Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Τραγική κατάληξη για 61χρονο αγνοούμενο στα Χανιά, τον βρήκε νεκρό ο αδελφός του σε ποιμνιοστάσιο
Τραγική κατάληξη για 61χρονο αγνοούμενο στα Χανιά, τον βρήκε νεκρό ο αδελφός του σε ποιμνιοστάσιο
Απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του 61χρονου θα δοθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή
Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση εντοπισμού ενός 61χρονου στην Κίσσαμο Χανίων καθώς εντοπίστηκε νεκρός στο ποιμνιοστάσιό του.
Τον άτυχο 61χρονο βρήκε νεκρός ο 54χρονος αδελφός του που τον αναζητούσε.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του 61χρονου δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί.
Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.
Πηγή: neakriti.gr
Τον άτυχο 61χρονο βρήκε νεκρός ο 54χρονος αδελφός του που τον αναζητούσε.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του 61χρονου δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί.
Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.
Πηγή: neakriti.gr
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