Νέες προσλήψεις 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ειδικού προσωπικού, πώς κατανέμονται οι θέσεις
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Προσλήψεις Εκπαιδευτικοί

Νέες προσλήψεις 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ειδικού προσωπικού, πώς κατανέμονται οι θέσεις

Οι προσλήψεις αφορούν τη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή – Στις 15 και 16 Οκτωβρίου η ανάληψη υπηρεσίας

Νέες προσλήψεις 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ειδικού προσωπικού, πώς κατανέμονται οι θέσεις
Στην πρόσληψη συνολικά 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, στη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή για το διδακτικό έτος 2026-27, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών της Β' φάσης προσλήψεων.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο, 2.008 προσλήψεις αφορούν στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 86 προσλήψεις αφορούν σε ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πρόσληψη:

(α) 939 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση και

(β) 25 εκπαιδευτικών για Παράλληλη Στήριξη.

Όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το υπουργείο προχώρησε στην πρόσληψη:

(α) 1.000 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων Γενικής Εκπαίδευσης

(β) 22 εκπαιδευτικοί στην Παράλληλη Στήριξη

(γ) 4 εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

(δ) 20 εκπαιδευτικοί στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Επιπλέον, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πρόσληψη 86 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

Κλείσιμο
(α) 20 στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

(β) 12 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη)

(γ) 4 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και

(δ) 50 στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την από την Πέμπτη 15 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.

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