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Γυναίκα στη Σητεία έψαχνε το σκύλο της και έπεσε στα βράχια από ύψος έξι μέτρων, δείτε βίντεο με την επιχείρηση διάσωσης
Γυναίκα στη Σητεία έψαχνε το σκύλο της και έπεσε στα βράχια από ύψος έξι μέτρων, δείτε βίντεο με την επιχείρηση διάσωσης
Η γυναίκα, 26 ετών τραυματίστηκε σοβαρά σε άκρα μέση και κεφάλι
Αναζητώντας τον σκύλο της, μια 26χρονη στην Σητεία πλησίασε στην άκρη του γκρεμού για να δει αν το ζώο βρισκόταν στην παραλία με αποτέλεσμα, άγνωστο πως, γλίστρησε και βρέθηκε στο κενό καταλήγοντας πάνω σε βράχια από ύψος περίπου έξι μέτρων.
Αν και τραυματίστηκε σοβαρά σε άκρα, μέση και κεφάλι, η 26χρονη είχε τις αισθήσεις της και κατάφερε να ενημερώσει τις Αρχές.
Στην επιχείρηση διάσωσης της 26χρονης κινητοποιήθηκαν και συμμετείχαν, στελέχη της ΕΔΕΑΚ, της Πυροσβεστικής, του Λιμεναρχείου, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.
Η 26χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί στο δεξί πόδι, στη μέση και στο κεφάλι, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ειδικό φορείο έως το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που την παρέλαβε για τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο Σητείας.
Δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο από την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα ΕΔΕΑΚ
Αν και τραυματίστηκε σοβαρά σε άκρα, μέση και κεφάλι, η 26χρονη είχε τις αισθήσεις της και κατάφερε να ενημερώσει τις Αρχές.
Στην επιχείρηση διάσωσης της 26χρονης κινητοποιήθηκαν και συμμετείχαν, στελέχη της ΕΔΕΑΚ, της Πυροσβεστικής, του Λιμεναρχείου, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.
Η 26χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί στο δεξί πόδι, στη μέση και στο κεφάλι, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ειδικό φορείο έως το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που την παρέλαβε για τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο Σητείας.
Δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο από την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα ΕΔΕΑΚ
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