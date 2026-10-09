Καρδίτσα: Η πόλη του ποδηλάτου ανακατασκευάζει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα ποδηλατοδρόμων στη χώρα

Με περίπου 30.000 ποδήλατα και ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα ποδηλατοδρόμων στην Ελλάδα, η Καρδίτσα δικαιολογεί τον τίτλο της «πόλης του ποδηλάτου»





Σήμερα στο δήμο Καρδίτσας το δομημένο δίκτυο των ποδηλατοδρόμων έχει μήκος 7.300 μ. στον αστικό ιστό και 10.500 μ. περιαστικό.







Το έργο της ανακατασκευής σε συνδυασμό με έργα επέκτασης του δικτύου που επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, μετά την ολοκλήρωση τους αναμένεται ότι θα δώσουν μια ακόμα μεγαλύτερη ώθηση, στη εκτεταμένη χρήση του ποδηλάτου που ούτως ή άλλως είναι δεδομένο για την πόλη.



Ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος τονίζει μεταξύ άλλων στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «πως το ποδήλατο και οι ποδηλατόδρομοι, αποτελούν για την περιοχή, αναπόσπαστο στοιχείο της φυσιογνωμίας της και σημείο αναφοράς. Στο πλαίσιο αυτό λόγω των σημαντικών φθορών που παρουσιάζονται σε μεγάλα τμήματα των ποδηλατοδρόμων, εξαιτίας των ζημιών που προκάλεσε ο "Ιανός", αλλά και εξ αιτίας της φθοράς στον χρόνο, η δημοτική αρχή εξασφάλισε πιστώσεις για την συντήρηση και ανακατασκευή τους».







Περιγραφή βασικών στοιχείων του έργου Στο έργο, περιλαμβάνονται εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Καρδίτσας και συγκεκριμένα, στο δίκτυο των αστικών ποδηλατοδρόμων, καθώς και στο δίκτυο περιαστικών ποδηλατοδρόμων.



Αναλυτικά, προβλέπονται εργασίες αποξήλωσης της υπάρχουσας τελικής επιφάνειας (κατά περίπτωση κυβόλιθοι ή βοτσαλωτό δάπεδο) και επίστρωσης με νέα στρώση, αντικατάσταση κρασπέδων και προστατευτικών μπαρών όπου απαιτείται, ανακατασκευή των ραμπών στις προσβάσεις και διασταυρώσεις, επιδιόρθωση ή/και αντικατάσταση των φρεατίων και σχαρών απορροής των όμβριων υδάτων, καθώς και αποκατάσταση και ενίσχυση της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης.



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Στο έργο περιλαμβάνονται οι ποδηλατόδρομοι των οδών Αθ. Μπλατσούκα, 18ης Αυγούστου, Αγ. Σεραφείμ και Τρικάλων. Θα ακολουθήσει στη συνέχεια με την εξασφάλιση νέων χρηματοδοτήσεων, το υπόλοιπο δίκτυο ποδηλατοδρόμων.



Η Καρδίτσα, πόλη του ποδηλάτου Σε αριθμό ρεκόρ ανέρχονται τα ποδήλατα στην Καρδίτσα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της δημοτικής αρχής του δήμου Καρδίτσας,



Με βραβεία και διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και πρωτοβουλίες που τις χαρακτηρίζουν η πρωτοτυπία και η φαντασία, τιμήθηκε μέχρι σήμερα η ποδηλατική κουλτούρα της πόλης της Καρδίτσας, μια κουλτούρα που άρχισε να αναπτύσσεται από τη δεκαετία του 1950, με αποκορύφωμα τις μέρες μας, όπου σχεδόν όλες οι οικογένειες έχουν ένα ή και περισσότερα ποδήλατα.



Καρδίτσα δεν είναι μόνο γνωστή ως πόλη του ποδηλάτου , αλλά και ως η πόλη που έχει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα ποδηλατοδρόμων στη χώρα.Σήμερα στο δήμο Καρδίτσας το δομημένο δίκτυο των ποδηλατοδρόμων έχει μήκος 7.300 μ. στον αστικό ιστό και 10.500 μ. περιαστικό.Μάλιστα αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη από το δήμο Καρδίτσας, εργασίες αποκατάστασης φθοράς του που προκάλεσαν κυρίως οι καταστροφικές πλημμύρες του «Ιανού», και η ανακατασκευή του εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων που λειτουργεί στον δήμο.Το έργο της ανακατασκευής σε συνδυασμό με έργα επέκτασης του δικτύου που επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, μετά την ολοκλήρωση τους αναμένεται ότι θα δώσουν μια ακόμα μεγαλύτερη ώθηση, στη εκτεταμένη χρήση του ποδηλάτου που ούτως ή άλλως είναι δεδομένο για την πόλη.Ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος τονίζει μεταξύ άλλων στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «πως το ποδήλατο και οι ποδηλατόδρομοι, αποτελούν για την περιοχή, αναπόσπαστο στοιχείο της φυσιογνωμίας της και σημείο αναφοράς. Στο πλαίσιο αυτό λόγω των σημαντικών φθορών που παρουσιάζονται σε μεγάλα τμήματα των ποδηλατοδρόμων, εξαιτίας των ζημιών που προκάλεσε ο "Ιανός", αλλά και εξ αιτίας της φθοράς στον χρόνο, η δημοτική αρχή εξασφάλισε πιστώσεις για την συντήρηση και ανακατασκευή τους».Για να καταλήξει τονίζοντας πως με την ολοκλήρωση των εργασιών, «στο προσεχές χρονικό διάστημα θα παραδώσουμε στους συμπολίτες μας ανακατασκευασμένους τους ποδηλατοδρόμους. Ενισχύουμε έτσι ακόμη περισσότερο την ποδηλατική κουλτούρα και συγχρόνως βελτιώνουμε τον παράγοντα που ονομάζεται «βιώσιμη κινητικότητα».Στο έργο, περιλαμβάνονται εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Καρδίτσας και συγκεκριμένα, στο δίκτυο των αστικών ποδηλατοδρόμων, καθώς και στο δίκτυο περιαστικών ποδηλατοδρόμων.Αναλυτικά, προβλέπονται εργασίες αποξήλωσης της υπάρχουσας τελικής επιφάνειας (κατά περίπτωση κυβόλιθοι ή βοτσαλωτό δάπεδο) και επίστρωσης με νέα στρώση, αντικατάσταση κρασπέδων και προστατευτικών μπαρών όπου απαιτείται, ανακατασκευή των ραμπών στις προσβάσεις και διασταυρώσεις, επιδιόρθωση ή/και αντικατάσταση των φρεατίων και σχαρών απορροής των όμβριων υδάτων, καθώς και αποκατάσταση και ενίσχυση της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης.Επίσης, γίνεται πλήρης αποκατάσταση στα πεζοδρόμια των οδών στις οποίες αναπτύσσεται το δίκτυο ποδηλατοδρόμων, με αποκατάσταση και ανακατασκευή της πλακόστρωσης, ανακατασκευή των ραμπών ΑΜΕΑ, τοποθέτηση πλακόστρωσης για την όδευση τυφλών, αποκατάσταση όπου απαιτείται του δημοτικού φωτισμού, της σήμανσης και της φύτευσης. Στόχος των παραπάνω εργασιών, είναι η παρέμβαση να έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα και πλήρες και λειτουργικό αποτέλεσμα.Στο έργο περιλαμβάνονται οι ποδηλατόδρομοι των οδών Αθ. Μπλατσούκα, 18ης Αυγούστου, Αγ. Σεραφείμ και Τρικάλων. Θα ακολουθήσει στη συνέχεια με την εξασφάλιση νέων χρηματοδοτήσεων, το υπόλοιπο δίκτυο ποδηλατοδρόμων.Σε αριθμό ρεκόρ ανέρχονται τα ποδήλατα στην Καρδίτσα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της δημοτικής αρχής του δήμου Καρδίτσας, καθώς αυτά ανέρχονται σε 30.000 , όσα είναι και τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ποδήλατο για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούν όλες οι ηλικίες σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.Με βραβεία και διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και πρωτοβουλίες που τις χαρακτηρίζουν η πρωτοτυπία και η φαντασία, τιμήθηκε μέχρι σήμερα η ποδηλατική κουλτούρα της πόλης της Καρδίτσας, μια κουλτούρα που άρχισε να αναπτύσσεται από τη δεκαετία του 1950, με αποκορύφωμα τις μέρες μας, όπου σχεδόν όλες οι οικογένειες έχουν ένα ή και περισσότερα ποδήλατα.

Σύμφωνα με στοιχεία της δημοτικής αρχής, λόγω της αυξημένης χρήσης του ποδηλάτου, το 2003 ξεκίνησε η κατασκευή του πρώτου ποδηλατοδρόμου μήκους 3 χλμ περίπου, με χρηματοδότηση του υπουργείου Μεταφορών σύμφωνα με μελέτη του καθηγητή της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κ. Θάνου Βλαστού.



Έως και το 2012 κατασκευάστηκαν συνολικά 7,3 χλμ ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό και 10,5 χλμ στον περιαστικό. Η Καρδίτσα φημίζεται πλέον για τους πολλούς πεζόδρομους και το πρώτο δίκτυο ποδηλατοδρόμων.