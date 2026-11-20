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Γυναίκες εγκλωβίστηκαν από κοπάδι αγριογούρουνων στην Εύβοια και κάλεσαν το 112
Γυναίκες εγκλωβίστηκαν από κοπάδι αγριογούρουνων στην Εύβοια και κάλεσαν το 112
Στη Δίρφυ έφτασαν πυροσβέστες και εθελοντές που τις απομάκρυναν με ασφάλεια
Συναγερμός σήμανε στη Δίρφυ Ευβοίας, όταν γυναίκες κάλεσαν το 112 λέγοντας πως εγκλωβίστηκαν εξαιτίας κοπαδιού αγριογούρουνων.
Σύμφωνα με το evima.gr, οι γυναίκες βρέθηκαν αντιμέτωπες με κοπάδι αγριογούρουνων στην περιοχή της Δίρφυς, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το σημείο και κάλεσαν το 112.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Χαλκίδα, καθώς και εθελοντές, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού. Χάρη στην κινητοποίηση των πυροσβεστών και των εθελοντών, οι γυναίκες απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία και απομακρύνθηκαν από το σημείο όπου βρισκόταν το κοπάδι των αγριογούρουνων.
Δείτε φωτογραφίες:
Σύμφωνα με το evima.gr, οι γυναίκες βρέθηκαν αντιμέτωπες με κοπάδι αγριογούρουνων στην περιοχή της Δίρφυς, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το σημείο και κάλεσαν το 112.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Χαλκίδα, καθώς και εθελοντές, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού. Χάρη στην κινητοποίηση των πυροσβεστών και των εθελοντών, οι γυναίκες απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία και απομακρύνθηκαν από το σημείο όπου βρισκόταν το κοπάδι των αγριογούρουνων.
Δείτε φωτογραφίες:
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