρίσκονται στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο και πρόκειται να συμμετάσχουν εκ νέου στις στρατιωτικές δραστηριότητες της Πέμπτης, όταν θα πραγματοποιηθεί η τελική φάση της άσκησης παρουσία του Κύπριου υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα και μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Αεροπορική συμμετοχή μετά το 2023Η παρουσία των ελληνικών F-16 προσθέτει αεροπορική διάσταση στη φετινή άσκηση, κάτι που είχε να συμβεί από το 2023.
Η συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδας έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συνεκπαίδευση και τον συντονισμό με τις δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής επιχειρησιακών σεναρίων με τη συμμετοχή αεροπορικών και χερσαίων μέσων.
Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών στην Πάφο εντάσσεται στο πλαίσιο της στενής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου, η οποία περιλαμβάνει κοινές ασκήσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιχειρησιακό συντονισμό.
Βολές με πραγματικά πυράΗ άσκηση «Ίρις 2026» άρχισε χθες και ολοκληρώνεται μεθαύριο. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ετήσιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς.
Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), η άσκηση εντάσσεται στον ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό και αποσκοπεί στη δοκιμή σχεδίων και διαδικασιών σε συνθήκες που προσομοιάζουν ένα σύνθετο και σύγχρονο περιβάλλον επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, στη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών μονάδων και στην αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων οπλικών συστημάτων.
Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου πραγματοποιούνται βολές πραγματικών πυρών, ενώ η κορύφωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.
Η περσινή άσκησηΣτην αντίστοιχη άσκηση του Οκτωβρίου 2025 είχε συμμετάσχει το σύνολο του προσωπικού και των μέσων της ενεργού δύναμης της Εθνικής Φρουράς.
Τότε είχαν δοκιμαστεί διαδικασίες σχεδίασης, εκτέλεσης, διοίκησης και ελέγχου διακλαδικών επιχειρήσεων, ενώ η τελική φάση είχε επίσης πραγματοποιηθεί στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, με πραγματικά πυρά από διάφορα οπλικά συστήματα.
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