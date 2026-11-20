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Συνελήφθη 39χρονος που διακινούσε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, είχε στήσει εργαστήριο σε κατάστημα-βιτρίνα στην Ομόνοια
Συνελήφθη 39χρονος που διακινούσε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, είχε στήσει εργαστήριο σε κατάστημα-βιτρίνα στην Ομόνοια
Εντός του καταστήματος εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων καθώς και το χρηματικό ποσό των 32.065 ευρώ
Στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού, ο οποίος διακινούσε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα μέσω καταστήματος-βιτρίνας στην περιοχή της Ομόνοιας, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.
Ο 39χρονος συνελήφθη το απόγευμα της 15ης Νοεμβρίου 2026, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων για τη δράση του.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» κατάστημα στην περιοχή της Ομόνοιας, μέσα στο οποίο είχε εγκαταστήσει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για την κατάρτιση πλαστών εγγράφων.
Κατά την έρευνα των αστυνομικών στον χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
- Τέσσερις εκτυπωτές.
- Χαρτοκόπτης ακριβείας και πλαστικοποιητής.
- Ηλεκτρονικός υπολογιστής και φορητός υπολογιστής.
- Τέσσερα USB, δύο κάρτες μνήμης και δύο εξωτερικοί σκληροί δίσκοι.
- Φωτογραφική μηχανή.
- Το χρηματικό ποσό των **32.065 ευρώ**.
Ο 39χρονος συνελήφθη το απόγευμα της 15ης Νοεμβρίου 2026, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων για τη δράση του.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» κατάστημα στην περιοχή της Ομόνοιας, μέσα στο οποίο είχε εγκαταστήσει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για την κατάρτιση πλαστών εγγράφων.
Κατά την έρευνα των αστυνομικών στον χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
- Τέσσερις εκτυπωτές.
- Χαρτοκόπτης ακριβείας και πλαστικοποιητής.
- Ηλεκτρονικός υπολογιστής και φορητός υπολογιστής.
- Τέσσερα USB, δύο κάρτες μνήμης και δύο εξωτερικοί σκληροί δίσκοι.
- Φωτογραφική μηχανή.
- Το χρηματικό ποσό των **32.065 ευρώ**.
- 128 εκτυπωμένες αιτήσεις ασύλου και 11 αιτήσεις ασύλου.
- Πλήθος φωτογραφιών, πλαστικών διαφανειών και καρτών.
- Τρία κινητά τηλέφωνα.
Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. 
- Πλήθος φωτογραφιών, πλαστικών διαφανειών και καρτών.
- Τρία κινητά τηλέφωνα.
Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. 
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