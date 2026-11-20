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Αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου στη Φωκίδα, τραυματίστηκε η οδηγός, δείτε βίντεο
Αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου στη Φωκίδα, τραυματίστηκε η οδηγός, δείτε βίντεο
Το όχημα προσέκρουσε σε πέτρες στο πρανές του δρόμου και κατέληξε περίπου πέντε μέτρα εκτός οδοστρώματος
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Λιδωρίκι Φωκίδας, στον κόμβο προς Λευκαδίτι, όταν γυναίκα οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της.
Το όχημα προσέκρουσε σε πέτρες στο πρανές του δρόμου και κατέληξε περίπου πέντε μέτρα εκτός οδοστρώματος, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr.
Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Λιδωρικίου και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λιδωρικίου.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία.
Το όχημα προσέκρουσε σε πέτρες στο πρανές του δρόμου και κατέληξε περίπου πέντε μέτρα εκτός οδοστρώματος, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr.
Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Λιδωρικίου και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λιδωρικίου.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία.
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